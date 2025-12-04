  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Marmara Region
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Marmara Region, Turcja

Stambuł
12
Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turcja
od
$533,941
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 49
Nowa koncepcja życia mieszanego pojawia się obok Centrum Finansów w Stambule w „PRAWDZIWYM” Ataşehir z gwarancją rządową!!! Teraz Międzynarodowe Centrum Finansowe w Stambule jest budowane przez rząd turecki jako mega projekt w Atasehir. Będzie gościć 100 000 osób z tureckiego banku centraln…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$507,367
W rezydencji znajduje się taras, basen, sauna i centrum fitness, kino, sala konferencyjna, plac zabaw dla dzieci, ochrona, zieleń, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum miasta - 2 kmCentrum handlowe - 2 kmStacja metra …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,39M
Nowy kompleks mieszkalny w elitarnej dzielnicy Kadikoy po Anatolijskiej stronie Stambułu z rezydencjami i nowoczesnymi wzniesieniami.Kompleks oferuje apartamenty różnych układów 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 o powierzchni od 117 m2 do 350 m2.Wyposażenie: odkryty basen, spa, sala bilardowa, siłownia, k…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turcja
od
$160,582
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ To luksusowy projekt z pięknym widokiem na morze, jezioro i miasto. Jest w uprzywilejowanej lokalizacji geograficznej w pobliżu dworca autobusowego i metra. Obszar złożony jest jednym z najważniejszych obszarów inwestycji w nieruchomości w Turcji. …
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turcja
od
$218,105
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w gminie Avcilar. Charakteryzuje się przyjemnym widokiem na morze i szerokimi terenami zielonymi. Istnieją zintegrowane obiekty i usługi społeczne i rozrywkowe. Jego lokalizacja znajduje się w pobliżu kilku uniwersytetów, szpita…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
85.0
160,000
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
W rezydencji znajduje się ochrona, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitala, 5 minut od stacji metra i 25 minut od lotniska
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$129,076
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Małe mieszkania w Stambule na sprzedaż z łatwymi planami płatności. Przylega do jednej z najbardziej znanych ulic handlowych w Stambule. Centralna lokalizacja w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych w mieście. Odpowiedni dla osób szukających spoko…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$502,393
Koncepcja wiejskiego domu w centrum miasta od jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów w Turcji!Oferujemy mieszkanie z widokiem na las Belgrad, ogrody na dachu i duże tarasy w unikalnym projekcie, który daje możliwość mieszkania w domu wsi w centrum metropolii.Rezydencja oferuje terenó…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$248,710
Rezydencja oferuje siłownie i boiska sportowe na świeżym powietrzu, garaż, całodobową ochronę i usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i korty tenisowe, centrum fitness, place zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, zielona okolica, altana, grill, basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, parking, system bezpieczeństwa.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$1,24M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$664,751
Oferujemy prestiżowe apartamenty z dobrze utrzymanymi tarasami i miejscami parkingowymi.Rezydencja dysponuje basenem, placami zabaw dla dzieci, siłowniami, systemem ochrony wokół zegara, zadaszonym parkingiem, terenów zielonych.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Basiskele, Turcja
od
$154,411
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Dodając wartości do życia w najcenniejszych dzielnicach Kocaeli, Zeray po raz kolejny otwiera cenne miejsce w sercu Başiskele. W Zeray Güneşi dolne piętra są dwupoziomowe w ogrodzie, 1. i 2. piętro są zwykłymi mieszkaniami, a górne piętra są dwupoziomowe; oprócz 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 o…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$1,23M
