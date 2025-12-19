  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turcja
od
$83,374
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, dystrykt Tomuk ) 100 metrów od morza!!! Cena: od 73 000 euro. Początkowa rata: 50%, a następnie rata do czerwca 2024 r. Termin: grudzień 2024 r Apartamenty 1 + 1 ( brutto 70-75 mkw. ) Apartamenty 2 + 1 ( brutto 100-108 mkw. ) Apartamenty 3 + 1 ( …
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$87,393
Istnieje 340 mieszkań w 3 bloki z 14 piętrami. Mieszkanie z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny 3 minuty spacerem od morza, z ogrodami i rekreacji.Zainstaluj płatność 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Mezitli, Teje. Odległość od morza - 350 metrów
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt to kompleks mieszkalny z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen z parkiem wodnym, gazebos, boisko do koszykówki, hammam, sauna, itp.W kompleksie znajdują się 3 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble łazienkoweDrzwi wzmocni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$51,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) za 45 000 EUR.Deweloper posiada podobne apartamenty jednopokojowe (1 + 1) z 58 000 EUR.Nowy luksusowy kompleks mieszkalny, położony w dzielnicy Erdemli / Mersin, 450 metrów od pięknej, wyposażonej plaży.Kompleks składa się z dwóch sąsiadujących 14- piętro…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$164,464
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$81,567
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, altany, boisko do koszykówki itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem regionalnym położonym na południowy…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$104,773
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$92,805
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$162,552
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i góry.W rezydencji znajdują się duże baseny i aquapark, parking, ogrody, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, grill, centrum fitness, boisko do koszykówki i tenisa, sala gier, kawiarnia.Zakończenie - marzec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt składa się z 13 pięter z 7 mieszkaniami na każdym piętrze. Projekt ze względu na jego lokalizację daje znaczące korzyści w zakresie rentowności i inwestycji. Znajduje się w miejscu odpowiednim do wynajmu krótkoterminowego i długoterminowego.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turcja
od
$76,906
Na terytorium ponad 3000 m2 znajduje się jeden budynek z 12 piętrami, gdzie znajdują się mieszkania z 1 + 1 i 2 + 1 układów. Dobry kompleks rodzinny do wypoczynku w doskonałej okolicy i pieszo od nabrzeża.Deweloper ma doskonałą reputację na tureckim rynku budowlanym. Historia firmy to ponad …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$159,638
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym, gazebos, ogrodem itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkania:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$111,863
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kort tenisowy, itp.W kompleksie znajdują się 3 budynki z 2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turcja
od
$68,279
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$107,202
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada budynek z apartamentami z 2-3 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem r…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Erdemli, Turcja
od
$84,506
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Apartament w Odległości Spaceru od Plaży w Çeşmeli Mersin to jedno z czołowych miast pod względem inwestycji w nieruchomości. Oferuje atrakcyjne opcje zarówno do zamieszkania, jak i na wakacje wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Łagodny klimat, długie plaże i głęboko błękitne morze podnoszą …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$75,741
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kino, itp.Istnieje budynek z 1-pokojowe apartamenty w kompleksie.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmoc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$337,921
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 5 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 10 minut spacerem od morza, z terenów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$101,959
Gated kompleks mieszkalny z wielu udogodnień, w tym ogród z fontannami, telewizja satelitarna, sporty i place zabaw, bezpieczeństwo, gazebos dla rekreacji. Mieszkanie jest gotowe do wynajęcia.Wszystkie bloki mają trzy sypialnie. We wszystkich blokach i na każdym piętrze na 4 mieszkaniach.Nad…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$113,029
