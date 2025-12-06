  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and a conference room near a highway and Istanbul International Financial Center, Istanbul
Atasehir, Turcja
od
$980,969
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się parking, odkryty basen z solarium i dekoracyjnym wodospadem, plac zabaw dla dzieci, zielona okolica, kawiarnia, spa, centrum fitness, studio fitness, sala konferencyjna, sala gier.Zakończenie - październik 2023 r.Wyposa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a park close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$568,052
W rezydencji znajdują się baseny, strefy spacerowe i saloniki, system ochrony wokół zegara, garaż, park.Zakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 450 metrówPrzystanek autobusowy - 100 metrówAutostrada E- 80 - 8 minutD- 100 autostrada - 2 minutyKadikoy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turcja
od
$533,941
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 49
Nowa koncepcja życia mieszanego pojawia się obok Centrum Finansów w Stambule w „PRAWDZIWYM” Ataşehir z gwarancją rządową!!! Teraz Międzynarodowe Centrum Finansowe w Stambule jest budowane przez rząd turecki jako mega projekt w Atasehir. Będzie gościć 100 000 osób z tureckiego banku centraln…
Agencja
EOS Turkey Property
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$480,507
Nowoczesna rezydencja oferuje szeroką gamę apartamentów: mieszkania z 1-3 sypialniami, dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się bezpośrednio przed centrum handlowym Palladium, 350 metrów od stacji metra Atasehir, a w pobliżu popularny…
Agencja
TRANIO
Rezydencja PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 125–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Powierzchnia projektu: 42 000 m2 Liczba jednostek: 146 (141 mieszkań i 5 lokali komercyjnych) Wysokość budynku: BLOK A 22 PIĘTRO BLOK B 32 Typy mieszkań: 2+1- 3+1 – 4+1 Krajobraz: Wyspy, Morze, Miasto, Las, Çamlıca Specyfikacja projektu: • Dekoracyjne baseny • Tereny spacerowe • Ławki wypoc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
125.0
450,000
Mieszkanie 3 pokoi
190.0
699,000
Mieszkanie 4 pokoi
220.0
1,15M
Agencja
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$394,752
W rezydencji znajduje się parking, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, altana i sztuczne baseny, zieleń, boisko sportowe i ścieżka spacerowa.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na skr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in Atasehir area.
Atasehir, Turcja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks, położony w dzielnicy Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu, jest zbudowany na łącznej powierzchni 42,000 m2 i składa się z jednego lub dwóch bloków - 22 i 32 piętra, w sumie 146 apartamentów w 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1, o powierzchni od 116 m2 do 216 m2.W ramach projektu można znaleź…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Turcja
od
$345,077
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Nadaje się dla osób poszukujących mieszkań na sprzedaż w centrum azjatyckiej części Stambułu. Obszar projektu jest punktem kontaktowym między stroną europejską i anatolijską. Wszystko, czego potrzebujesz do usług i ośrodków zdrowia i edukacji, jest …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$317,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Turcja
od
$315,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment near the financial center.
Rifat Danisman Sokagi, Turcja
od
$315,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$479,015
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się ochrona, zieleń, restauracja i kawiarnia.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneUrządzenia kuchenneKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilk…
Agencja
TRANIO
