Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey

Amazing Sea View Three Bed Duplex w Akbuk – Widok na morze Didim Nieruchomość na sprzedaż Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze w Didim na sprzedaż. Część pożądanego kompleksu w Akbuk z basenami i dużą przestrzenią zewnętrzną. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. Nowoczesne mieszkanie dwupoziomowe w Didim na sprzedaż. Znajduje się w pożądanym kurorcie wypoczynkowym Akbuk, w zacisznej zatoce, w niewielkiej odległości od centrum Didim i tętniącego życiem kurortu Altinkum w zachodniej Turcji. Didim Akbuk, który ma około 15 km linii brzegowej, jest otoczony górami. Najpopularniejsze zatoczki to Saplı Ada, Kazıklı Bay i Sahte Cennet. Istnieje również społeczność, która nazywa False Paradise prawdziwymi Malediwami Didima. Najważniejszą cechą Didima Akbuka jest to, że jest wietrzny i ma niską wilgotność. Akbuk jest znane jako miejsce terapeutyczne, szczególnie dla pacjentów z astmą, z bogatym w tlen powietrzem i bryzą jodu z morza, pokrytą sosnami. Morze nie jest faliste, a wiele zatoczek otrzymało ciemnoniebieskie flagi, co oznacza, że woda jest bardzo czysta. Możesz pływać do końca października. 8 miesięcy w roku jest słonecznie w mieście Akbuk, ponieważ wilgotność jest idealna, pozwala nam wygodnie spędzić letnie upał. Kiedy rano wyjeżdżasz z Akbuk, możesz codziennie odwiedzać takie miejsca jak Izmir, Mugla, Denizli, Aydin i kurorty nadmorskie, takie jak Bodrum, Marmaris i Cesme w tym regionie. Życie nocne Akbuk nie jest tak żywe jak życie Altinkuma. Jednak wieczorami jest jeszcze wiele barów i restauracji. Ten dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Akbuk jest częścią nowoczesnego kompleksu, który znajduje się nieco na wzniesieniu w bujnej zieleni kurortu, około 1,5 km od plaży, 5 km od centrum miasta i około 24 km wokół zatoki od ruchliwego centrum miasta Didim. W okolicy znajduje się wiele sklepów, supermarketów, barów i restauracji, które można znaleźć w odległości spaceru; krótka jazda znajduje więcej, z cotygodniowym piątkowym targiem, aby zbierać lokalnie uprawiane owoce i warzywa oraz inne świeże produkty. Istnieją regularne połączenia autobusowe z centrum Akbuk, oferujące dostęp do centrum Didim, tętniącego życiem kurortu Altinkum, spokojnego Mavisehir, znanego z wieczornego targu, kilka innych lokalnych plaż i wiosek, a najbliższe międzynarodowe lotnisko w Milas jest dostępne w ciągu nieco ponad 50 minut. Ten popularny i dawny kompleks oferuje wspaniałe tło lasu i piękne widoki na morze nad zatoką Akbuk; jest bezpiecznie otoczony murem i ogrodzony, w którym mieszczą się niskie bloki mieszkalne otoczone ogrodami krajobrazowymi. Kompleks oferuje również 3 duże baseny komunalne, jeden z barem przy basenie i kawiarnią, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i boisko sportowe. Właściciele domów mają zapewniony parking na miejscu, a kompleks jest obserwowany przez całą dobę przez kamery i służby bezpieczeństwa, aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo. Oferujemy dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami, do którego można dostać się ze wspólnego holu i wejść stalowymi drzwiami bezpieczeństwa przez parter. Drzwi wejściowe otwierają się na salon i jadalnię na otwartym planie z ceramiczną podłogą wyłożoną kafelkami, która przepływa i ma ogromne okna prowadzące na bardzo duży balkon z niezrównanym widokiem na morze. Ten przestronny salon z wygodnym zestawem sof oferuje w pełni wyposażoną i wyposażoną nowoczesną kuchnię z dużą ilością jednostek, granitowymi powierzchniami roboczymi i jadalnią ze stołem dla 4 osób. W części dziennej znajduje się mnóstwo naturalnego światła przez drzwi patio, co zapewnia dostęp do oszałamiającego balkonu z doskonałym widokiem na morze i doskonałą przestrzenią do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Urocza nieruchomość Akbuk oferowana na rynku nieruchomości Didim jest w pełni umeblowana w bardzo dobrym standardzie i dobrze zaprezentowana, a jej cena obejmuje wszystkie artykuły AGD. Ogólnie rzecz biorąc, piękny dom w Akbuk, który jest idealny na relaksujące wakacje, idealny na całoroczne życie lub okazyjną inwestycję w Akbuk, blisko lokalnych udogodnień i transportu publicznego dla łatwego dostępu do innych obszarów, łatwego dostępu do plaży i centrum, dużej przestrzeni życiowej na zewnątrz oraz pięknego widoku na morze i przyrodę. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. Akbuk jest jednym z ukrytych klejnotów Turcji, położonym na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Egejskiego. Miasto jest idealnie położone w pięknej zatoce otoczonej chronionymi lasami sosnowymi i gajami oliwnymi. Akbuk to małe miasteczko, które rozwija się dzięki starannemu planowaniu i ma niesamowitą zatokę, w której można słuchać ciszy i oglądać zachód słońca. To tylko 20 minut jazdy od znanego ośrodka wypoczynkowego Altinkum i niecałe 90 minut od lotniska Bodrum. Akbuk ma również najwyższy stosunek tlenu i najniższy wskaźnik wilgotności w Turcji. Dzięki temu Akbuk byłby idealnym miejscem do kupowania nieruchomości dla osób cierpiących na problemy zdrowotne, takie jak astma, reumatyzm i cukrzyca. Jak zalecił lekarz tol ive w rejonie Akbuk. Widok na morze i góry otaczające Akbuk zapiera dech w piersiach, a bryza morska i miękkie piaszczyste plaże są idealne na upalny letni dzień. W połączeniu z dostępną lokalną kuchnią i niekończącą się gościnnością mieszkańców, Akbuk wywrze trwałe wrażenie na tych, którzy odwiedzają. POBLIŻSZE ATRAKCJE Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie, Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne. UDOGODNIENIA LOKALNE Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety. Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty. Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie. Kluby plażowe dla relaksu. Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień. Niezawodna usługa taksówkowa. Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe. WIDZENIE WIDZENIA Świątynia Apolla Starożytne miasto Miletu Dom Virgin Mery Efez