Kompleks mieszkalny Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Zeytinburnu, Turcja
od
$499,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 27542
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1270
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Trzypokojowe mieszkanie (3 + 1) o powierzchni 141,5 m2 z widokiem na morze jest na sprzedaż.

Projekt znajduje się w obszarze Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i stacji metra Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu znajduje się centrum handlowe Marmara Forum, jak również instytucji edukacyjnych i medycznych.

W pobliżu znajduje się kompleks Buyukyalya, gdzie znajduje się duża liczba sklepów, kawiarni i restauracji.

Projekt zajmuje powierzchnię 4000 m2 i składa się z 13-piętrowego budynku z nowoczesnym designem, w tym 73 mieszkań z widokiem na morze i miasto.

Wewnątrz apartamentów: inteligentny system domu, systemy klimatyzacji i filtracji wody, urządzenia gospodarstwa domowego (piekarnik, zmywarka, kuchenka i kaptur).

Data zakończenia: 3. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Lobby
  • Centrum fitness
  • Turecka łaźnia i sauna
  • Parking
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zeytinburnu, Turcja
od
$499,000