Oferujemy apartamenty z dużymi ogrodami, tarasy, malownicze widoki od Bosphorus, miasto i zielone otoczenie.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryty basen, salon, ścieżki spacerowe, siłownię, łaźnię turecką i łaźnię parową, podziemny parking, zielone przestrzenie, plac zabaw dla dzieci.L…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w środku najważniejszych projektów rozwoju obszarów miejskich i inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują Beylikduzu. Przylega do parku „Valley of Life”, największego parku w Stambule, co czyni go miejscem docelowym dla o…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turcja
od
$738,591
Nowy kompleks mieszkalny składa się z 118 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami. Apartamenty mają duże okna i wysokie sufity, więc zawsze będzie dużo słońca. Kompleks oferuje swoim mieszkańcom centrum fitness, basen, 8 sklepów, prywatny parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks zn…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turcja
od
$469,883
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowe apartamenty wychodzą na Morze Marmara i piękną przyrodę Wysp Księżniczki. Blisko morza, autostrady, stacji metra i innych linii transportowych. Obejmuje duże centrum handlowe, a także wiele obiektów i usług. Jest to idealny projekt inwesty…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turcja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 55 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty są dostępne w gotowym bloku z opcją planu płatności i są ruchome w gotowości!Lokalizacja jest doskonała, będąc w pobliżu kilku dużych prywatnych uniwersytetów, centrów handlowych, transportu publicznego, i tylko 10 minut samochodem od zabytkowego centrum Istambułu.Jest to doskona…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
225,000
Agencja
NWS INVEST
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turcja
od
$271,510
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Tutaj możesz podziwiać najpiękniejsze zabytki i zabytki, a także uroczą przyrodę anatolijskiej strony Stambułu. Jest w pobliżu Bosforu, drogi międzynarodowej E-80 i autostrady TEM. Wygodne i pełne życia życie z zapleczem zdrowia i sportu, luksusowym…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$719,888
Projekt składa się z 2 bloków - 142 apartamentów + 7 willi o łącznej powierzchni 24500 m2. Usługi dla rezydentów:Zabezpieczenie 24 / 7System nadzoru wideokonciergesala gimnastycznaSpa: sauna i łaźnia parowaodkryte place zabawbaseny zewnętrzne / kryteścieżki spacerowe wewnątrz kompleksuLokali…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$571,037
W rezydencji znajduje się kryty basen, centrum fitness, łaźnia parowa, sauna i łaźnia turecka, kawiarnia, sklepy i restauracje, sale konferencyjne, pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw, ochrona, usługi hotelowe.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra -…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$403,268
Oferujemy urządzone apartamenty medyczne i luksusowe apartamenty z miejscami parkingowymi i magazynami.Rezydencja oferuje sklepy, kawiarnie i restauracje, saloniki i boiska sportowe, wokół-zegar bezpieczeństwa, garaż.Kompleks mieszkalny będzie przeznaczony dla naukowców i lekarzy, studentów …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$798,192
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajduje się duży park, parking, centrum spa, basen, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, saloniki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu restauracji, centrów handlowych, stacji metra, 5 minut od TEM i autos…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$805,819
Oferujemy wille z ogrodami i miejscami parkingowymi.Cechykryty basenTurecka łaźnia i saunasala gimnastycznasala aktywnościodkryty basenplace zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Prestige MALL - 4 minutyCentrum handlowe - 15 minutCollege - 5 minutSzkoły - 7 minutSzpitale - 5 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turcja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Sprawdź dostępność i koszt apartamentów z naszymi specjalistami.Projekt znajduje się na powierzchni 13 000 m2, kompleks składa się z 6 bloków mieszkalnych, łącznie 343 apartamenty różnych układów od 1 + 1 do 3 + 1, o powierzchni od 74 m2 do 174 m2.Projekt znajduje się na jednej z najbardziej…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$1,12M
Oferujemy domy z ogrodami i garażami dla 2 samochodów.Rezydencja oferuje centrum fitness oraz saunę, jogę i pilates.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Las Belgradzki - 5 minut jazdyLotnisko w Stam…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turcja
od
$74,716
