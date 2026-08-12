  1. Realting.com
  2. Turcja

Nowe budynki na sprzedaż w Turcja

;
Stambuł
11
Antalya
84
Izmir
14
Alanya
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
138,488 – 167,340
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
282,747 – 300,058
Deweloper
Bmv Group Construction
Zostaw prośbę
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$695,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 26–181 m²
20 obiekty nieruchomości 20
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Mieszkanie 2 pokoi
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Mieszkanie
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Szeregowiec
181.3
1,08M
Dom
98.0
273,000
Kawalerka
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turcja
od
$137,330
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Nasz projekt znajduje się w Etimesgut w Ankarze, w najbardziej odpowiednim nowym obszarze osadniczym podział na strefy i wycena. Jest on umieszczony jako 4 bloki i 338 mieszkań na powierzchni 20 000 m2. Tam są normalne mieszkania zaczynające się od 1 + 1 do 4 + 1 i mieszkania penthouse z b…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi”". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
ThemodernResidentialComplexislokatedIthettouristTownofmahmutlar, WHOSASUBUBURBURBOFALANYA.THETEN-STORYBUILDIDINCLUDES63APARTESOfvarioyDesigns:
Deweloper
TURKREALT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
Zostaw prośbę
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Pokaż wszystko Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$118,855
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 25 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 20 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 5 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$337,921
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 5 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 10 minut spacerem od morza, z terenów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$401,447
W rezydencji znajduje się centrum fitness, łaźnia parowa, sauna, siłownia i studio pilates, kino, sala wielofunkcyjna.Korzyści Gwarantowana wydajność w wysokości 5% przez 2 lata w tureckiej Lirze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 300 metrówMetrobus - 500 metrówLevent - 5 m…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$346,893
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z dużym centrum handlowym i szeroką gamą udogodnień. Projekt zlokalizowany w Kadikoy łączy wszechstronną architekturę i wysoki standard życia. Niektóre apartamenty oferują widoki na morze Marmara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,07M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w elitarnym kompleksie nad morzem.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, garaż i parking, boisko do koszykówki i tenisa, centrum fitness, saunę, łaźnię turecką, pokój masażu, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, kawiarnię.Ko…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
, Turcja
od
$490,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie (3+1) o powierzchni 141,5 m² z widokiem na morze. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zeytinburnu, w bliskim sąsiedztwie autostrady, stacji metra i autobusu Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marmara Forum, a także placówek edukacy…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$130,310
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukują…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$337,921
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje sklepy, 5-poziomowy parking, kryte i odkryte baseny, siłownię, spa, saunę, studio jogi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu kawiarni, restauracji, uniwersytetów i wszelkiej niezbę…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$460,609
W rezydencji znajduje się dwupoziomowy parking i odkryty parking, duża zieleń, basen, kompleks sportowy, boisko do koszykówki, sauna i hamam.Na każdym piętrze jest 5 mieszkań.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Filmy z apartamentów dostępne na życzenie. Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o 200 000 USD tańsza niż u innych sprzedawców. W kompleksie LUXURY Kordon Istanbul na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią (1+1 sypialnia) o łącznej powierzchni 76 m². Projekt ma łączną powie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turcja
od
$805,023
Luksusowy kompleks mieszkalny składa się z 80 dwupiętrowych i 20 trzypiętrowych kamienic. Każdy dom ma działkę 175 m2, prywatny basen, ogród i parking. Okna wychodzą na jezioro. Kompleks posiada również boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a także prywatną plażę. Domy są zbudowane…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$318,707
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$411,863
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, salon, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna, hamam, siłownia, parking, kawiarnia i restauracja.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$358,141
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Morze Marmara i jezioro.W rezydencji znajdują się place zabaw i boiska sportowe dla dzieci, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna i hamam, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje s…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$535,222
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, balkonami i tarasami.Rezydencja oferuje duży obszar zielony, parking, basen, centrum fitness, łaźnię turecką, saunę i łaźnię parową, kryte i odkryte place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
od
$239,756
