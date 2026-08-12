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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Turcja

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43 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Dwupoziomowy apartament w obszarze turystycznym w Stambule w ramach inwestycjiTaksim Street …
$145,130
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kemer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4/2
OPIS: Na sprzedaż oferujemy przestronny apartament dwupoziomowy 3+1, położony w Bostanlı,…
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Agencja
Altincag Nieruchomości
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/3
Przestronny apartament 5 + 1 w Konyaalti, dzielnicy Uluch.Przedstawiamy Państwu nowoczesny i…
$245,642
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gungoren, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gungoren, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 16
$180,345
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Aksu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Kompleks zbudowany jest na 36 000 m2 powierzchni w Altintas, rozwijającym się regionie Antal…
$428,701
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartament znajduje się w dzielnicy Konyaalti / Uncali. W kompleksie; Istnieje wiele obiektó…
$585,232
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$609,644
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$267,413
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Silivri, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Silivri, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
$180,000
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Ten dwupoziomowy apartament w Konyaaltı Hurma oferuje odosobnione życie!Kompleks ten został …
$232,792
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bahcelievler, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bahcelievler, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
$618,327
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 18/4
$463,949
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Alanya, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks jest zbudowany w regionie Alanya / Avsallar przez jedną z wiodących firm budowlanyc…
$185,765
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/19
$241,409
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Uskudar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 490 m²
Koşuyolu Koru EvleriOpis projektuNadaje się do obywatelstwaAkt własności jest gotowyGotowy d…
$2,45M
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 10
$905,147
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
Położony zaledwie 350 metrów od plaży Konyaalti, jednej z najbardziej popularnych plaż Antal…
$700,906
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/26
$273,460
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament znajduje się w Lara, jednym z najbardziej popularnych miejsc w Antalya, w odległo…
$650,670
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/7
ID AN 23752 Powierzchnia: Antalya, Undzhaly Rodzaj obiektu: Obudowa w budowie Liczba pokoi: …
$251,759
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/14
$231,222
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Zeytinburnu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
$2,20M
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bakirkoy, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 14
$492,172
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Kagithane, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Kagithane, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/5
Witamy Cię! Jeśli marzysz o zakupie nieruchomości w Turcji, zwróć uwagę na to wspaniałe mies…
$265,826
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
$430,651
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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