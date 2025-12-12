  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Besiktas
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Besiktas, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turcja
od
$463,727
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to tytuł luksusu i doskonałości, z bezpośrednim widokiem na Morze Marmara w pobliżu Bosforu, z gwarancją rządową i pod nadzorem gminy Stambuł. Jest to jedna z najlepszych dzielnic mieszkaniowych w Stambule; ze względu na wyraźne udogodnienia, kt…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turcja
od
$147,802
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ponieważ spełnia optymalne warunki inwestycyjne, obok Basin Express Road i Kanału Stambulskiego. Gwarantuje to, że uzyskasz obywatelstwo tureckie i będziesz mieszkać wygodnie w Stambule. Zapewnia opcje sprzedaży ratalnej z bezpośrednim przekazaniem …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$221,849
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna, łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, baseny, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt otoczony jest przyrodą i znajduje się 5 minut od lotniska w Stambule i 15…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turcja
od
$699,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 98–165 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowa perła Stambułu to apartament z przestronnymi ogrodami i tarasami z prywatnymi pokojami, w których będziesz mieszkać bezpiecznie przez całą dobę, co pozwala na nieograniczoną zabawę z udogodnieniami socjalnymi i spędzanie czasu z rodziną. Pieszo można dotrzeć do Cieśniny Bosforskiej, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
98.0
650,000
Mieszkanie 2 pokoi
147.0
1,08M
Mieszkanie 3 pokoi
165.0
1,38M
Agencja
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
, Turcja
od
$1,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Tańszy niż deweloper o 40%Wyłączna cena od naszej firmy:Apartamenty 1 + 1 - od 1210 000 USD nie na sprzedaż od deweloperaApartamenty 2 + 1 - od 1 536 000 USD od dewelopera od 2 50 000 USDApartamenty 3 + 1 - od 1.909,200 USD od dewelopera od 3.877000 USDTen projekt można porównać do hotelu 7 …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Turcja
od
$141,070
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się na Basin Express Road, kręgosłupie inwestycji w Stambule. Stacje metra znajdują się po obu stronach kompleksu od północy i południa. Jest to okazja inwestycyjna obok międzynarodowego lotniska Ataturk i World Trade Center. Jest to zinteg…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Turcja
od
$94,295
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to jeden z najważniejszych projektów mieszkaniowych i inwestycyjnych po europejskiej stronie Stambułu. Znajduje się na strategicznej drodze Basin Express, która łączy autostrady TEM i E5. Szybki wzrost cen nieruchomości w regionie sprawia, że p…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$401,447
W rezydencji znajduje się centrum fitness, łaźnia parowa, sauna, siłownia i studio pilates, kino, sala wielofunkcyjna.Korzyści Gwarantowana wydajność w wysokości 5% przez 2 lata w tureckiej Lirze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 300 metrówMetrobus - 500 metrówLevent - 5 m…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$3,72M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,11M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$2,01M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$161,360
Garnitury Barbarossa wprowadza na rynek unikalną koncepcję, oferując w pełni umeblowane apartamenty i wille wyposażone w hotelowe udogodnienia w sought- after lokalizacje. Te nieruchomości wyposażone są w usługi takie jak sprzątanie, pralnia, concierge i więcej.Korzyści Gwarantowany dochód z…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Zeytinburnu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Zeytinburnu Istanbul apartments project
Besiktas, Turcja
od
$414,807
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest olśniewający, zadziwiający, rzadki i cenny i będzie pierwszym wyborem dla inwestorów, którzy wygrali. Jego cenna pozycja charakteryzuje się w tym momencie niskimi ofertami, ponieważ marka i potężny programista przecinają się jednocześnie. Jego …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Exclusive apartment project in Besiktas.
Zespół mieszkaniowy Exclusive apartment project in Besiktas.
