Fatih, Turcja

od €1,85M

Czy miałeś kiedyś dom jako 150-letnia fabryka? Czy chcesz poczuć duszę historii przed snem? Czy uważasz, że jest to możliwe tylko w filmach lub serwisie Netflix? Myślę, że nie masz pojęcia, co może być możliwe w Stambule. Stara stacja utrzymania kolei została odnowiona dla inwestorów zakochanych w Stambule. Ma bezpośredni widok na Morze Marmara, obok tunelu Eurosia i łatwy dostęp do strony azjatyckiej, w otoczeniu murów bizantyjskich i zamku Yedikule. Całkowicie gotowy do działania z tytułem własności i nadszedł czas na to doświadczenie.