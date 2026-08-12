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Sklepy na sprzedaż w Turcja

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90 obiektów total found
Sklep 77 m² w Rize, Turcja
Sklep 77 m²
Rize, Turcja
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1
$4,01M
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Sklep 186 m² w Sur, Turcja
Sklep 186 m²
Sur, Turcja
Powierzchnia 186 m²
$57,30M
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Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,03M
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Sklep 300 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 300 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 300 m²
Zupełnie Nowe Mieszkania w Centralnej Lokalizacji w Alanyi Antalya Alanya od wielu lat jest…
$1,14M
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Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$681,228
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Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,28M
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Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
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Sklep 87 m² w Beyoglu, Turcja
Sklep 87 m²
Beyoglu, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklep z Przestronną Powierzchnią Użytkową na Głównej Ulicy w Beyoğlu Lokale handlowe znajduj…
$429,520
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Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$290,965
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Sklep 1 200 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 1 200 m²
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$1,20M
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Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Powierzchnia 900 m²
Sklep Zlokalizowany przy Plaży w Alanyi Kestel Kestel wyróżnia się bliskością codziennych ud…
$2,58M
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Sklep 5 m² w Etimesgut, Turcja
Sklep 5 m²
Etimesgut, Turcja
Powierzchnia 5 m²
Liczba kondygnacji 18
Udział w Nieruchomości Komercyjnej z Wysokim Dochodem z Najmu w Ankarze Etimesgut Nieruchomo…
$31,675
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Sklep 2 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 2 m²
Mezitli, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 1
$162,77M
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Sklep 108 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 108 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 20
Sklepy na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Stambule, w Dzielnicy Esenyurt Te gotowe do uż…
$199,750
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Sklep 1 502 m² w Kagithane, Turcja
Sklep 1 502 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 1 502 m²
Liczba kondygnacji 13
Sklep w Strategicznej Lokalizacji w Kağıthane, Stambuł Sklep w Kağıthane, Stambuł, znajduje …
$12,59M
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Sklep 500 m² w Altinova, Turcja
Sklep 500 m²
Altinova, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/3
Biura i Sklepy w Centrum Biznesowym przy Głównej Drodze w Yalovie Yalova jest często wybiera…
$805,927
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Sklep 220 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 220 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 220 m²
$3,78M
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Sklep 225 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 225 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 225 m²
$4,24M
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Sklep 87 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 87 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Inwestycyjne, Nowe Sklepy przy Głównej Drodze w Başakşehir, Stambuł Başakşehir to rozwijając…
$360,243
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Sklep 90 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 90 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 90 m²
Gotowe doUzytku Sklepy na Sprzedaż w Esenyurt w Stambule Sklepy w dzielnicy Esenyurt w Stamb…
$749,351
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Sklep 200 m² w Kepez, Turcja
Sklep 200 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Handlowe Odpowiednie do Długoterminowego Użytkowania przy Ruchliwej Głównej Ulicy w K…
$737,805
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Sklep 800 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 800 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 800 m²
$6,37M
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Sklep 339 m² w Serik, Turcja
Sklep 339 m²
Serik, Turcja
Powierzchnia 339 m²
$14,53M
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Sklep 1 m² w Kayapinar, Turcja
Sklep 1 m²
Kayapinar, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$34,30M
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Sklep 579 m² w Kepez, Turcja
Sklep 579 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 579 m²
Lokale Handlowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Antalya Kepez Położone w rejonie Yen…
$823,247
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Sklep 291 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 291 m²
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokal Usługowy z Wysokim Potencjałem Dochodowym na Sprzedaż w Çekmeköy Çekmeköy, położone p…
$1,05M
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Sklep 248 m² w Cicek Caddesi, Turcja
Sklep 248 m²
Cicek Caddesi, Turcja
Powierzchnia 248 m²
$21,86M
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Sklep 175 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 175 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
$13,95M
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Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,08M
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Sklep 84 m² w Bayrakli, Turcja
Sklep 84 m²
Bayrakli, Turcja
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/47
Nieruchomości Komercyjne z Najemcami przy Głównej Drodze w Izmir Bayraklı Nieruchomości kome…
$885,615
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Typy nieruchomości w Turcja.

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