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, centrum fitness, łaźnię turecką i saunę, korty tenisowe i koszykarskie, plac zabaw dla dzieci, centrum handlowe.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaSzpital - 4 minutyUniwersytet - 5 minutMorze -…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$193,993
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się przedszkole, parking, basen, siłownia, kawiarnia.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 9.5 km (15 minut)Pendik Marina - 6,8 km (10 minut)Centrum handlowe - 6.5 km (12 minut)Stacj…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$2,89M
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty i penthouses z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni). Mieszkanie posiada panoramiczny widok na miasto, prywatne tarasy i baseny.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, parking, sauna, kryty basen, łaźnia turecka i spa, centrum fitness …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,28M
Oferujemy wille z basenem nieskończoności, ogrody, tarasy, pensjonaty, panoramiczne widoki na morze i marinę, miejsca parkingowe.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w głównej ulicy, 2 minuty od przystani
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$265,848
Wielofunkcyjny projekt obejmuje jednostki mieszkalne, handlowe, biurowe.Okna oferują widoki na morze, jezioro i miasto.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura 200 metrów od Beykent University100 metrów od centrum handlowego Perlavista200 metrów od Szpitala Państwow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$315,199
Ten komfortowy-klasy rezydencja z bogatą infrastrukturą jest doskonałą okazją dla inwestorów, którzy chcą kupić nowoczesną nieruchomość w cenach targowych.W sercu dużego i bardzo popularnego obszaru Alanya - Kestel, w odległości 200 metrów od wybrzeża. Kompleks wyróżnia się jasną i nowoczesn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$2,15M
Projekt będzie stanowić światowy przykład w dziedzinach takich jak właściwe odtworzenie zabytkowych budynków przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia architektonicznego.Kompleks mieszkalny posiada 76 apartamentów, 36 apartamentów na poddaszu, 3 sklepy, kryty basen, spa, plac zabaw, centrum o…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Aksu, Turcja
od
$192,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 50 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antalya.Odległość od lotniska wynosi 3 km, do morza - 3,5 km.Kompleks obejmuje 127 apartamentów premium: 73 rezydencje i 54 apartamenty z gwarantowanym czynszem na podstawie umowy z międzynarodowym sieci ho…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
192,000
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,59M
Oferujemy wille z dużymi ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro i morze.Można zbudować basen.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, kawiarnie i restauracje, siłownię, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweS…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Kompleks mieszkalny obejmuje 359 apartamentów (z 1, 2 i 3 sypialniami) oraz 51 lokali handlowych (18 biur i 33 sklepy), kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness i odkryty plac zabaw dla dzieci, parking. Przed wejściem do kompleksu znajduje się zielona powierzchni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Kargicak, Turcja
od
$183,853
Opcje wykończenia Gotowe
Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie. Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem. Widok na morze Mieszkanie nieumeblowane Budynek oddany do użytku w 2022 roku Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargic…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$452,651
W tym kompleksie jest coś więcej niż domy. Istnieją bujne ogrody, wesołe dzieci, przestronne balkony tarasowe na relaks z przyjemnością i wiele więcej. Są tylko 342 rodziny, natura i szczęście. W domkach nisko wznoszących się, drzwi otwarte do ogrodu, tarasy i balkony.CechyBasen i basen dla …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turcja
od
$154,462
Opcje wykończenia Gotowe
Krótkoterminowe pozwolenie na wynajem!Apartamenty jednopokojowe (1 + 1) 70 m2, elewacja południowa, z widokiem na morze w kompleksie Novus Sky.Kompleks znajduje się w Alanya w obszarze Mahmutlar, na Barbaros Street, 120 metrów od morza.Istnieje wszystko, czego potrzebujesz do rekreacji i sta…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,08M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, ochrona wokół zegara, trzypoziomowy parking podziemny, centrum fitness, spa z sauną, hamam i jacuzzi, sala konferencyjna, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, odkryte baseny…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$158,180
Projekt Forev Modern Haliç, wznoszący się obok historycznej tekstury Eyüp i Golden Horn, oferuje optymalne przestrzenie mieszkalne zgodnie z dzisiejszymi trendami z przywilejami jakie oferuje. Nasze apartamenty, zaprojektowane odpowiednio do każdej potrzeby, otwierają drzwi komfortowego życi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,41M
Oferujemy piękne wille z panoramicznym widokiem na Morze Marmara, ogrody i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa, kryty basen i klub sportowy.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu jednego z największ…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$718,568
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi i widokiem na morze i miasto.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 60 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bodrum
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$52,405
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 18 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) na 2. piętrze - 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt z infrastruk…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Apartamentowiec Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$244,000
