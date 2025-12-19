Mezitli, Turcja

Film z apartamentów i postępów budowy prześlemy na życzenie! Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tym projekcie! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na s…