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, boiskami sportowymi itp.Projekt ma 5 mieszkań na każdym piętrze. Jeden blok składa się z 14 pięter. Mieszkanie z 3 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$192,998
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się siłownia i centrum spa, kino, restauracje, ochrona wokół zegara i usługi concierge, kryte i odkryte baseny i aquapark, mini pole golfowe, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$53,601
Projekt składa się z 2 bloków z łącznie 512 mieszkań. Na każdym piętrze znajduje się 5 apartamentów z jedną sypialnią i 26 apartamentów.Kompleks mieszkalny z dużą infrastrukturą i różnymi udogodnieniami, w tym basen, park wodny, transfer, stacja ładowania samochodów elektrycznych, kawiarnia,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turcja
od
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$48,358
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen z akwarium, gazebos, boisko do koszykówki, ścieżki spacerowe, bezpieczeństwo, hammam, sauna, itp.Kompleks posiada jeden budynek ze studiami i 1 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersi…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$49,444
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$72,245
Projekt składający się z bloków A i B znajduje się w Kocahasanli. Projekt posiada mieszkania z 1-2 sypialniami.Blok A ma 7 mieszkań na każdym piętrze, a blok B 14 mieszkań na każdym piętrze.50% przedpłaty i 6 miesięcy rat są dostępne.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$88,559
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z dwupokojowymi apartamentami.Cechy mieszkania CharakterystykaSufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie po…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turcja
od
$98,664
Atena Nixie Rezydencja łączy śródziemnomorski sen i luksusowy styl życia, a wspaniała architektura Nişantaşı jest zabierana do Erdemli. Projekt składa się z 10 pięter i obejmuje 33 mieszkania, w tym 13 mieszkań z 1 sypialnią i 20 mieszkań z 2 sypialniami.Cechybezpieczeństwo wokół zegarausług…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$81,567
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i rekreacji: basen, gazebos, hammam, sauna, kino, boisko do koszykówki, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania CechySufity o podwójnej wysokościZestaw kuchennyMeble łazienkoweSzafka w korytarzuStalo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, kino, łaźnia turecka, boiska sportowe itp.W kompleksie znajduje się 5 budynków z 1-3 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnio…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turcja
od
$110,659
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$89,724
Kompleks mieszkalny w strzeżonej społeczności z wielu udogodnień, w tym basen, gazebos, sauna i hammam. Nowy projekt składa się z 3 bloków. W jednym bloku są dwupokojowe mieszkania, w pozostałych dwóch - trzypokojowe mieszkania.Mogą być wypłacane w ratach z minimalną obniżoną płatnością w wy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$233,049
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z altany i obszarów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty na 9 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnica Erdemli jest jednym z najbardziej obie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$70,361
Gotowe apartamenty z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 75 m² (53 m² netto). Cena apartamentu jest o 23 000 EUR niższa niż u dewelopera! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz popularniejszej dzielnicy Mersin, Arpaçbahşış. Kompleks mieszka…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$48,940
Złożona infrastruktura:Parking zewnętrznyStacja ładowania pojazdów elektrycznychObsługa wahadłowcaRestauracjaKawiarniaMinimarketBasen z tarasem do opalaniaAquaparkPlac zabaw dla dzieciObszar relaksacyjny (bilard, PlayStation, kino)Centrum fitnessŁaźnia tureckaSalon do włosówObszar barbequeGa…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turcja
od
$41,116
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 32–47 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Kompleks składa się z 1 bloku na 13 piętrach, 300 m od morza Turcja, Mersin Koniec budowy: 30.12.2025 Apartamenty 1 + 0, powierzchnia 32 m2, 1 + 1, powierzchnia 47m2 Cena 1 + 0 od 36000 euro, 1 + 1 od 49000 euro Rata bez odsetek do 30.06.2025, zaliczka 50% Cena od programisty Kupując, …
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$109,533
Złożona infrastruktura:odkryty basenparking odkrytyplac zabaw dla dziecigrillZakończenie - listopad 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sufit zawieszonyKabina kuchennaOkna PVCZespół prysznicowyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża - 800 metrówRynek - 130 metrówCentrum …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$92,054
