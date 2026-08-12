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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Turcja

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Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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38 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 175 m² w Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 175 m²
Turcja
Powierzchnia 175 m²
Nieruchomości komercyjne na jednym z kluczowych skrzyżowań rozwoju AntalyaDla własnego bizne…
$550,620
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Nieruchomości inwestycyjne 207 m² w Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 207 m²
Turcja
Powierzchnia 207 m²
Przestronne pomieszczenia handlowe na sprzedaż w Altyntash, Antalya - obszar aktywnego nowoc…
$482,426
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Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 405 m² w Kayi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 405 m²
Kayi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
$11,16M
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Nieruchomości inwestycyjne 53 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 53 m²
Konyaalti, Turcja
Powierzchnia 53 m²
Lokale handlowe w nowoczesnym kompleksie w Konyaalti - inwestycja w miejscu, które działa dl…
$239,933
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Nieruchomości inwestycyjne 4 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 4 m²
, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$3,49M
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Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Melikgazi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Melikgazi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
$6,02M
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Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Odunpazari, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$5,52M
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Nieruchomości inwestycyjne 110 m² w 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
$14,74M
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Nieruchomości inwestycyjne 500 m² w Yenisehir, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 500 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
$8,64M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Kas, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Kas, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
$7,15M
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Nieruchomości inwestycyjne 86 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 86 m²
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/1
$6,74M
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Nieruchomości inwestycyjne 235 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 235 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 3
$3,66M
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Nieruchomości inwestycyjne 160 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 160 m²
Didim, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,40M
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Nieruchomości inwestycyjne 4 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 4 m²
, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$4,65M
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Nieruchomości inwestycyjne 75 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 75 m²
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 75 m²
Small- rodzinny projekt nad morzem w Antalya - Konyaalti, LimanNowy projekt mieszkaniowy w j…
$595,823
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
$5,23M
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Nieruchomości inwestycyjne 350 m² w Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 350 m²
Turcja
Powierzchnia 350 m²
Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szukają rentownych możliwości inwestycyjnych w nieruchom…
$721,863
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Nieruchomości inwestycyjne 165 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 165 m²
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
$34,30M
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Nieruchomości inwestycyjne 7 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 7 m²
, Turcja
Powierzchnia 7 m²
$3,66M
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Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Gundogan, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Gundogan, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$22,09M
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
$13,59M
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Nieruchomości inwestycyjne 6 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 6 m²
, Turcja
Powierzchnia 6 m²
$98,82M
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Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Dagbeli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Dagbeli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$7,38M
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Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Kardeskoy, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
$930,098
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Nieruchomości inwestycyjne 240 m² w , Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 240 m²
, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$13,08M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Cayyuzu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Cayyuzu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,50M
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Nieruchomości inwestycyjne 70 m² w Buyukcekmece, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 70 m²
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
LOKACJA. 200 metrów od Beykent University. 100 metrów od centrum handlowego Perlavista. 200 …
$155,000
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Nieruchomości inwestycyjne 72 m² w Sisli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 72 m²
Sisli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
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Nieruchomości inwestycyjne w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846,240
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Typy nieruchomości w Turcja.

nieruchomości komercyjne
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