Dünya Şehir Maltepe to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy położony po azjatyckiej stronie Stambułu, w dzielnicy Maltepe – Esenkent. Inwestycja zajmuje powierzchnię 26 000 m² i obejmuje ponad 780 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w dziewięciu budynkach, z których wiele oferuje panoramiczne wid…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turcja
od
$193,993
Cechy:Lush ogrodów krajobrazowychBieganie i spaceryPrzyjazne dla dzieci place zabaw i otwarte przestrzenie dla działań rodzinnychBaseny kaskadowe i elementy dekoracyjne wodyBezpieczne i wspólne obszary dla komfortowego doświadczeniaPrzestrzenie socjalne przeznaczone do działalności wielofunk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$75,741
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kino, itp.Istnieje budynek z 1-pokojowe apartamenty w kompleksie.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmoc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Oba, Turcja
od
$166,516
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena w Tapu to 200 000 USD. Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 120 m² na 4. piętrze w kompleksie Ulusoy Residence Oba. Rozkład: Kuchnia z salonem Przestronny hol wejściowy 2 sypialnie 2 łazienki Przeszklony balkon…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Çeşme, Turcja
od
$1,35M
Opcje wykończenia Gotowe
Cena od 1 155 000 EUR Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme, w pierwszej linii brzegowej, z prywatną plażą i koncepcją hotelu i spa w dzielnicy Ilica, są na sprzedaż. Apartamenty i wille są częścią kompleksu Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel, położonego n…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$89,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z na…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$5,42M
Jeden z największych projektów nieruchomości mieszkaniowych w Stambule. Oprócz apartamentów, obejmuje biura, centrum handlowe, 5 * hotel. Pierwsze 11 pięter jest zajęte przez hotel, a następnie są 320 apartamentów, z których 197 są w pełni umeblowane. Ponadto znajduje się prywatny basen, spa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$89,724
Kompleks mieszkalny w strzeżonej społeczności z wielu udogodnień, w tym basen, gazebos, sauna i hammam. Nowy projekt składa się z 3 bloków. W jednym bloku są dwupokojowe mieszkania, w pozostałych dwóch - trzypokojowe mieszkania.Mogą być wypłacane w ratach z minimalną obniżoną płatnością w wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Turcja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Dlaczego ta nieruchomość Apartamenty na sprzeda ¿w Beylikdüzu Istanbul, z charakterystycznym estetycznym i funkcjonalnym wzornictwem. Zdrowe życie w sercu zielonych ogrodów, które inspirują pokój. Jest blisko centrów handlowych i wybitnych instytucji edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$318,348
Oferujemy apartamenty z przestronnymi tarasami.W rezydencji znajduje się centrum fitness, basen, sauna, łaźnia turecka, place zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, centrum handlowe.Zakończenie - kwiecień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu autostr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Alanya, Turcja
od
$227,428
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
< p > Kompleks mieszkaniowy Nobby Garden < / p > < p > Nowy kompleks mieszkaniowy Nobby Garden znajduje się w jednej z najspokojniejszych części Alanyi - Avsallar. Składa się z dwóch bloków na 117 mieszkań. < / p > < p > Nowy projekt Nobby Garden to stylowy kompleks mieszkaniowy z naciskiem …
Deweloper
Daria Çiçek
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$373,065
Rezydencja o powierzchni konstrukcyjnej 14,085 m2 składa się z 4 bloków. Dzięki swojej lokalizacji i funkcji projektu mieszanego użytkowania; Został zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania warunków geograficznych i klimatycznych. Ze względu na swoją lokalizację, Kepez jest w stan…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Pokaż wszystko Apartamentowiec Via Life Eyup
Apartamentowiec Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Turcja
od
$350,000
Via Life Eyup to nowoczesny kompleks mieszkaniowy będący w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Eyüp Sultan w Stambule, na działce o powierzchni 12 000 m². Projekt obejmuje 5 budynków z ponad 350 mieszkaniami o zróżnicowanych układach – od 2+1 do 5+1 – łączących nowoczesny design, funkcjonalno…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Oba, Turcja
od
$173,327
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowy apartament (2+1) w kompleksie Kavi Dreams Oba. Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu czteropiętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 apartamentów. Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Luksusowe życie w sercu Alanyi, gdzie każdy dzień jest jak luksusowy kurort.Wyobraź sobie miejsce, gdzie śródziemnomorski luksus spotyka ducha wolności, a każdy ranek zaczyna się od zapachu morza, ciepłego słońca i uczucia, że jesteś w najpiękniejszym pyłku na mapie.To nie tylko kompleks mie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$3,69M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Dużym Balkonem oraz Widokiem na Bosfor, 500 metrów od Akmerkez w Beşiktaş, Stambuł Apartamenty na sprzedaż znajdują się w dzielnicy Levent w Beşiktaş. Levent to centrum finansowe Stambułu i jeden z obszarów o najwyższej wartości gruntów w mieście, z wysokim codziennym ruchem lu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$422,650
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z różnymi układami (od 1 do 4 sypialni).Rezydencja oferuje baseny i terenów zielonych, parking, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, salę fitness i saunę, restauracje, kawiarnie i sklepy.Zakończenie - luty 2024 r.Lokalizacja i pobliska infr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Apartamentowiec Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turcja