Projekt składający się z 3 bloków. Projekt posiada mieszkania z 2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z park wodny i obszary rekreacyjne.Zainstaluj płatność 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnica Erdemli jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów M…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonySzafki kuchenneSzafaSzafki łazienkoweLicznik kuchennyPodwójne szyby do okien PVCŚciany malowane są farbą wo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$130,507
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, boiskiem do koszykówki itp.W kompleksie znajduje się budynek z dwupokojowymi apartamentami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione stal…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$161,192
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje centrum fitness, kino, całodobową ochronę i obsługę concierge, baseny i aquapark, centrum spa, restaurację, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden krok od morza, w malowniczej okolicy Mersin
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turcja
od
$68,219
Opcje wykończenia Gotowe
Dwa apartamenty gotowe z jedną sypialnią (1 + 1), 53 m2 netto na 1 i 14 piętrze.Cena mieszkania jest 23 000 EUR tańsze niż ten sam od dewelopera!Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz bardziej popularnym obszarze Agriculture Mersin, Arpaçbahşışu.Ko…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$43,697
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, boisko do koszykówki, gazebos, hammam, sauna, itp.Istnieją 3 budynki ze studiami i apartamentami z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceD…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
od
$79,237
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkań:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowane śc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$348,194
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty.W rezydencji znajdują się duże ogrody i gaje cytrusowe, basen i boisko sportowe, mini golf, park dla zwierząt domowych, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, kino, centrum fitness.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turcja
od
$52,528
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 18.000 EUR.► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 45,000 EUR od dewelopera 63,000 EUR► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.Nasz projekt z infrastruktur…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$152,717
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$52,771
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) od 2. piętra od 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua M…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$72,988
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Elvanli, Turcja
od
$41,605
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 39–54 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Tomyuk, Mersin, TurcjaKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięterKoniec budowy: 30.08.2025600m do morzaApartamenty 1 + 0 (studio), powierzchnia 39 m2 nettoApartamenty 1 + 1, powierzchnia 54 m2 nettoCena 1 + 0 (Studio) od 39000 euroCena 1 + 1 od 55 000 eur…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$52,405
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 18 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) na 2. piętrze - 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt z infrastruk…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$128,047
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$69,915
Nowoczesna rezydencja oferuje windy, plac zabaw dla dzieci, altany, basen, grill, podziemny parking.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sufit zawieszonyKabina kuchennaWalk-in szafyMeble łazienkoweStalowe drzwi wejścioweOkna PVCŚciany malowane farbą wodoodpornąWyroby…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$67,584
Projekt składający się z 4 bloków. W projekcie mieszkania z 1- 4 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 5 minut spacerem od morza, z rekreacji: aquapark, łaźnia, piłka nożna, siatkówka, boisko do koszykówki, joga, ogród dla zwierząt domowych, minimarket, sala konferencyjna, kino.Możliwe 50% przed…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Erdemli, Turcja
od
$38,301
Opcje wykończenia Gotowe
Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza. Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli. Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami,…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$89,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z na…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$80,402
