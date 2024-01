Istanbul Umraniye Residence project

Yaylali, Turcja

Mieszkanie na sprzedaż w Mahmutlar.Planowanie mieszkania 1 + 1, o łącznej powierzchni 70 m2, a odległość do plaży 30 metrów. Nieruchomość w Mahmutlar jest optymalna do rekreacji i życia jako rodziny z dziećmi, więc także młodzież. Ale szczególnie ten obszar był kochany przez emerytów z krajów WNP. W końcu to tutaj nie ma barier językowych – w restauracjach w języku rosyjskim. Chociaż Mahmutlar znajduje się 14 km od centrum Alanyi, przy głównych ulicach Barbaros, Ataturk i nasyp są zawsze zatłoczone, przez cały rok infrastruktura, handel, restauracje działają. To autonomiczne miasto, w którym jest wszystko na całe życie i pracowite wakacje, buduje się duże centrum handlowe, tureckie bazary rolnicze, wiele restauracji, sklepów, butików, odbywają się dwa razy w tygodniu, i na każdym kroku znajdują się supermarkety. Cała linia brzegowa Mahmutlar jest zajęta przez liczne plaże. Wzdłuż nasypu i wewnątrz obszaru znajdują się ścieżki rowerowe. Wiele parków, boisk sportowych i zabaw. Mahmutlar wyróżnia się prostym planowaniem — 3 główne ulice idą równolegle do morza, nie ma szans na zgubienie. Kompaktowy, zamieszkany obszar z bogatą infrastrukturą.