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Obszar projektu jest jednym z najlepszych i najcichszych obszarów strony anatolijskiej dla osób, które chcą żyć z dala od zgiełku. Mieszkaj w sercu lasu w luksusowych zdrowych domach, które łączą zalety miasta i urok natury. Domy zostały zaproje…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$762,882
Oferujemy apartamenty z dużymi oknami i widokiem na morze.W rezydencji znajduje się odkryty basen, hamam, sauna, masaże, ośrodki fitness, sklepy, restauracje i kawiarnie.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutySzkoła - 2 minutyPark - 10 minutL…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$461,605
Oferujemy luksusowe apartamenty w rezydencji z garażem i ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5, w centrum Stambułu, zaledwie 1 minutę od szkoły, centrum handlowe, szpital, park, plaża i przystanki transportu publicznego.E- 5 a…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$91,482
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Apartamenty hotelowe w Stambule na sprzedaż w centrum węzłów transportowych. Projekt znajduje się w pobliżu centrów sportowych, artystycznych, handlowych i rozrywkowych. Nowoczesna architektura, infrastruktura techniczna i bezpieczna konstrukcja odp…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$2,11M
Kompleks będzie miał przytulne lobby, obszar rekreacyjny, odkryte baseny, ścieżki spacerowe i rowerowe, plac zabaw dla dzieci (do 4 lat), SPA z oddzielnymi obszarami dla mężczyzn i kobiet (szatnie, prysznice, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, masaże), studio fitness, kryty basen 368 m2, p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turcja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prestiżowy projekt mieszkaniowy opracowany przez SÓ NPAÜ GYO.Projekt obejmuje dużą powierzchnię 30,000 m2 i ma bujny krajobraz 18,420 m2.Projekt składa się z 11 budynków lub bloków mieszkalnych o wysokości 7 pięter, 540 mieszkań na sprzedaż z układami od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchni od 71 m2 …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Turcja
od
$94,295
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to jeden z najważniejszych projektów mieszkaniowych i inwestycyjnych po europejskiej stronie Stambułu. Znajduje się na strategicznej drodze Basin Express, która łączy autostrady TEM i E5. Szybki wzrost cen nieruchomości w regionie sprawia, że p…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 140–240 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w jednym z przyjemnych, spokojnych i cichych miejsc w Beylikdüzü. Dobrze zaprojektowane jednostki z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i wspaniałymi terenami zielonymi zintegrowanymi z naturą. Do budowy wykorzystano najnowsze i najwyższej jakości materiały b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
140.0
250,000
Mieszkanie 3 pokoi
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Mieszkanie 4 pokoi
210.0
425,000
Agencja
Mehal Group
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turcja
od
$214,028
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Związek znajduje się w strefie inwestycyjnej, co świadczy o szybkim rozwoju projektów infrastrukturalnych. Posiada apartamenty z uroczym widokiem na miasto i wzgórze Camlica, najbardziej znaną cechę strony anatolijskiej. W pobliżu znajduje się dworz…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$658,981
Oferujemy luksusowe apartamenty z 1-3 sypialniami. Niektóre mieszkania mają prywatne ogrody.Cechybasenparking krytyplac zabaw dla dziecigrunty sportoweZakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Można dojść do najbardziej popularnych i ulubionych centrów handlowych mi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turcja
od
$180,667
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$310,688
Rezydencja oferuje małe centrum biznesowe z sklepami, biurami, kawiarniami i restauracjami, siłownią, ochroną, ścieżkami spacerowymi, sauną i hamamem, zielonym obszarem, krytym basenem, placem zabaw dla dzieci.Zakończenie - październik 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomoś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$594,903
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Bosforus.Rezydencja oferuje kryte baseny, hamam i saunę, centrum fitness i studio pilates, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Most Bosphorus - 10 minutLotnisko - 32 minuty
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$189,019
