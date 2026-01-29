  1. Realting.com
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$695,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turcja
od
$629,232
Oferujemy nowe apartamenty dwóch typów:apartamenty z prywatnymi basenami i ogrodamiapartamenty z tarasami na najwyższym piętrze.W rezydencji znajduje się odkryty basen i parking.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Siemens, urządzenia FrankeGrohe, Bocchi sanitarnePo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turcja
od
$805,023
Luksusowy kompleks mieszkalny składa się z 80 dwupiętrowych i 20 trzypiętrowych kamienic. Każdy dom ma działkę 175 m2, prywatny basen, ogród i parking. Okna wychodzą na jezioro. Kompleks posiada również boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a także prywatną plażę. Domy są zbudowane…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turcja
od
$213,628
Oferujemy apartamenty i wille z panoramicznym widokiem na morze, jezioro i ogrody.Rezydencja składa się z 132 apartamentów i 35 willi oraz basenów, terenów zielonych, parkingów, centrum handlowego, placu zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malownicze…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$906,362
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$617,580
W projekcie znajduje się kilka willi położonych w małym rybackim miasteczku Gulluk. 8 km od lotniska Bodrum / Milas. 40 km od Bodrum.Każdy dom posiada baseny, miejsca parkingowe, tarasy relaksu, salon i kuchnia, 2- 4 sypialnie, 2-3 łazienki. Niektórzy mają pralnie.Lokalizacja i pobliska infr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,01M
Oferujemy willę z ogrodem i basenem, taras, miejsce do grillowania.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, wbudowany piekarnik, czajnik elektryczny)TelewizjaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centralnej …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turcja
od
$314,616
Łącząc wszystkie kolory mieszkaniowe, biznesowe, kulturalne, sportowe, rozrywkowe i handlowe życie, projekt znajduje się w nowym centrum Izmir, jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie, z unikalną lokalizacją, która stanie się centrum handlu i kultury. Centrum miasta, wybrzeże…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turcja
od
$915,251
Oferujemy wille z przestronnym ogrodem, basen 8 x 4 m z wodospadem, tarasy, widok panoramiczny, parking odkryty dla 2 samochodów.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchnia z wyspąKominekOświetlenie LEDKlimatyzacjaSprzęt budowlanyOkna z aluminiumLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Zespół mieszkaniowy MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Turcja
od
$926,436
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Wabi Group
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$743,528
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Turcja
od
$387,987
Oferujemy nowe apartamenty i wille.Każda willa posiada prywatny duży ogród. Apartamenty na parterze mają również ogrody.W luksusowej rezydencji znajduje się parking, wspólne baseny, prywatna plaża.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$1,85M
Oferujemy komfortowe i funkcjonalne wille z ogrodami i basenami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa w urządzeniach kuchennych (płyta, piekarnik, kaptur, lodówka, zmywarka)Wyroby sanitarne DuravitKominekDrzwi stalowePrzesuwane okna aluminiowe z żaluzjami elektrycznymi i ekranami latającym…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turcja
od
$301,216
Oferujemy funkcjonalne i wygodne apartamenty z balkonem i widokiem na pole golfowe.Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, park wodny, bar i restauracja.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytków i obiektó…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$488,502
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$510,915
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze z przestronnymi tarasami.Rezydencja oferuje centrum fitness, saunę i łaźnię parową, kawiarnię, restaurację i bar z witaminami, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara, terenów zielonych.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$132,901
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,99M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$408,492
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,46M
Oferujemy luksusową, umeblowaną willę z basenem, jadalnią na świeżym powietrzu oraz spa z sauną i łaźnią turecką.Zakończenie - kwiecień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu restauracji, supermarketów, …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$504,067
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 21
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie z Widokiem na Morze, Ochroną i Basenem Konak to kosmopolityczna przestrzeń życiowa położona w centralnej lokalizacji w Izmirze w Turcji. Kordon oferuje różnorodne udogodnienia komercyjne i turystyczne. Słynny szlak nadmorski Kordon ze strefami rela…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$1,02M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$541,839