Projekt składający się z 3 bloków. Projekt posiada mieszkania z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z altany i obszarów rekreacyjnych, w tym sauna i hammam.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Mezitli, Teje.…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$80,402
Projekt składa się z 5 bloków, z mieszkaniami z 1-3 sypialniami.Kompleks mieszkalny z dużą infrastrukturą i różnymi udogodnieniami, w tym baseny, quapark, sauna, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, korty tenisowe, joga na świeżym powietrzu, kawiarnia, ogród dla zwierząt domowych, sztuczne je…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turcja
od
$62,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Nowy budynek w Mersin, Mezitli Dwa bloki na 14 piętrach Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 Powierzchnia 1 + 1 - 58 m2 brutto Powierzchnia 2 + 1 - 70 m2 brutto Rozpoczęta budowa - 30.01.2023 Koniec budowy - 30.12.2024 Odległość od morza - 1300 metrów Cena 1 + 1 od 55 000 euro Cena 2 + 1 od 80…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$151,482
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, hammam, sauną itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Specyfikacje:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMe…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$56,849
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 13.000 EUR.► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 50 000 EUR od dewelopera 63000 EUR► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.Nasz projekt Aqua Marin z inf…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$170,260
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen i aquapark, restauracje i kawiarnie, parking, saunę.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden krok od morza, w malowniczej okolicy Mersin
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turcja
od
$55,885
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Wideo z apartamentów i postęp budowy zostaną wysłane na życzenie!Kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk.Kompleks znajduje się na powierzchni 3.911 m2 i składa się z dwóch bloków. Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 są na sprzedaż, o powierzchni od 53 …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$85,063
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i rekreacji: basen, gazebos, boisko do koszykówki, hammam, sauna, itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyKuchniaSzafkaMeble łazienkoweDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Erdemli, Turcja
od
$56,875
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tej inwestycji! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuka. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy CONCEPT
Zespół mieszkaniowy CONCEPT
Akdeniz, Turcja
od
$83,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, Teja Położony 600 metrów od morza Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1, obszary handlowe Trzy bloki Storeys 14 Powierzchnia 1 + 1 - 62 m2 brutto Powierzchnia 2 + 1 - 100 m2 brutto Istnieją układy mieszkań 2 + 1 100 m2 + taras 76,5 m2 Nadaje się do uzyskania dokumentu pob…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Elvanli, Turcja
od
$41,116
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 35–72 m²
131 obiekt nieruchomości 131
Nowy kompleks w Tomyuk, Mersin Kompleks składa się z 3 bloków na 10 piętrach -1 piętro, zero pięter + 8 pięter Zakończenie 30.06.2025 600 m do morza Apartamenty 1 + 0 (studio), powierzchnia 35 m2 brutto Apartamenty 1 + 1, powierzchnia 60 m2 brutto Apartamenty 2 + 1, powierzchnia 72 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
43,389 – 60,979
Mieszkanie 2 pokoi
60.0
68,601 – 79,155
Mieszkanie 3 pokoi
72.0
90,295
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$300,031
Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie bar abd, klub jeździecki, 3 kluby plażowe, prywatną plażę, kort tenisowy, siłownię i jogę, plac zabaw dla dzieci, centrum spa, kryte i odkryte baseny, parking, supermarket.Zakończenie - maj 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$74,576
Projekt składa się z 2 bloków, z jedną sypialnią.Kompleks mieszkalny z różnymi udogodnieniami i rekreacji.50% przedpłaty i 12-miesięczne raty są możliwe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w dzielnicy Erdemli, 600 metrów od morza
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turcja
od
$139,829
Nowy kompleks mieszkalny w Mezitli obejmuje dwa 13-piętrowe budynki mieszkalne. Na każdym piętrze znajduje się 5 apartamentów. Między budynkami jest basen. Drewniane altany z sofami i fotelami są zainstalowane w okolicy. Wspólny obszar otoczony jest zielenią. Istnieje również grill, boisko d…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$92,054