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i Wyspy Prince.Rezydencja oferuje nowoczesne centrum sportowe, odkryty basen, łaźnię turecką, saunę i saunę parową, boisko do koszykówki i plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara i usługi concierge.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obi…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Turcja
od
$283,434
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jego lokalizacja w Ispartakule, najnowszej dzielnicy Bahcesehir, jest uważana za jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów dla inwestorów. Obszar obsługiwany przez najważniejsze trasy transportowe, autostrady TEM i E5 oraz nową stację metra. Jest bl…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$453,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Projekt położony w czterech blokach, pełen miasta. Zaprojektowane z ponadczasową architekturą, opcje apartamentów przenoszą Twoje marzenia do centrum. Nasz projekt składa się z prostych mieszkań 1+1 2+1 3+1 i mieszkań typu duplex 2+1 3+1 4+1. Dla tych, którzy mają aktywne i dynamiczne ży…
Agencja
Mehal Group
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Turcja
od
$79,435
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekty architektoniczne, które reprezentują harmonię podejścia architektonicznego z krajobrazem Stambułu. Poczuj nowe uczucie w zamkniętym rezerwacie przyrody. Projekt znajduje się w strategicznym obszarze z widokiem na główne drogi. Gotowy i odpo…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$441,708
Projekt otoczony naturalnym krajobrazem jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska projektem przestrzeni życiowej składającym się z 177 kamienic. Wszystkie domy oferują stylowe wnętrza, elegancki krajobraz i osobisty kawałek przyrody. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby pomieścić …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$542,882
Oferujemy apartamenty z różnymi układami w nowoczesnej i wygodnej rezydencji
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, tereny zielone z ścieżkami spacerowymi, place zabaw dla dzieci, kryty basen, saunę i łaźnię turecką, parking, siłownię, boisko sportowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 2 minuty od szpitala, w pobliżu linii metra i autostrad, 2…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$579,217
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$444,569
Projekt składa się z 453 mieszkań i 47 jednostek handlowych. Jest wybór między różnymi układami. Apartamenty z 1- 4 sypialniami.Oprócz apartamentów, projekt ma pełny dostęp do wszystkich udogodnień: baseny, sauna, łaźnia turecka, siłownia, boiska sportowe, kawiarnie, meczet, plac zabaw i spa…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$501,290
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turcja
od
$418,000
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 49 000 m², z czego 65% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 17 bloków, w których powstanie łącznie…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Turcja
od
$435,394
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Topkapi Istanbul, które emanują zapachem historii i cywilizacji. Znajduje się w centralnej lokalizacji obok sieci głównych linii transportowych w mieście dwóch kontynentów. Architektura jest przeplatana z naturą, z wewnętrzn…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Turcja
od
$720,561
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt Istanbul Maslak Apartments znajduje się w najbardziej znanych częściach miasta, z rosnącą wartością inwestycji i preferowanym miejscem dla inwestorów. Projekt jest zgodny z warunkami obywatelstwa tureckiego, dostępnymi z różnymi ofertami, z …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$371,664
Kompleks mieszkalny w jednej z największych gmin, starych, historycznych i centralnych, w Eyup Sultan, obok Złotego Rogu.Akt tytułowy gotowy, odpowiedni dla tureckiego obywatelstwa, bez opłat za akt własności.27 bloków, każdy blok ma 10 pięter, typy apartamentów od 1 + 1 do 5 + 1, od 82 m2 d…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$134,532
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ze względu na bliskość głównych dróg, linii transportowych i transportu ekspresowego, zapewniając łatwą nawigację. Z apartamentów roztacza się panoramiczny widok na Morze Marmara i okoliczne tereny zielone. Akty własności są dostarczane bezpośrednio…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$229,807
Oferujemy unikalne komfortowe apartamenty.W rezydencji znajduje się ulica handlowa, restauracje i kawiarnie, terenów zielonych krajobrazu, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking, siłownia, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$186,035