Oferujemy wille z kominkami i ogrodami.W rezydencji znajduje się teren imprezy, restauracja, baseny, aquapark, boisko sportowe, barbecue, siłownia, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - maj 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko Bodrum - 4 minutyCentrum Bodrum - 30 minutMarina …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$291,311
Oferujemy jasne wille z panoramicznym widokiem i ogrodami.Rezydencja oferuje centrum handlowe, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i joggingowe, jezioro, basen i siłownię, parki i ogrody.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w miejscowości kurort Mumocular w odległo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turcja
od
$699,147
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się wspólny basen o powierzchni 220 m2 oraz prywatna plaża.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od plaży
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,22M
Kompleks mieszkalny posiada 73 pojedyncze wille we wspólnocie z różnymi obiektami. Krajobraz jest ważną częścią projektu, z 85% powierzchni zielonej przewidziane dla każdej willi. Ponadto projekt posiada unikalny taras obserwacyjny, który oferuje panoramiczny widok na całe miasto.Każda willa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$873,933
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, przestronne ogrody, sauny, jacuzzi i łaźnie tureckie, malownicze widoki.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKominekTelewizja
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turcja
od
$2,37M
Oferujemy przestronne i przytulne wille z basenem, ogrodami i odkrytymi jadalniami, malownicze widoki na wzgórza, gaje oliwne i morze, miejsca parkingowe.Powierzchnia ogrodu - od 1000 m2 do 3,700 m2.Rezydencje są faktycznie markowe Six Senses Residences Kaplankaya i hotel oferuje pełne usług…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$380,896
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$295,444
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się siłownia i basen.Zakończenie - 2. kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w centrum miasta, 300 metrów od stacji metra, 4 km od portu, 6 km od uniwersytetu, 20 km od lotniska
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,38M
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, basen, sala imprez, hamam, barbecue area, korty tenisowe i koszykarskie, tereny zielone, ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Kolegium - 6 kmCentrum Urli …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$718,568
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi i widokiem na morze i miasto.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 60 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bodrum
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Bodrum, Turcja
od
$264,001
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowe apartamenty i wille (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adabuku. Kompleks składa się ze 198 rezydencji położonych na działce o powierzchni 44 578 m², tuż przy lesie sosnowym w okolicy Adabuku | Bodrum. Prywatne molo dla mieszkańców kompleksu, transfer na…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$990,458
Oferujemy apartamenty z różnych układów, Każdy dom posiada prywatny basen.W rezydencji znajduje się dok i plaża, restauracja i concierge, siłownia, kryty basen o powierzchni 92 m2, taksówka morska, strefy rozrywki i klub dla dzieci, centrum spa.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyp…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$403,493
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 21
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie z Widokiem na Morze, Ochroną i Basenem Konak to kosmopolityczna przestrzeń życiowa położona w centralnej lokalizacji w Izmirze w Turcji. Kordon oferuje różnorodne udogodnienia komercyjne i turystyczne. Słynny szlak nadmorski Kordon ze strefami rela…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$463,595
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje tereny zielone, saloniki, kryte i odkryte baseny, kawiarnie, centrum fitness, sapa, kino, place zabaw dla dzieci, sala konferencyjna.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystankó…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$279,964
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,69M
Oferujemy wille z ogrodami, baseny, miejsca parkingowe, widoki na morze i przyrodę.Rezydencja dysponuje tarasem, wspólnym basenem, miejscem do grillowania, sauną i zielenią.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewanieKorzyści Oczekiwany uzysk wynosi 4- 5%.Lokalizacja i pobliska in…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,40M
Oferujemy luksusowe wille z basenem o powierzchni 38 m2, parkingi, ogrody.Wyposażenie i wyposażenie w domu KominekKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Yalikavak jest miastem położonym 18 km od Bodrum
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$603,455
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turcja
od
$875,681
Oferujemy wille, domy i apartamenty z widokiem na morze.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.W rezydencji znajduje się wspólny basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Zapasy - 5 minutDworzec autobusowy - 10 minutPlaża - 5 minutLotnisko - 45 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$367,381
