  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bagcilar
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bagcilar, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$231,797
Z Hayat City Mahmutbey, gdzie będziesz zarabiać z zakupu i docenić, jak żyć, będziesz dodać wartość do swojego życia, jak wartość inwestycji w domu wzrasta. W Hayat City Mahmutbey, gdzie przestrzenie krajobrazowe są maksymalizowane, można uciec od hałasu miasta i znaleźć spokój w przyrodzie!…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$229,807
Oferujemy unikalne komfortowe apartamenty.W rezydencji znajduje się ulica handlowa, restauracje i kawiarnie, terenów zielonych krajobrazu, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking, siłownia, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$285,485
Oferujemy funkcjonalne apartamenty z różnymi układami. Każdy apartament posiada duży balkon.W nowej wysokiej jakości rezydencji znajduje się kino, salon, centrum fitness, sala gier, sauna, basen.Zakończenie - styczeń 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się:w pobliżu …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turcja
od
$425,592
Oferując unikalną jakość ze swoimi szczegółami architektonicznymi, kompleks optymalizuje jakość życia ze swoją komfortową strukturą, spokojnym krajobrazem i przydatnym wzornictwem wnętrz. Projekt z rozwiniętą infrastrukturą otoczoną zielonymi przestrzeniami jest ucieleśnieniem komfortu, spok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Turcja
od
$408,000
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt ten znajduje się w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali.Kompleks jest zbudowany na działce o powierzchni 49 000 m2, z czego 65% to powierzchnia zielona, składa się z 17 bloków, łącznie 754 apartamentów z układami …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$310,688
Rezydencja oferuje małe centrum biznesowe z sklepami, biurami, kawiarniami i restauracjami, siłownią, ochroną, ścieżkami spacerowymi, sauną i hamamem, zielonym obszarem, krytym basenem, placem zabaw dla dzieci.Zakończenie - październik 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomoś…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$157,119
Projekt składa się z 10 budynków, w tym apartamentów z 1-3 sypialniami.Cechy:ogrodyobszary zieloneścieżki spacerowe i joggingowebasensala gimnastycznaplac zabaw dla dzieciparkingZakończenie - marzec 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 650 metrówCentrum handlowe - 2.9 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$290,493
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, odkryty basen, jezioro, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu uniwersytetów, 5-gwiazdkowych hot…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$311,981
Rezydencja oferuje hotel pięciogwiazdkowy, kryty i odkryty teren sportowy, kryte i odkryte baseny, salę gimnastyczną i spa, saunę, łaźnię parową i łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci i ogrody, kino na świeżym powietrzu, karaoke i sale muzyczne, pokój gier, barbecue, sale konferencyjne, pa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Zespół mieszkaniowy Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Turcja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Agencja
Right way Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turcja
od
$418,000
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 49 000 m², z czego 65% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 17 bloków, w których powstanie łącznie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$582,622
Superior Suites jest częścią kompleksu mieszkalnego Batışehir. Batışehir to kompleks mieszkalny z pomieszczeniami komercyjnymi, hotelowych rezydencji znanych marek, biur i miejsc rozrywki.Projekt Superior Suites to nowy 15-piętrowy hotel apartamentowy z 175 pokojami. Obejmuje on urządzone ap…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$357,730
Oferujemy komfortowe apartamenty (2, 3, 4 sypialnie) z przestronnych balkonów, tarasu i prywatnych ogrodów.W rezydencji znajdują się ogrody, baseny, sauna i łaźnia turecka, studio pilates, boisko do koszykówki, dwie siłownie, kryty parking.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Wyposażenie i wyposaże…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$395,945
Rezydencja oferuje place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, stawy ozdobne, centrum fitness, kryty basen, łaźnię parową, łaźnię turecką i saunę, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - luty 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w obszarze, który jest centr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$197,874
Rezydencja oferuje duże wspólne obszary dla komfortowego i bezpiecznego życia:plac zabaw dla dziecigrunt sportowysklepyrestauracje i kawiarniesale posiedzeńbasenobszar spasaunacentrum fitnesszieleń z gazeboegarażLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 50 metrówMarmaray - 10 kmSt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$522,289
Oferujemy urządzone i obsługiwane apartamenty.Rezydencja składa się z dwóch wysokich budynków i oferuje spa, kryte i odkryte baseny, centrum fitness, restauracje.Korzyści Gwarantowane dochody przez 20 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu centrum miasta i g…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Pokaż wszystko Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 73 m²
1 obiekt nieruchomości 1
„Projekt One Güneşli uważany jest za arcydzieło nieruchomości, które błyszczy w sercu Stambułu, łącząc luksus z nowoczesnym designem i oferując swoim mieszkańcom możliwość życia w jednej z najbardziej wyróżniających się i dynamicznych dzielnic miasta . Inwestycja została starannie zaprojekto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
124,999
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Zespół mieszkaniowy Luxera Towers
Bagcilar, Turcja
od
$246,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 31
Projekt Luxera Towers znajduje się po europejskiej stronie Istambułu, konkretnie na środku Basin Express Road, który jest znany ze swojej wielkiej wartości inwestycyjnej. Cechy projektu:Projekt jest budowany na powierzchni 17 000 metrów kwadratowychProjekt składa się z dwóch wież o wysokości…
Deweloper
luxera
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Pokaż wszystko Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Apartamentowiec Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Inwestycja składa się z 17 budynków, w których mieszczą się 754 lokale mieszkalne i 50 lokali użytkowych. Rodzaje mieszkań: Apartamenty oferują różnorodne opcje, które odpowiadają potrzebom różnych rodzin, od 2+1 do 4+1. Powierzchnia: Lokale mieszkalne i komercyjne rozmieszczone są na rozle…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się