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się zieleń z ścieżkami spacerowymi, centrum fitness, basen.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytko…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$398,051
W rezydencji znajduje się parking, siłownia, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, basen, ogród, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 100 metrówAutostrada E- 5 - 3,5 kmMaslak - 10 minutNowe lotnisko - 30 minutTaksim - 15 minutSisli - 10 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$912,340
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.Rezydencja składa się z 62 mieszkań, 99 biur, hotel ze 146 pokoi, centrum handlowe. Tutaj znajdziesz parking dla 600 samochodów, 54 sklepów, 18 kawiarni i restauracji.Korzyści Unikalna cecha - (-3) piętro, z połączeniem z metrem, będą również wykorzys…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$49,532
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu jest charakterystyczna w centrum Gaziosmanpasa, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych regionów Stambułu, który jest świadkiem ciągłego wzrostu i rozwoju. Projekt otoczony jest centrami handlowymi i centrami handlowymi, a tak…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turcja
od
$329,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks znajduje się w pobliżu historycznego centrum Stambułu, z unikalnym widokiem na Golden Horn, posiada szerokie bloki i obszary społeczne, nowoczesny design, który pasuje organicznie do ikonowej sylwetki miasta.Całkowita powierzchnia projektu wynosi 31,536 m2, z czego 15,000 m2 stanowi…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$339,240
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze, marinę i otaczającą naturę.W rezydencji znajdują się baseny ozdobne, siłownie, trawniki, place zabaw dla dzieci, staw, boiska sportowe, ogród różany i sad, salon, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - maj 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turcja
od
$148,582
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Nasz projekt składa się z 15 bloków i 309 mieszkań na powierzchni 30 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Podłoga ogrodowa, opcje apartamentu dwupoziomowego na antresoli i tarasie od 1 + 1 do 4 + 1. Nasza strona ma całodobowy system bezpieczeństwa i pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak k…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,000
Opcje wykończenia Gotowe
Wideo z mieszkania zostanie wysłane na życzenie.Przedstawiamy Państwu kompleks mieszkalny w okolicy Buyukcekmece w pobliżu morza.Kompleks mieszkalny zbudowany jest na powierzchni 2,863 m2, składa się z czterech bloków, łącznie 74 apartamenty, z układami od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchnie od 100…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$440,485
Budynki mieszkalne, centrum biznesowe, ulica z kawiarniami, restauracjami i centrum handlowe i rozrywkowe, hotel i centrum zdrowia zostaną zbudowane w nowej dzielnicy mieszkalnej. Wiele terenów zielonych do spacerów i rekreacji będzie wyposażone na terytorium dzielnicy.Ponad 1,4 tys. mieszka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,17M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci i plac zabaw, centrum fitness i studio pilates, kawiarnie i restauracje, ścieżki spacerowe i joggingowe, saunę, hamam i masaże.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wybrzeże - 10 minutB…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$583,970
Projekt znajduje się w obiecującej i rozwijającej się dzielnicy Beyoglu. Pomimo centralnej lokalizacji kompleksu, atmosfera dla mieszkańców jest spokojna i cicha.Zaprojektowany przez znanego architekta Han Tumertekina, zwycięzcę nagrody Aga Khan. Kompleks mieszkalny łączy tradycyjny styl i m…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turcja
od
$752,419
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Premia kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej centralnej części Stambułu po azjatyckiej stronie Bosforu, idealny do życia rodzinnego i relaksujące wakacje.Kompleks znajduje się w pobliżu metra…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$197,874
Rezydencja oferuje duże wspólne obszary dla komfortowego i bezpiecznego życia:plac zabaw dla dziecigrunt sportowysklepyrestauracje i kawiarniesale posiedzeńbasenobszar spasaunacentrum fitnesszieleń z gazeboegarażLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 50 metrówMarmaray - 10 kmSt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,74M