Oferujemy apartamenty i wille z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się zieleń, baseny dekoracyjne, ochrona wokół zegara i nadzór wideo, spacery, jogging i ścieżki rowerowe, prywatne molo i plaża, dzieci; place zabaw, mini pole golfowe, joga i obszary medytacji.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$812,343
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$349,573
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i przyrodę, miejsca parkingowe, tarasy lub ogrody.Każde mieszkanie ma prywatne wejście.W rezydencji znajduje się basen o powierzchni 60 m2.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum miasta, kilka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$932,196
Oferujemy stylowe, wysokiej jakości wille z krytymi i odkrytymi basenami, duże ogrody, sauny i łaźnie tureckie, duże tarasy i barbecue, widoki na morze.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, basen taras.Pierwsze piętro: dwuosobowa sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i bal…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$428,620
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, przestronne balkony i widoki na morze i miasto.W rezydencji znajduje się szkoła i boisko sportowe, parking i garaż, joga i pilates, kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, kawiarnie i restauracje, plac zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$248,710
W rezydencji znajduje się basen z barem, centrum fitness, ochrona.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchennejLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Oludeniz - 10 kmPromenada Fethie - 3 kmLotnisko Dalaman - 60 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$301,951
Prezydencja dysponuje basenami i ochroną.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Droga pierścieniowa - 700 metrówStacja metra - 4 kmUniwersytet - 4 kmLotnisko - 30 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$298,452
Oferujemy wille i domy z prywatnych ogrodów.W tradycyjnym stylu rezydencji znajduje się centrum handlowe, plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody i parki, jezioro, siłownia i baseny.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mumcular to miasto p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turcja
od
$1,24M
Każda willa znajduje się na własnej działce z odkrytym basenem o powierzchni 30 m2, 10x3 m wielkości i 1,8 m głębokości. Projekt budowlany przewiduje różne układy willi, powierzchnia waha się od 390 do 460 m2. Projekt przewiduje również projektowanie krajobrazu - drzewa oliwne w wieku od 400…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$512,917
Oferujemy wille z basenem, duże ogrody, widoki na las i jezioro, parking.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (kaptura, kuchenka, piekarnik)MoskityLokalizacja i poblisk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$308,790
Nowy projekt inwestycyjny - unikalny kompleks mieszkalny położony w Bodrum zaledwie 300 metrów od morza. Złożone cechy:w pełni umeblowane apartamenty300 metrów do wybrzeżabasengarażpanele słonecznegeneratorWi- FiKorzyści Projekt ten jest idealny do wynajęcia na okres do okresu, zapewniając s…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,28M
Oferujemy wille z basenem nieskończoności, ogrody, tarasy, pensjonaty, panoramiczne widoki na morze i marinę, miejsca parkingowe.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w głównej ulicy, 2 minuty od przystani
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$316,358
Jest to 50- piętrowa blokada rezydencji o długości 173 metrów. W projekcie istnieją różne rodzaje rezydencji od 1 + 1 do 4 + 1. Od ikonicznego zrozumienia architektonicznego do przestrzeni mieszkalnej, od jakości materiałów używanych do eleganckich szczegółów, które odzwierciedlają skrupulat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$990,458
Oferujemy wille z basenami i miejscami parkingowymi.Rezydencja z widokiem na morze oferuje plażę, marinę i taksówkę, restaurację i usługi concierge, siłownię, kryty basen 92 m2, dzieci; klub, centrum spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej i malowniczej okolicy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turcja
od
$425,314
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, parking, usługi concierge.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 15 minut od lotniska Bodrum i 30 minut od centrum miasta
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$360,491
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, sala fitness, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków transportu publicznego, centrów biznesowych, placówek edukacyjnych i me…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$641,982
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii morskiej
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$689,649
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Naldoken Mahallesi, Turcja
od
$152,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze! Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpoś…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turcja
od
$1,84M
