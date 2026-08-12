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Domy na sprzedaż w Turcja

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2 452 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,595
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Agencja
Alanya-home
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$188,204
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Bliźniak 3 pokoi w Maltepe, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Wybrzeża i Centrum Handlowego w Centralnej Lokalizacji w Stambule Maltepe…
$345,233
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 407 m²
Wolnostojące Wille w Bodrum z Prywatnymi Basenami i Ogrodami z Widokiem na Przystań Yalıkava…
$2,28M
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Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$324,449
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Willa w Ishakli, Turcja
Willa
Ishakli, Turcja
$195,382
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Umeblowana Willa Blisko Plaży i Codziennych Udogodnień w Kargıcak, Alanya Słynąca z bogatego…
$443,491
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Willa 6 pokojów w Narlidere, Turcja
Willa 6 pokojów
Narlidere, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Piętro 1/3
Willa z Dużym Ogrodem i Basenem w Kompleksie w Narlıdere, Izmir Narlıdere to nadmorska dziel…
$1,78M
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
$1,16M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
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Agencja
Alanya-home
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
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Agencja
Alanya-home
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Dom w Kargicak, Turcja
Dom
Kargicak, Turcja
$1,21M
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z własnym basenem w chronionym kompleksie z widokiem na morzeKargyjak District - Jasmi…
$346,725
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Alanya-home
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Dom 5 pokojów w Menemen, Turcja
Dom 5 pokojów
Menemen, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/2
Wille z 4 Sypialniami na Sprzedaż w Izmirze, Menemen Villakent Menemen Villakent to jedna z …
$471,086
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Willa w Citlik, Turcja
Willa
Citlik, Turcja
Powierzchnia 25 m²
$69,76M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa 4 pokoi w , Turcja
Willa 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$12,50M
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Bliźniak 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Büyükçekmece Marina Apartamenty na sprzedaż znaj…
$1,80M
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Dom 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Dom 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 272 m²
Piętro 1/3
Inteligentna willa z własnym ogrodem i parkingiem w Bursa Nilüfer Willa znajduje się w dziel…
$372,943
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$266,718
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Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,85M
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
$25,58M
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Dom 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$345,233
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Typy nieruchomości w Turcja.

wille
zamki
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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