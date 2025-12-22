  1. Realting.com
  Turcja
  Bahcelievler
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bahcelievler, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turcja
od
$632,717
W rezydencji znajduje się pięciogwiazdkowy hotel, centrum handlowe, tereny zielone, parking na 5 piętrze, kryte i odkryte baseny, sauna i łaźnia turecka, siłownia, ścieżki spacerowe i rowerowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w samym sercu Stambułu, na autostra…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and swimming pools in a prestigious area, near the city center, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turcja
od
$744,591
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem.W rezydencji znajduje się duża zieleń, parking, sztuczny staw, ścieżka joggingowa i joga, boiska sportowe, kryte i odkryte baseny, kino na świeżym powietrzu.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i urządzenia kuchenn…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turcja
od
$432,754
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto, jezioro i morze Marmara.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, siłownię, basen, kino, ogrody, salę konferencyjną, saunę i hamam, pokój gier, salon.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w dzielnicy …
TRANIO
Apart - hotel Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Ordu Caddesi, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dla inwestorów: Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie. Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarant…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Ordu Caddesi, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dla inwestorów: Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie. Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarant…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Turcja
od
$415,000
Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami …
Smart Home
Apartamentowiec
Bahcelievler, Turcja
od
$255,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 90 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twoja idealna inwestycja!* *Główne cechy:* - *Lokalizacja:* Pierwsza linia BasinExpress, zapewniająca doskonałą widoczność i dostępność. - *Gotowy akt własności:* Zabezpiecz swoją inwestycję natychmiastowym prawem własności. - *Różnorodne opcje apartamentów:* Wybierz spośród układów 1+0…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
255,000
Mehal Group
Rezydencja Loft in Istanbul
Bahcelievler, Turcja
od
$277,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Projekt koncepcyjny mieszkań na poddaszu znajduje się w Basyn Express, jednym z najcenniejszych obszarów inwestycji w Stambule. Projekt składa się z 2 bloków na działce o powierzchni 24 000 m2. Projekt oferuje biura domowe w stylu loftu 1 + 1 i 2 + 1.
FIBO Property
