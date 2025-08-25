Kompleks mieszkalny Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.

Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie Oxo Beach Residence.
Okna wychodzą na północ i wschód, oferując widok na miasto i góry.
Oxo Beach to luksusowy, pięciopiętrowy budynek mieszkalny nad Morzem Śródziemnym.
Kestel słynie z czystych plaż, wyróżnionych Błękitną Flagą, i oferuje wszystkie niezbędne udogodnienia miejskie: sklepy, banki, szkoły, kawiarnie i restauracje.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.