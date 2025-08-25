Kompleks mieszkalny Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Trzypokojowe mieszkanie (3 + 1) o powierzchni 141,5 m2 z widokiem na morze jest na sprzedaż.

Projekt znajduje się w obszarze Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i stacji metra Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu znajduje się centrum handlowe Marmara Forum, jak również instytucji edukacyjnych i medycznych.

W pobliżu znajduje się kompleks Buyukyalya, gdzie znajduje się duża liczba sklepów, kawiarni i restauracji.

Projekt zajmuje powierzchnię 4000 m2 i składa się z 13-piętrowego budynku z nowoczesnym designem, w tym 73 mieszkań z widokiem na morze i miasto.

Wewnątrz apartamentów: inteligentny system domu, systemy klimatyzacji i filtracji wody, urządzenia gospodarstwa domowego (piekarnik, zmywarka, kuchenka i kaptur).

Data zakończenia: 3. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Lobby

Centrum fitness

Turecka łaźnia i sauna

Parking

Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.