Besiktas, Turcja
od
$530,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Przedstawiamy Państwu nasz nowy, ekskluzywny projekt w odległości spaceru od cieśniny Bosphorus, w pobliżu znajdują się sklepy, uniwersytety, szkoły, szpitale, stacje metra i metra, autostrada E- 5.Kompleks znajd…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Besiktas, Turcja
od
$366,905
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Apartamenty kompleksu i hotel międzynarodowy, pierwszy projekt mieszkaniowy w Europie jednej z największych chińskich marek. Znajduje się na osi życiowej Basin Express, centrum nerwowego inwestycji w nieruchomości w mieście dwóch kontynentów. Posiad…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Besiktas, Turcja
od
$392,385
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w ważnym i centralnym obszarze w sercu tętniącej życiem działalności handlowej i gospodarczej miasta. Projekt znajduje się w obszarze o wyrafinowanej infrastrukturze wzdłuż drogi Bassin Express. Jest obok ważnej sieci transportowej, któ…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Turcja
od
$179,784
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu sprawia, że jest to świetna okazja inwestycyjna; ze względu na bliskość Kanału Stambulskiego i Basin Express Road. Nowoczesna architektura i unikalne projekty pasują do wszystkich gustów. Projekt jest gwarantowany przez rząd tur…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turcja
od
$160,582
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ To luksusowy projekt z pięknym widokiem na morze, jezioro i miasto. Jest w uprzywilejowanej lokalizacji geograficznej w pobliżu dworca autobusowego i metra. Obszar złożony jest jednym z najważniejszych obszarów inwestycji w nieruchomości w Turcji. …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Turcja
od
$1,64M
Położony w obszarze projektu o powierzchni 53,181 m ², kompleks będzie oferował 41 wspaniałych willi otoczonych przyrodą w řílez Durusu - 46,678 m ² projektu składa się z terenów zielonych.Sala konferencyjna, w której możesz zarządzać codzienną działalnością wewnątrz starannie zaprojektowany…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Turcja
od
$280,552
Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 360 m od stacji metra Yildiz. Kompleks będzie miał dobrą infrastrukturę - całodobowe bezpieczeństwo, siłownię, przedszkole, zielone tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe i rowerowe.Dodatkowe możliwości Instalacja50% - płatność początkowa, pozostała kwo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$1,23M
Oferujemy apartamenty z dużymi ogrodami, tarasy, malownicze widoki od Bosphorus, miasto i zielone otoczenie.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryty basen, salon, ścieżki spacerowe, siłownię, łaźnię turecką i łaźnię parową, podziemny parking, zielone przestrzenie, plac zabaw dla dzieci.L…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Turcja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Przedstawiamy Państwu nasz ekskluzywny projekt z nowoczesną architekturą w Gayrettepe / Besiktas, w centrum nowoczesnego miejskiego stylu życia, otoczony naturą i kulturą.Powierzchnia całkowita wynosi 7.000 m2, kompleks składa się z 1 bloku i oferuje 1 + 1 i 2 + 1 typu apartamenty.Wszystkie …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$595,245
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Apartamentowiec Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Besiktas, Turcja
od
$246,642
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się obok dwóch międzynarodowych hoteli, w pobliżu miasta wystawowego i konferencyjnego w Stambule. Ma strategiczną lokalizację przy drodze Basin Express, jednej z najważniejszych autostrad w Stambule. Projekt zapewnia eleganckie apa…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Apartamentowiec Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Besiktas, Turcja
od
$179,172
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszanka mieszkalna w uprzywilejowanej lokalizacji na drodze między liniami E5 i E80. Obszar projektu znajduje się w pobliżu najważniejszych projektów inwestycyjnych w Turcji, takich jak Kanał Stambulski. Panoramiczny widok 360 stopni na Morze Marm…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
, Turcja
od
$334,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Przedstawiamy Państwu nasz projekt w centrum Stambułu, w dzielnicy Besiktas.Cała infrastruktura miejska znajduje się w pobliżu projektu - centra handlowe, obiekty historyczne, instytucje medyczne i edukacyjne, przystanki transportu publicznego, główne autostrady transportowe miasta.Odległość…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Besiktas, Turcja
od
$287,409
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ma bezpośredni widok na Złoty Brzeg Morza Złotej Marmara, w jednym z najbardziej prestiżowych europejskich obszarów Stambułu. Obszar projektu jest jednym z najważniejszych obszarów rozwoju nieruchomości; jest to miejsce docelowe dla osób szukających…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
155,000
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$917,241
Oferujemy nowoczesne apartamenty z balkonem.Niektóre mieszkania mają prywatne baseny.W rezydencji znajduje się parking, siłownia, ochrona wokół zegara.Zakończenie - marzec 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyStacja metra - 5 minutTaksim - 10 minutUniwersytet -…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turcja
od
$48,728
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Centralny punkt w europejskim Stambule, w pobliżu bardzo ważnego węzła transportowego. Okolice są bogate w nowoczesne centra handlowe i rynki hurtowe. Apartamenty o nowoczesnych specyfikacjach i eleganckich, harmonijnych wykończeniach. Projekt ob…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,01M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Residences
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Residences
Besiktas, Turcja
od
$145,845
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt zapewnia usługi mieszkaniowe z koncepcją kurortu turystycznego; spędzić niekończącą się podróż w Stambule. Charakteryzuje się zapleczem i usługami socjalnymi i sportowymi, zwłaszcza boiskiem golfowym, pierwszym tego rodzaju w regionie. Stano…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$1,48M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto i Bosforus.W rezydencji znajduje się taras na dachu, basen, sauna i hamam, centrum fitness, restauracje i kawiarnie, parking, plac zabaw dla dzieci, spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 4 minutyDworzec Metrobus - 4 …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$1,26M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Turcja
od
$79,435
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekty architektoniczne, które reprezentują harmonię podejścia architektonicznego z krajobrazem Stambułu. Poczuj nowe uczucie w zamkniętym rezerwacie przyrody. Projekt znajduje się w strategicznym obszarze z widokiem na główne drogi. Gotowy i odpo…
Agencja
Binaa Investment
