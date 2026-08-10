  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Fatih
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Fatih, Turcja

;
Stambuł
11
Antalya
85
Izmir
14
Alanya
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$1,32M
Mieć uprzywilejowane życie przed sobą, starannie przemyślane w każdym szczególe, z dala od tłumów, gdzie wrócisz do zapomnianych ciepłych i dobrych stosunków sąsiedzkich
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$194,491
Kompleks oferuje apartamenty z 1-2 sypialnie dostosowane do różnych stylów życia, w tym ogrodniczych jednostek dla miłośników przyrody.Cechy:3 piętra parkingu wewnętrznego ze stacjami ładowania EVOdbiór i bezpieczeństwo 24 / 7Salon fitness dla zdrowego stylu życiaZakończenie - marzec 2027 r.…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turcja
od
$738,591
Nowy kompleks mieszkalny składa się z 118 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami. Apartamenty mają duże okna i wysokie sufity, więc zawsze będzie dużo słońca. Kompleks oferuje swoim mieszkańcom centrum fitness, basen, 8 sklepów, prywatny parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks zn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Turcja
od
$499,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Trzypokojowe mieszkanie (3 + 1) o powierzchni 141,5 m2 z widokiem na morze jest na sprzedaż.Projekt znajduje się w obszarze Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i stacji metra Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu znajduje się centrum handlowe Marmara Forum, jak również instytucji edukacyjnych …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$318,348
Oferujemy apartamenty z przestronnymi tarasami.W rezydencji znajduje się centrum fitness, basen, sauna, łaźnia turecka, place zabaw dla dzieci, restauracje i kawiarnie, centrum handlowe.Zakończenie - kwiecień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu autostr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$855,561
W rezydencji znajduje się centrum handlowe, kawiarnie i restauracje, garaż i parking, tereny zielone, tereny sportowe, łaźnia turecka i sauna, ścieżki spacerowe, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, ochrona i nadzór wideo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu tr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$869,488
Znajdziesz rytm szukasz z szerokiej gamy opcji apartamentów z 1- 6 sypialniami, a także dwupoziomowe apartamenty.Ułatwienia:kryty basencentrum fitnesssauna i sauna parowarelaksacyjne i społeczne obszarykawiarniastudio pilatesBasen dla dziecimagazyny dla każdego mieszkaniaZakończenie - 2028.L…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$1,49M
Prawdziwym luksusem jest codzienne doświadczanie piękna Bosforusa. Doskonała lokalizacja, doskonałość architektoniczna i materiały wysokiej jakości w każdym szczególe nie tylko uosabia elegancję i wartość dzisiaj, ale także przenosi je w przyszłość.Odkryj te 38 ekskluzywnych apartamentów w s…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$282,703
W połączeniu z dynamiką i komfortem życia miasta, rezydencja oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe z ekskluzywną nowoczesną architekturą i rozległych obiektów. Z wysokowydajnym i przestronnym wnętrzem, centralnej lokalizacji i przyjaznych dla środowiska funkcji, obiecuje luksusowy styl życ…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Zespół mieszkaniowy Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Turcja
od
$1,81M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Czy miałeś kiedyś dom jako 150-letnia fabryka? Czy chcesz poczuć duszę historii przed snem? Czy uważasz, że jest to możliwe tylko w filmach lub serwisie Netflix? Myślę, że nie masz pojęcia, co może być możliwe w Stambule. Stara stacja utrzymania kolei została odnowiona dla inwestorów zakoch…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turcja
od
$329,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks znajduje się w pobliżu historycznego centrum Stambułu, z unikalnym widokiem na Golden Horn, posiada szerokie bloki i obszary społeczne, nowoczesny design, który pasuje organicznie do ikonowej sylwetki miasta.Całkowita powierzchnia projektu wynosi 31,536 m2, z czego 15,000 m2 stanowi…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turcja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 55 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty są dostępne w gotowym bloku z opcją planu płatności i są ruchome w gotowości!Lokalizacja jest doskonała, będąc w pobliżu kilku dużych prywatnych uniwersytetów, centrów handlowych, transportu publicznego, i tylko 10 minut samochodem od zabytkowego centrum Istambułu.Jest to doskona…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
225,000
Agencja
NWS INVEST
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się