Wyjątkowy projekt, który można jednocześnie cieszyć się pokojem i rozrywką. Podczas gdy zieleń otaczająca oferuje wgląd natury, innowacyjna architektura łączy nowoczesną fakturę z regionalną autentycznością. Projekt jest zaprojektowany, aby poczuć się wyjątkowo z jego plaży i innych luksusow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$250,326
Prezydencja składa się z apartamentów i biur, a funkcje wokół -zegar bezpieczeństwa.Zakończenie - luty 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bayrakli, 5 minut spacerem od domu sądu, restauracji i kawiarni
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,75M
Oferujemy jasne i wygodne wille z basenem i ogrodami.Rezydencja na wzgórzu jest ozdobiona malowniczą, naturalną rzeką.Cechy mieszkania W każdym domu znajduje się duża jadalnia i sypialnia na parterze i 3 sypialnie na piętrze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$1,56M
Oferujemy wille z dużymi ogrodami, baseny, miejsca parkingowe, panoramiczny widok na morze i góry.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, bar, joga i studio pilates, ochrona, parking.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Ogrzewanie podłogoweBudow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,75M
Oferujemy wille z ogrodami i basenami, budynkami mieszkalnymi, garażami i miejscami parkingowymi.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweBudowa kuchni z piecem Franke, piekarnikiem i kapturemKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$427,257
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 270 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 150 metrów od plaży
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turcja
od
$2,59M
Oferujemy przestronne apartamenty z malowniczym widokiem, tarasy i francuskie balkony.Rezydencja nisko-wieżowa oferuje duży park z stawów i wodospadów, dzieci; place zabaw, obiekty sportowe, kawiarnia, kryte i odkryte baseny.Zakończenie - maj 2024 r.Korzyści Instalacje na 12 miesięcy z 50% p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$345,770
Oferujemy apartamenty i wille z widokiem na góry, gaje oliwne i lasy.W rezydencji znajdują się dwa baseny i salony, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (kaptura, kuchenka, piekarnik)MoskityLokalizacja i poblis…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$196,219
Projekt składa się z dwóch 4 piętrowych budynków z 121 apartamentami z 1-2 sypialniami.Cechy:odkryty basenobszary krajobrazubezpieczeństwo wokół zegaraparking wewnętrzny i zewnętrznyZakończenie - październik 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt jest otoczony parkami i bujną z…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$524,360
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem.Niektóre mieszkania mają prywatne baseny.W rezydencji znajdują się baseny i bar, kryty, ogrzewany basen, siłownia, sauna, ochrona wokół zegara, garaż podziemny i parking dla gości.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażeni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$873,933
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na zatokę.Rezydencja posiada garaż, całodobową ochronę, obsługę concierge, baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę i bar.Zakończenie - marzec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKlimatyzacjaKabina kuchen…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turcja
od
$1,49M
Luksusowy i komfortowy kompleks zbudowany na 72 tys. m ² ziemi z 194 willi. Projekt łączy nowoczesną architekturę i wyjątkowość, każda willa posiada widok na morze z 2 dużymi tarasami, 4 pokojami, 3 łazienkami i przestronnym salonem.Kompleks oferuje prywatną restaurację, zamknięte plaży i pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turcja
od
$1,49M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na morze.Jest ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Kabina kuchennaOgrzewanie podłogoweKlimatyzacjaAutomatyczny system nawadnianiaLokalizacja i pob…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$457,625
Oferujemy wille z ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się dwa baseny i piaszczysta plaża, basen dla dzieci, restauracje i sklepy, centrum fitness, terenów zielonych krajobrazu, ochrony wokół zegara i nadzoru wideo, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakoń…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$309,518
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 120 m2.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy nad morzem
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$631,563
Oferujemy apartamenty z balkonem, tarasami, ogrodami.Rezydencja posiada dwa baseny.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa w urządzeniach kuchennych (płyta, piekarnik, kaptur, lodówka, zmywarka)Wyroby sanitarne DuravitPrzesuwane okna aluminiowe z żaluzjami elektrycznymi i ekranami latającymi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$681,668
Oferujemy wille z basenem o powierzchni 60 m2.W rezydencji znajdują się dwa baseny, miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci, ochrona wokół zegara.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweSystem nawadniania w ogrodzieLokali…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$413,662
