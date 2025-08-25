  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.

Kestel, Turcja
od
$172,308
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 28132
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1070
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 29.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie Oxo Beach Residence.

Okna wychodzą na północ i wschód, oferując widok na miasto i góry.

Oxo Beach to luksusowy, pięciopiętrowy budynek mieszkalny nad Morzem Śródziemnym.

Kestel słynie z czystych plaż, wyróżnionych Błękitną Flagą, i oferuje wszystkie niezbędne udogodnienia miejskie: sklepy, banki, szkoły, kawiarnie i restauracje.

Infrastruktura:

  • Aranżacja terenu
  • Basen zewnętrzny
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Parking
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kestel, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Realting.com
Udać się