Projekt to kompleks mieszkalny z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, altanka, park wodny, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, sauna, itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada 3 budynki z apartamentami z 2-3 sypialniami.Cechy mieszkania…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, altankami, placem zabaw dla dzieci itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkania:Sufit zawieszonyZestaw kuchennyMeble łazienkoweDrzwi wzmocnion…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy LAVINYA QUEEN
Zespół mieszkaniowy LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Turcja
od
$94,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa w Mersin, TomiukDwa bloki na 13 piętrach (podziemny parking, zero piętra + 13 pięter)Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1Obszary 1 + 1 - 75 m2 brutto, 49 m2 nettoObszary 2 + 1 - 120 m2 brutto, 85 m2 nettoRozpoczęcie budowy - 30.06.2022Koniec budowy - 30.05.2024Odległość od morza - 450 metró…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turcja
od
$95,550
Projekt posiada jeden budynek mieszkalny z 12 piętrami. W budynku są dwa mieszkania. Projekt jest małym kompleksem mieszkalnym z pergolami i różnymi obszarami rekreacyjnymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Yenisehir, naprzeciwko centrum handlowego SAYAPARK i University Street. Odl…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, boiskiem do koszykówki itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$129,329
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się duże baseny i aquapark, parking, ogrody, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, barbecue, centrum fitness, boisko do koszykówki, sala gier, kawiarnia.Wyposażenie i wyposażenie w domu SzafyKlimatyzacjaUrządzenia …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$72,245
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$79,237
Projekt składa się z 7 bloków. Projekt obejmuje mieszkania z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny z różnymi obszarami rekreacyjnymi: kawiarnie, restauracje, sklepy, gazebos, boisko do koszykówki, itp.Płatność za instalację w początkowej racie 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Na lotni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$56,481
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Film z apartamentów i postępów budowy prześlemy na życzenie! Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tym projekcie! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na s…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Mezitli, Turcja
od
$77,837
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
PROJEKT PROJEKTOWY ”, TEDGE. Charakterystyka: Centralny system ogrzewania - ciepła podłoga Używa bloków ze zwiększonymi właściwościami izolacji termicznej Nowoczesny układ wind Generator pełnego cyklu Opis mieszkań: WYMIENIONE sufit Zestaw kuchenny Szafka w hali Meble w …
Agencja
INCOME MERSIN
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Akdeniz, Turcja
od
$41,834
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
ELEXUS.Adres: Turcja, Mersin, prowincja Mezitli, dystrykt Teja.Morze Śródziemne: 300 m.Mersin Marina jest tylko 25 minut stąd.Rozpoczęcie budowy: maj 2021 r.Koniec budowy: Czerwiec 2023Koszt:1 + 1 60 metrów kwadratowychs.m od 38,000 EUR2 + 1 83 m kw od €58 0001 + 1 110 m2 od €67 000 Zobacz a…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turcja
od
$44,036
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA znajduje się w obszarze ekologicznym z szeroką gamą piaszczystych plaż i kulturalną promenadą. Adres: Turcja, Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina jest 30 minut jazdy od hotelu. Rozpoczęcie budowy: kwiecień 2021 r. Koniec budowy: marzec 2023. Koszty: 1 + 1 65 m2 od 40 000 €…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
74,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turcja
od
$38,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Agencja
Deep Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy ILKEM DIAMOND
Zespół mieszkaniowy ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turcja
od
$188,799
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 245 m²
1 obiekt nieruchomości 1
NOWY PROJEKT ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Adres: Turcja, Mersin, Mezitli ( centrum miasta ) ▪ Ľ Rozpoczęcie budowy: 2022 r ▪ Ľ Koniec budowy: maj 2024 r ▪ Ľ Liczba bloków: 2 ▪ Ľ Podłogi bloku A: 18 ▪ Ľ Podłogi bloku B: 18 ▪ Ľ Wszystkie mieszkania są planowane: 5 + 1 ▪ Ľ Liczb…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 5 pokojów
245.0
230,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turcja
od
$59,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 69 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowa konstrukcja w Mersin, Cesmeli Nowy kompleks 300 metrów od morza Apartamenty 1 + 1 Jeden blok Piętro 11 Powierzchnia 1 + 1 69, 74 m2 brutto Widok na morze i ogrody Zakończenie budowy - lipiec 2024 r Pierwsza rata 50%, raty do zakończenia budowy Cechy mieszkań: System …