od
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mie…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$208,368
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$315,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nivak Florya
Apartamentowiec Nivak Florya
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewni…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$480,507
Nowoczesna rezydencja oferuje szeroką gamę apartamentów: mieszkania z 1-3 sypialniami, dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się bezpośrednio przed centrum handlowym Palladium, 350 metrów od stacji metra Atasehir, a w pobliżu popularny…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$799,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Kargicak, Turcja
od
$105,569
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² jest już dostępny w kompleksie Konak Terrace. Prezentujemy kolejny wyjątkowy projekt od wiodącego dewelopera w Alanyi! Konak Terrace Homes to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony na drugi…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turcja
od
$178,000
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Stambule Kucukcekmece obok stacji szybkiego transportu. To tylko kilka kroków od wiodących ośrodków edukacyjnych i zdrowotnych w regionie. Jest to obiecująca okazja w jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych w mieście…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
227,057
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$816,319
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$499,890
W rezydencji znajduje się ogród, salon i barbecue, plac zabaw dla dzieci, kryty basen, łaźnia parowa, sauna i pokój masażu, siłownia.Cechy mieszkania Kabina kuchennaGranitPodłoga kafelkowaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w obszarze Kestel, 230 metrów od morza
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Tosmur, Turcja
od
$308,860
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Nordic Sky to znakomity luksusowy projekt w korporacyjnym stylu Nordic Property Construction. Spełnia potrzeby najbardziej wybiórczych koneserów nieruchomości na wybrzeżu Alanya i wyróżnia się architekturą lakoniczną i komfortem elitarnego hotelu pięciogwiazdkowego.Na działce 6678 m2 znajdą …
Deweloper
Daria Çiçek
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$371,572
Projekt po europejskiej stronie Istambułu, w Beylikdüzu, nowym obszarze miejskim Istambułu. Kompleks nad Morzem Marmara i parkami. Stacja metra w pobliżu jest zaletą i wartością dla inwestorów.Projekt posiada 3 bloki z przestrzenią komercyjną i wiele płaskich układów: 1-2 sypialnie standardo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turcja
od
$171,291
W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci i basen, odkryty basen o powierzchni 192 m2, saloniki, bar i barbecue, centrum fitness, parking, bezpieczeństwo na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Turcja
od
$46,077
Opcje wykończenia Gotowe
Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1 Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, luksusowego kompleksu mieszkaniowego Ilkem Rio 1, z rabatem 10 000 euro w porównaniu z ceną wywoławczą dewelopera. Lokalizacja i koncepcja Kompleks położony jest w dzielnicy Tomük w Mersin, zaledw…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
, Turcja
od
$240,000
Liczba kondygnacji 12
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Strefa projektu jest jednym z najważniejszych centrów europejskiego Stambułu. Bliskość Hayat Valley Park sprawia, że jest to miejsce docelowe dla inwestorów i osób pragnących żyć w sercu natury. Projekt jest gwarantowany przez rząd i obejmuje 1156 mi…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$348,194
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty.W rezydencji znajdują się duże ogrody i gaje cytrusowe, basen i boisko sportowe, mini golf, park dla zwierząt domowych, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, kino, centrum fitness.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$128,334
Projekt posiada 9 oddzielnych budynków mieszkalnych, jak również 33 sklepów i powierzchni biurowej.Kompleks mieszkalny posiada apartamenty z 1- 4 sypialniami, o powierzchni 41 - 227 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu W kompleksie mieszkalnym znajduje się także sauna, basen dla dzieci, hamma…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$517,718
Wiodący turecki deweloper rozpoczął sprzedaż nowego projektu z widokiem na morze, Wyspy Książąt i las. Projekty tego dewelopera zawsze mają wysoką jakość, doskonałe lokalizacje i najlepsze materiały na rynku.Projekt mieszkalny składa się z 3 bloków, zadaszony parking, społeczne i zielone obs…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$338,245
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro i morze Marmara.W rezydencji znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci, zieleń, siłownia, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w odległości minuty spacerem od wybrzeża i nowego Kanału Stamb…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zeytinburnu, Turcja
od
$348,428
Opcje wykończenia Gotowe
Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali m…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$2,10M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$272,586
Infrastruktura projektu:Kryty basenSiłowniaŁaźnia tureckaSaunaWewnętrzne ścieżki spacerowePlace zabaw dla dzieciParking zamknięty i otwarty24- godzinna ochronaZakończenie - wrzesień 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokiej jakości wykończenia3- meter- wysokie sufity3 urządzenia elekt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$107,202
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada budynek z apartamentami z 2-3 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem r…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$188,024