Kompleks oferuje bogate obszary społeczne zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych szczegółów dla 95 wybitnych rodzin, gdzie można tworzyć przyjemne wspomnienia.kryty basensaunałaźnia parowasala fitnesswielofunkcyjny pokójodkryty basengrillboiska sportowe na wolnym powietrzuLokalizacja i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,19M
Nowy kompleks mieszkalny w stylu nadmorskich willi z widokiem na Bosforus. Apartamenty są wykończone w luksusowej jakości, każdy apartament posiada magazyn i miejsca w podziemnym garażu.Na terenie kompleksu mieszkalnego znajduje się: kawiarnia, strefa rekreacyjna, miniszklarnie, ogrody, komi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$203,942
Umeblowane apartamenty typu hotelowego z gwarantowanym zwrotem 7% przez 3 lata. Dwa 17-piętrowe budynki składają się z 167 apartamentów z układem 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, dwupoziomowym.W rezydencji znajduje się odkryty basen, siłownia, sauna i łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko do koszykó…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$395,010
Projekt obejmuje:obszary zieloneścieżki spacerowetory rowerowegazebosbaseny ozdobnecentrum fitnessŁaźnia tureckabilardtenis stołowysala gimnastycznakryty basen3 place zabaw dla dziecikort tenisowy2 boiska piłkarskieboiska do siatkówki i koszykówkiparkingbezpieczeństwoLokalizacja i pobliska i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turcja
od
$193,993
Cechy:Lush ogrodów krajobrazowychBieganie i spaceryPrzyjazne dla dzieci place zabaw i otwarte przestrzenie dla działań rodzinnychBaseny kaskadowe i elementy dekoracyjne wodyBezpieczne i wspólne obszary dla komfortowego doświadczeniaPrzestrzenie socjalne przeznaczone do działalności wielofunk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turcja
od
$160,108
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Nasz projekt obejmuje 4 bloki, 130 mieszkań i 35 jednostek handlowych na powierzchni 12.500 m2 w Kartepe, Kocaeli. Istnieją poddasze, dwupoziomowe tarasy, podłogi ogrodowe i antresole, zaczynając od 1 + 1 do 4 + 1.W naszym projekcie znajduje się system bezpieczeństwa 24/7. Ponadto wspólne ob…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$261,799
Każdy sen zasługuje na szansę. Czasami życie staje się takie, że nawet marzenia są przez nie przyćmione. Rezydencja składa się z 227 apartamentów i tworzy różnicę ze względu na unikalną lokalizację, kompletne udogodnienia socjalne i liczne przywileje, pozwala na życie znacznie większe.ogródw…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$917,241
Oferujemy nowoczesne apartamenty z balkonem.Niektóre mieszkania mają prywatne baseny.W rezydencji znajduje się parking, siłownia, ochrona wokół zegara.Zakończenie - marzec 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyStacja metra - 5 minutTaksim - 10 minutUniwersytet -…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$499,409
Złożona infrastruktura:150 jednostek handlowych wzdłuż obwodu i pod projektemSiłowniaBasen odkrytyTenis i boisko do koszykówkiPlace zabaw dla dzieciObszar zielonyParking podziemny24- godzinna ochronaWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i urządzenia kuchenne (piekarnik, piec gazowy, kaptur…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$467,574
Oferujemy apartamenty z balkonem i widokiem na las Belgrad.W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy ozdobne, parking, ochrona na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka, studio pilates, sala konferencyjna, sala gimnastyczna.Zakończenie - g…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$456,691
Oferujemy luksusowe apartamenty z saun i hamamów.Niektóre mieszkania posiadają prywatne ogrody i baseny.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy, salony, centrum fitness, siatkówka, boiska do koszykówki i tenisa, kawiarnie, łaźnia …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$557,109
Rezydencja wyróżnia się jako wybitny projekt oferujący wszystkie udogodnienia nowoczesnego życia w dynamicznej i prestiżowej dzielnicy Beşiktaşu w Stambule. Projekt opracowany przez Babacan Yapı ma zostać ukończony w grudniu 2026 r. Położony w jednym z Beşiktaşs najbardziej wysublimowanych o…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Zespół mieszkaniowy Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Turcja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agencja
Right way Group
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$328,296
