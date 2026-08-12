Przewodniki dotyczące zakupu nowych nieruchomości w Turcji
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Turcji
Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy dla nowego budynku w Turcji?
Średni koszt mieszkania w nowych projektach budowlanych w Turcji wynosi 1500 euro za metr kwadratowy. W kompleksach mieszkaniowych klasy premium ceny mogą być o 10-20% wyższe.
Jakie są kluczowe korzyści z zakupu mieszkania w nowych budynkach w Turcji?
Dostępność metrów kwadratowych pozwala na zamieszkanie w rozwiniętym kraju z najlepszymi plażami w Europie, dobrą medycyną i edukacją. Można też zarabiać na swoim mieszkaniu przez cały rok, wynajmując je.
W których tureckich miastach nieruchomości są najbardziej popularne?
Rośnie popyt na mieszkania w Antalyi i Alanyi, dwóch najpopularniejszych kurortach kraju. Nowo wybudowane apartamenty w Turcji są kupowane tutaj w celach wypoczynkowych i na wynajem. Obcokrajowcy przyjeżdżający do kraju na studia/pracę wybierają do zamieszkania Ankarę lub Stambuł.
Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane, aby kupić dom w tureckim nowym budynku i jakie podatki trzeba zapłacić?
Cudzoziemcy potrzebują jedynie paszportu i numeru podatkowego (dostępnego w lokalnym urzędzie skarbowym), aby kupić mieszkanie. Podatek od zakupu wynosi 4% wartości katastralnej nieruchomości.