Oferujemy apartamenty z tarasami i widokiem na morze i marinę.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, sauna i łaźnia turecka, siłownia, kawiarnia, parking.Zakończenie - marzec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu m…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$240,040
Nowy kompleks mieszkalny z różnymi typami apartamentów: dwupokojowy, trzypokojowy i czteropokojowy.Oprócz apartamentów projekt posiada place zabaw dla dzieci, kryty i odkryty parking, odkryty basen, łaźnię turecką, saunę, kawiarnię, centrum fitness oraz całodobową ochronę.Lokalizacja i pobli…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Pokaż wszystko Apartamentowiec Albatros Life
Apartamentowiec Albatros Life
Buyukcekmece, Turcja
od
$185,000
Albatros Life oferuje elegancki styl życia w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Projekt obejmuje nowoczesne apartamenty oraz lokale handlowe położone w spokojnej nadmorskiej okolicy i jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania. Albatros Life łączy komfort, prywatność i przyjazne rodzino…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$106,438
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) 56 m2 na wysokim piętrze jest na sprzedaż.Przedstawiamy Państwu nowy elitarny projekt inwestycyjny w centrum Mahmutlar z niezawodnej firmy deweloperskiej.Nowy kompleks mieszkalny położony jest 550 metrów od morza i należy do segmentu luksusowego, składa s…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$3,27M
Kompleks mieszkalny składa się z willi z 4-5 sypialniami. Domy posiadają balkony lub tarasy. Znajdują się obok przystani.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacji, nadmorskiego miasta Istanbul z 55 km wybrzeża.Istnieje możliwość uzyskania zniżki do 10%.Opcje Villa:Tw…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Projekt składa się z 63 mieszkań w jednym bloku. Projekt znajduje się w Demirtas, najbardziej popularne centrum turystyczne Alanya, 1000 metrów od morza.Projekt posiada 9 pięter i apartamenty z 1- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wnętrze budynku: American paneled lakierowane dr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$355,400
Projekt składa się z 2 bloków i obejmuje 72 apartamenty premium z systemem "Smart Home": 46 przytulne i przestronne apartamenty 1 + 1 (41- 46 m2) i 26 duplexes projektant 2 + 1 (82- 97 m2).Idealna lokalizacja w popularnej okolicy Oba blisko morza i centrum Alanya, w otoczeniu majestatycznych…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$312,425
Oferujemy przestronne i wysokiej jakości apartamenty z różnymi układami. Niektóre mieszkania mają widok na morze i wyspy.Rezydencja highly-rise oferuje siłownię i centrum fitness, saunę, kryty basen, łaźnię parową, parking i garaż, łaźnię turecką, teren krajobrazu, boiska sportowe i place za…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$543,181
Projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Uskudar w Anatolijskiej części Stambułu, otoczony rezerwatami przyrody i parkami leśnymi.Projekt oferuje malowniczy widok na Wieżę Telewizyjną Çamlıcu, do której można dotrzeć w 8 minut samochodem, aby cieszyć się śniadaniem z pokładu widokowego.W p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$932,196
Oferujemy stylowe, wysokiej jakości wille z krytymi i odkrytymi basenami, duże ogrody, sauny i łaźnie tureckie, duże tarasy i barbecue, widoki na morze.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, basen taras.Pierwsze piętro: dwuosobowa sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i bal…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$716,283
W rezydencji znajdują się kawiarnie i restauracje, garaż, centrum fitness, odkryty basen i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sauna, łaźnia parowa i obszar jogi, ochrona wokół zegara, usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Pokaż wszystko Apartamentowiec Golden Palace Halic
Apartamentowiec Golden Palace Halic
Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
Prestiżowa lokalizacja w Beyoğlu z panoramicznym widokiem na Złoty Róg Golden Palace Halic to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Beyoğlu – jednej z najbardziej tętniących życiem i historycznie najważniejszych dzielnic Stambułu. Inwestycja oferuje spektakularne panoramicz…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$167,133
Projekt obejmuje:widoki na morze i miastosala gimnastycznaparkingbezpieczeństwoplac zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się bezpośrednio nad morzem i jest otoczona wszelką niezbędną infrastrukturą, w tym parkami i przystani z restauracjami i barami.Wes…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$198,968
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki, parking i garaż, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 800 metrówCentrum handlowe - 5 minutUniwersytet - 5 minutLotnisko w Stambule - 35 minutSzpital - 1 kmWyb…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$301,537
Unikalnym rodzajem projektu jest współżycie, które przewiduje wspólne zakwaterowanie dla osób o wspólnych zainteresowaniach. Charakterystyczną cechą tego typu mieszkań jest prowadzenie wspólnych imprez i komunikacja na wspólnych obszarach życia.Projekt posiada 128 nowoczesnych i w pełni umeb…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$172,456
Rezydencja składa się z dwóch piętrowych budynków z dwu-, trzypokojowych apartamentów i penthouses duplex.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie wykorzystywane są wyłącznie certyfi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Turcja
od
$109,432
Rezydencja oferuje parking, baseny dla dzieci i dorosłych, salon, wokół-zegar nadzoru wideo, ochrona i usługi concierge.Wyposażenie i wyposażenie w domu Interkom wideoKlimatyzacja w salonieBudowa urządzeń kuchennych (kuchenka, kaptur, piekarnik)Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchom…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
1 2 3