Rezydencja oferuje duże tereny zielone, odkryty basen, parking, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, w ciągu 3 minut spacerem od autostrady E…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turcja
od
$147,802
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ponieważ spełnia optymalne warunki inwestycyjne, obok Basin Express Road i Kanału Stambulskiego. Gwarantuje to, że uzyskasz obywatelstwo tureckie i będziesz mieszkać wygodnie w Stambule. Zapewnia opcje sprzedaży ratalnej z bezpośrednim przekazaniem …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turcja
od
$439,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$711,310
Oferujemy apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe: od małych mieszkań do unikalnych przestronnych apartamentów na pełnym piętrze.Kompleks mieszkalny składa się z dwóch budynków z 70 luksusowymi mieszkaniami, 7 ekskluzywnych sklepów, centrum fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kilka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turcja
od
$1,81M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Czy miałeś kiedyś dom jako 150-letnia fabryka? Czy chcesz poczuć duszę historii przed snem? Czy uważasz, że jest to możliwe tylko w filmach lub serwisie Netflix? Myślę, że nie masz pojęcia, co może być możliwe w Stambule. Stara stacja utrzymania kolei została odnowiona dla inwestorów zakoch…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$149,226
Kompleks jest największym i najbardziej prestiżowym projektem miejskim regionu - doskonałą harmonią życia ekologicznego i nowoczesnej wygody miejskiej. Rozprzestrzenianie się powierzchni o powierzchni 15 000 m ², przy 70% powierzchni zielonej, obejmuje 442 budynki mieszkalne i 40 obiektów ko…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$255,176
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 3 minutyStacja metra - 5 minutLotnisko w Stambule - 20 minut
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Basin Express Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Turcja
od
$141,070
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się na Basin Express Road, kręgosłupie inwestycji w Stambule. Stacje metra znajdują się po obu stronach kompleksu od północy i południa. Jest to okazja inwestycyjna obok międzynarodowego lotniska Ataturk i World Trade Center. Jest to zinteg…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turcja
od
$463,727
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to tytuł luksusu i doskonałości, z bezpośrednim widokiem na Morze Marmara w pobliżu Bosforu, z gwarancją rządową i pod nadzorem gminy Stambuł. Jest to jedna z najlepszych dzielnic mieszkaniowych w Stambule; ze względu na wyraźne udogodnienia, kt…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turcja
od
$439,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Sisli, jednym z najbardziej popularnych obszarów Istambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 6,058 m2 i obejmuje 1,127 mieszkań, z układami od 1 + 1 do 4 + 1, a także 17 lo…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Turcja
od
$226,438
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt rezydencji morskiej w Beylikduzu, nowym przedmieściu Stambułu, znajduje się w pobliżu pięknej plaży, w której znajduje się wiele restauracji, kawiarni i centrów handlowych.  W porównaniu z innymi regionami Stambułu Beylikduzu jest wyższej…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym z gwarantowanym dochodem 31 500 USD rocznie!
Ordu Caddesi, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dla inwestorów: Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie. Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna-sprzedaży i stanowi jej integralną część. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie stracisz zainwestowanych pieniędzy, a Twój dochód jest gwarant…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turcja
od
$249,188
Encompassing 2,281 apartamenty, większość widoków panoramicznych na morze i Wyspy Książąt, kompleks tworzy unikalne połączenie estetyki i komfortu:Ogród Duplexes: Idealny dla tych, którzy chcą żyć w harmonii z naturą.Townhouses: Zaprojektowany dla tych, którzy pragną przestronnych, prywatnyc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$812,783
Nadaje się do obywatelstwa i zezwolenia na pobyt.Ten przytulny kompleks rodzinny obejmuje mieszkania i dwuosobowe z 2- 6 sypialniami, ogrodem i tarasami. Wewnątrz budynku znajduje się basen, sauna, hammam, siłownia.Położony w ekologicznie czystym obszarze obok Camlica Hill, gdzie można podzi…
Agencja
