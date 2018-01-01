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Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound

Esenyurt, Turcja
od
€156,896
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23
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O kompleksie

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Istnieje wiele przestrzeni mieszkalnych i działów, co czyni go właściwym wyborem dla wszystkich rodzin. Apartamenty charakteryzują się niskimi cenami w ramach projektu wysokiej klasy, otoczonego zielenią ze wszystkich stron. Ciesz się spokojem i relaksem w swoim mieszkaniu. Kompleks jest daleki od hałasu miasta. Jest w wyjątkowej lokalizacji na skrzyżowaniu głównych dróg i transportu w mieście. Bliskość trzeciego lotniska i Kanału Wodnego w Stambule zwiększa wartość inwestycji.
Lokalizacja nowego budynku
Esenyurt, Turcja

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Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Esenyurt, Turcja
od
€156,896
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
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Opcje wykończenia Gotowe
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Agencja
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Agencja
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