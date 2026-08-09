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Nowe mieszkania w Konak, Turcja

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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,32M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$686,727
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$448,431
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
TekceTekce
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$376,775
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$1,37M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,98M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$301,951
Prezydencja dysponuje basenami i ochroną.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Droga pierścieniowa - 700 metrówStacja metra - 4 kmUniwersytet - 4 kmLotnisko - 30 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$510,915
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze z przestronnymi tarasami.Rezydencja oferuje centrum fitness, saunę i łaźnię parową, kawiarnię, restaurację i bar z witaminami, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara, terenów zielonych.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turcja
od
$314,616
Łącząc wszystkie kolory mieszkaniowe, biznesowe, kulturalne, sportowe, rozrywkowe i handlowe życie, projekt znajduje się w nowym centrum Izmir, jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie, z unikalną lokalizacją, która stanie się centrum handlu i kultury. Centrum miasta, wybrzeże…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$250,326
Prezydencja składa się z apartamentów i biur, a funkcje wokół -zegar bezpieczeństwa.Zakończenie - luty 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bayrakli, 5 minut spacerem od domu sądu, restauracji i kawiarni
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$716,283
W rezydencji znajdują się kawiarnie i restauracje, garaż, centrum fitness, odkryty basen i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sauna, łaźnia parowa i obszar jogi, ochrona wokół zegara, usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$316,358
Jest to 50- piętrowa blokada rezydencji o długości 173 metrów. W projekcie istnieją różne rodzaje rezydencji od 1 + 1 do 4 + 1. Od ikonicznego zrozumienia architektonicznego do przestrzeni mieszkalnej, od jakości materiałów używanych do eleganckich szczegółów, które odzwierciedlają skrupulat…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$463,595
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje tereny zielone, saloniki, kryte i odkryte baseny, kawiarnie, centrum fitness, sapa, kino, place zabaw dla dzieci, sala konferencyjna.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystankó…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turcja
od
$328,296
Projekt w Izmir, głównym mieście na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji, jest nowoczesnym kompleksem 3 budynków. Znajduje się na pierwszej linii brzegowej w cichej okolicy centrum miasta.Istnieje 469 mieszkań z przestronnymi tarasami w budynkach mieszkalnych tego kompleksu. Trzeci budynek jest …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$295,444
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się siłownia i basen.Zakończenie - 2. kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w centrum miasta, 300 metrów od stacji metra, 4 km od portu, 6 km od uniwersytetu, 20 km od lotniska
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$428,620
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, przestronne balkony i widoki na morze i miasto.W rezydencji znajduje się szkoła i boisko sportowe, parking i garaż, joga i pilates, kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, kawiarnie i restauracje, plac zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$277,466
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$641,982
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii morskiej
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$273,913
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$821,992
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$196,219
Projekt składa się z dwóch 4 piętrowych budynków z 121 apartamentami z 1-2 sypialniami.Cechy:odkryty basenobszary krajobrazubezpieczeństwo wokół zegaraparking wewnętrzny i zewnętrznyZakończenie - październik 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt jest otoczony parkami i bujną z…
Agencja
TRANIO
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Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turcja
od
$303,000
Rok realizacji 2024
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turcja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 24
Prestiżowy kompleks mieszkaniowy w SERCU Izmiru nad brzegiem Morza Egejskiego! Projekt składa się z 4 budynków i obejmuje ponad 1000 mieszkań z widokiem na zatokę Izmir, a także lokale komercyjne. Powierzchnia apartamentu: 56 - 234 m2. Układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Na terytorium: base…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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