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Zespół mieszkaniowy GALA
Yenisehir, Turcja
od
$50,642
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 60–80 m²
2 obiekty nieruchomości 2
LCD: GALA . Adres: Turcja,. Mersin, pn. Jenishehir. Centrum miasta. W kompleksie 1 blok, zgazowany, centralne ogrzewanie, ochrona przeciwpożarowa. Rozpoczęcie budowy: listopad 2021 r. Koniec budowy: listopad 2022 r. Koszty zależą od wybranej podłogi. Na wszystkich piętrach znajdują si…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
75,000
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
90,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy MARSHAL
Zespół mieszkaniowy MARSHAL
Akdeniz, Turcja
od
$53,681
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 70–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ILKEM MARSHALL ŚWIADOME BUDOWLANIA – GRUDNIA 2024 R Kraj: Turcja Prowincja: Mersin Miasto: Erdemli Obszar: Tomyuk Odległość od morza: 550 m Odległość od plaży: 550 m Odległość od toru: 300 m PLANER Liczba bloków: 5 ( A ▪ ĽV ▪ ▪ ▒ D ▪ ▒ D ▪ ) Liczba pięter w każdym bloku: 12 Liczb…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
75,000
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
95,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Erdemli, Turcja
od
$52,901
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Nowy kompleks w Teja, Mersin Kompleks składa się z 1 bloku na 12 piętrach Zemin Kat + 11 pięter  380 m do morza Koniec budowy: 31.12.2024 Apartamenty 1 + 0, powierzchnia 35 m2 netto Cena 1 + 0 od 43 000 euro Rata bez odsetek przez 10 miesięcy, zaliczka 50% Z pełną płatnością 5% zniżk…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Akdeniz, Turcja
od
$72,660
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
LCD: TECE PANAROMA to wyjątkowy kompleks z garażem, łaźnią turecką, strefą SPA i salą fitness. Adres: Turcja,. Mersin, pn. Teja. Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2021 r. Koniec budowy: czerwiec 2023 r. Koszty: 2 + 1 110 mkw od 66 000 € 3 + 1 130 mkw od 76 000 € Oferta specjalna: depozyt w wys…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turcja
od
$59,449
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 80 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LCD: ROYAL TERRACE znajduje się w nowo rozwijającej się części sypialnej wybranej przez wiele rosyjskojęzycznych rodzin. Adres: Turcja,. Mersin, pn. Teja Mercin Marina znajduje się 20 minut jazdy od hotelu. Rozpoczęcie budowy: styczeń 2022 r. Koniec budowy: styczeń 2023 r. Koszty: 2 + 1 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
95,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turcja
od
$62,752
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 14
Podstawowe właściwości LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Adres: Turcja, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda nr .: 197 ▪ ĽParsel No.: 5 ▪ Ľ powierzchnia placu budowy (m²): 3650 ▪ ĽComplex jest podłączony do centralnego systemu gazowego podłączony ▪ Ľ Rozpoczęcie budowy: rozpoczęcie budowy ▪ Ľ Koniec bud…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Mezitli, Turcja
od
$60,550
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 14
LCD: Soli Star. Adres: Turcja ,. Mersin, Mister Soli. Projekt inwestycyjny w regionie Mezitli ( Soli ), 600 m. Morza Śródziemnego. W kompleksie 1 bloku dom jest zgazowany. Mersin Marina jest tylko 15 minut. komunikacją miejską. College jest tylko 25 minut. komunikacją miejską. Koniec budowy…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Mezitli, Turcja
od
$197,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 230 m²
1 obiekt nieruchomości 1
PACIFIC ILKEM ŚWIADOME BUDOWLANEJ – GRUDNIA 2023 R. Kraj: Turcja Prowincja: Mersin Miasto: Mersin Obszar: Mezitli Mikrodystrykt: Yeni Mahale Odległość od morza: 1900 m Odległość od plaży: 2500 m Odległość od toru: 1100 m PLANOWANIE Liczba bloków: 1 Liczba pięter: 20 Liczba miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
230.0
230,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Erdemli, Turcja
od
$58,266
Rok realizacji 2026
Powierzchnia działki 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 metrów do morza 4 Bloki i wille, apartamenty 1 + 1, 2 + 1 Początkowa rata 50% - możliwość raty przez 24 miesiące. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 31.12.2023 KONIEC: 31.12.2026 Cechy wnętrza: Zawieszone sufity Zestaw kuchenny, b…
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turcja
od
$83,632
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 70–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny kompleks z apartamentami 2+1 i 3+1 w dzielnicy Cesmelis z infrastrukturą hotelową!Kompleksowa infrastruktura: Otwarty basen, park wodny Otwarte