Przewodniki dotyczące zakupu nowych nieruchomości w Turcji

Rynek nieruchomości w Turcji 2025: wzrost sprzedaży, ceny mieszkań i różnice regionalne
Rynek nieruchomości w Turcji 2025: wzrost sprzedaży, ceny mieszkań i różnice regionalne

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Turcji

Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy dla nowego budynku w Turcji?

Średni koszt mieszkania w nowych projektach budowlanych w Turcji wynosi 1500 euro za metr kwadratowy. W kompleksach mieszkaniowych klasy premium ceny mogą być o 10-20% wyższe.

Jakie są kluczowe korzyści z zakupu mieszkania w nowych budynkach w Turcji?

Dostępność metrów kwadratowych pozwala na zamieszkanie w rozwiniętym kraju z najlepszymi plażami w Europie, dobrą medycyną i edukacją. Można też zarabiać na swoim mieszkaniu przez cały rok, wynajmując je.

W których tureckich miastach nieruchomości są najbardziej popularne?

Rośnie popyt na mieszkania w Antalyi i Alanyi, dwóch najpopularniejszych kurortach kraju. Nowo wybudowane apartamenty w Turcji są kupowane tutaj w celach wypoczynkowych i na wynajem. Obcokrajowcy przyjeżdżający do kraju na studia/pracę wybierają do zamieszkania Ankarę lub Stambuł.

Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane, aby kupić dom w tureckim nowym budynku i jakie podatki trzeba zapłacić?

Cudzoziemcy potrzebują jedynie paszportu i numeru podatkowego (dostępnego w lokalnym urzędzie skarbowym), aby kupić mieszkanie. Podatek od zakupu wynosi 4% wartości katastralnej nieruchomości.
Realting.com
Udać się