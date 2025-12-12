  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Esenyurt, Turcja

Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turcja
od
$185,129
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Nowoczesny projekt z doskonałą lokalizacją w bardzo dobrej okolicy Projekt obejmuje modele mieszkań w kilku stylach z przestrzenią społeczną odpowiednią dla rodzin Oprócz obecności szkoły obok kompleksu, projekt ten sąsiaduje z wieloma obiektami …
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Esenyurt, Turcja
od
$200,000
Rok realizacji 2022
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
Extra Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$274,069
W rezydencji znajdują się galerie sztuki, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, kina, kawiarnie i restauracje, centra handlowe, trzy centra spa, trzy siłownie.Zakończenie - 2024.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się przed stacją metra i 300 metrów od autostrady …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$131,506
W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci, salon, boisko sportowe, parking.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 50 minutPlaża - 24 minutyCentrum handlowe - 14 minutSzpital - 20 minutUniwersytet - 17 minutMarina - 23 minuty
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$149,226
Projekt posiada budynek z trzema sklepami i mieszkaniami z 1-3 sypialniami. Wszystkie apartamenty 2-3 sypialnie posiadają 2 łazienki. Niektórzy mają salon połączony z kuchnią.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia, znajduje się w odległości s…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$144,251
Oferujemy komfortowe apartamenty z różnymi układami (od jednej do trzech sypialni).Rezydencja składa się z czterech budynków (dwa piętrowe i dwa 13piętrowe) i posiada siłownię, basen, saunę, łaźnię parową, łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci i tereny zielone, garaż dla 157 samochodów.Loka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$165,302
W rezydencji znajduje się odkryty basen, siłownia, łaźnia turecka i sauna, zadaszony i otwarty parking, kawiarnia, bar i restauracje, ochrona.Korzyści 8% dochodu gwarancyjnego przez 3 lata.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaSzpital - 5 minu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turcja
od
$127,194
Dlaczego ta nieruchomość Za jego centralne położenie w ważnej dzielnicy Esenyurt w Europejskim Stambule. Bliskość znanych linii transportowych, metra, głównych dróg i autostrad. Jego znakomita architektura łączy urok przeszłości z nowoczesnością teraźniejszości w energetycznej atmosferze. W…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Esenyurt, Turcja
od
$145,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 125 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Liczba jednostek: 223 (217 mieszkań i 6 lokali komercyjnych) Wysokość budynku: • Składa się w sumie z 4 bloków: bloki A, B, C, D • Bloki A-B: 15 pięter (3 piętra piwniczne + parter + 11 normalnych pięter) • Bloki C-D: 13 pięter (1 piętro piwniczne + parter + 11 normalnych pięter) Typy m…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
125.0
145,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Esenyurt Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Esenyurt Istanbul Apartments Project
Esenyurt, Turcja
od
$244,603
Dlaczego ta nieruchomość 时 要؟ Projekt znajduje się w jednym z najważniejszych europejskich obszarów Stambułu, w pobliżu obiektów i centrów usług. Jest blisko dwóch głównych arterii Stambuł, TEM i E-5, głównych węzłów transportowych w mieście dwóch kontynentów. Nowe lotnisko w Stambule zna…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Zespół mieszkaniowy Alya Four Seasons
Esenyurt, Turcja
od
$166,019
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Ten projekt zapewnia inwestorom wszelkie korzyści wynikające z projektu poza planem, który zapewnia łatwy dostęp do transportu publicznego, dużą gęstość zaludnienia i zwrot z inwestycji.
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Esenyurt, Turcja
od
$154,200
Projekt obejmuje 4 budynki, z których 2 zostały już ukończone i 2 są w trakcie budowy.Rezydencja składa się z czterech budynków z 609 mieszkań i 60 jednostek handlowych i cechy:duże obszary zielonecentrum handlowesala gimnastycznaŁaźnia turecka, saunaplac zabaw dla dziecibasenzadaszony parki…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$437,729
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem, werandy i prywatnych ogrodów.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, baseny, sklepy, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, parking, jogging i ścieżki spacerowe, centrum spa, restauracje i kawiarnie, saloniki, bezpieczeństwo wokół zegar…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$290,493
Rezydencja oferuje ośrodki spa, sauny i łaźnie tureckie, place zabaw dla dzieci, odkryty basen i dwa baseny kryte, centra fitness, trzypoziomowy parking, na zewnątrz - ochrona zegara, saloniki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od sklepów, centrów …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$128,334
Projekt posiada 9 oddzielnych budynków mieszkalnych, jak również 33 sklepów i powierzchni biurowej.Kompleks mieszkalny posiada apartamenty z 1- 4 sypialniami, o powierzchni 41 - 227 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu W kompleksie mieszkalnym znajduje się także sauna, basen dla dzieci, hamma…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$288,503
Projekt obejmuje opcje mieszkaniowe od 2 + 1 do 5 + 1 duplexes, jak również światowej sławy hotel.Cechy:sala gimnastycznabasensaunajacuzziplac zabaw dla dziecicentrum spabezpieczeństwo wokół zegaraParking trzypoziomowyWyposażenie i wyposażenie w domu Siemens built- in set (piec, piekarnik, k…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