Oferujemy urządzone apartamenty z tarasami i widokiem na góry.Rezydencja posiada 4 duże baseny, restaurację i bar.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKorzyści Gwarantowane wysokie dochody z wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się ki…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$1,51M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,33M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$716,283
W rezydencji znajdują się kawiarnie i restauracje, garaż, centrum fitness, odkryty basen i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sauna, łaźnia parowa i obszar jogi, ochrona wokół zegara, usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kl…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Çeşme, Turcja
od
$1,35M
Opcje wykończenia Gotowe
Cena od 1 155 000 EUR Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme, w pierwszej linii brzegowej, z prywatną plażą i koncepcją hotelu i spa w dzielnicy Ilica, są na sprzedaż. Apartamenty i wille są częścią kompleksu Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel, położonego n…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$1,33M
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się kawiarnia, centrum spa, sala fitness, podziemny parking, baseny, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilka minut spacerem od przystani jachtowej, kawiarni i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turcja
od
$328,296
Projekt w Izmir, głównym mieście na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji, jest nowoczesnym kompleksem 3 budynków. Znajduje się na pierwszej linii brzegowej w cichej okolicy centrum miasta.Istnieje 469 mieszkań z przestronnymi tarasami w budynkach mieszkalnych tego kompleksu. Trzeci budynek jest …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$1,33M
Rezydencja oferuje parking, baseny, ogrody, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu szkoły, przedszkola, supermarketu, szpitala.Plaża - 300 metrówSzpital - 6 kmPort - 9 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$699,147
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, tarasami, saunami i łaźniami tureckimi, salonem i barbecue.Cechy mieszkania Parter: kuchnia, pokój dzienny z kominkiem i dostęp do tarasu basenu, sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i balkonem.Pierwsze piętro: dwuosobowy pokój z łazienką…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$746,128
Oferujemy wille ze szklanymi fasadami, duże solarium i ogrody.Rezydencja składa się z nowoczesnych luksusowych willi i apartamentów oraz odkrytego basenu.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Cechy mieszkania W każdej willi znajduje się kuchnia z salonem, cztery sypialnie, cztery łazienki, balkon i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Bodrum, Turcja
od
$704,004
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu. Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem l…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,77M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe dwupoziomowe rezydencje i wille w kompleksie premium Residences & Villas na pierwszej linii.Tylko 76 willi i 234 rezydencji na działce 150 000 m2.Panoramiczne widoki na morze, prywatna plaża 1200 metrów długości, pełna obsługa hotelu na poziomie luksusu.Rezydencje duplex:Powierzchn…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$553,491
Oferujemy wille z tarasami o powierzchni 15 m2, ogrody, widoki na miasto.W rezydencji znajduje się wspólny basen, plac zabaw dla dzieci, parking, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu starożytnego miasta Pedesa, który jest znaczącym mi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$246,611
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi balkonami, panoramicznymi widokami i wysokimi sufitami.Niektóre mieszkania mają prywatne ogrody.Rezydencja składa się z sześciu basenów i zjeżdżalni wodnych, saloniki, centrum spa, boisko do koszykówki, pokoju zabaw dla dzieci, parkingu, ochrony wok…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,04M
Oferujemy wille z basenem, saloniki, miejsca parkingowe.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Duże oknaNowoczesne kuchnieSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej i malowniczej okolicy
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turcja
od
$1,69M
Oferujemy prestiżowe apartamenty z różnymi układami i panoramicznymi widokami. Kompleks mieszkalny oferuje usługi konsjerża, prywatną plażę z niebieską flagą, restaurację, tarasy i ogrody, pralnię chemiczną, plac zabaw dla dzieci, kryty i odkryty basen, łaźnię turecką i spa, centrum fitness,…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$882,416
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$2,04M
Projekt składa się z 77 niezależnych komfortowych willi i 45 apartamentów z różnymi układami.Każda willa posiada basen o powierzchni 35 m2 i ogród.Projekt obejmuje:parkgrunty sportoweobszary zielonesala gimnastycznaodkryty basenklubobszar zdarzeńobszary siedząceplac zabaw dla dziecijogging i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turcja
od
$718,568
Oferujemy komfortowe wille, mieszkania i apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się basen, sauna, parking, ogród.Cechy mieszkania Wille: 2 sypialnie, łazienka, salon, kuchnia, wspólna łazienka.Korzyści Oczekiwany uzysk wynosi 4- 5%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Torba jest przyb…
Agencja
TRANIO
