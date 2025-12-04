  1. Realting.com
  Turcja
  Akdeniz
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Akdeniz, Turcja

Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turcja
od
$59,449
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 80 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LCD: ROYAL TERRACE znajduje się w nowo rozwijającej się części sypialnej wybranej przez wiele rosyjskojęzycznych rodzin. Adres: Turcja,. Mersin, pn. Teja Mercin Marina znajduje się 20 minut jazdy od hotelu. Rozpoczęcie budowy: styczeń 2022 r. Koniec budowy: styczeń 2023 r. Koszty: 2 + 1 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
95,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$92,054
Projekt to kompleks mieszkalny z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, altanka, park wodny, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, sauna, itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada 3 budynki z apartamentami z 2-3 sypialniami.Cechy mieszkania…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turcja
od
$139,829
Nowy kompleks mieszkalny w Mezitli obejmuje dwa 13-piętrowe budynki mieszkalne. Na każdym piętrze znajduje się 5 apartamentów. Między budynkami jest basen. Drewniane altany z sofami i fotelami są zainstalowane w okolicy. Wspólny obszar otoczony jest zielenią. Istnieje również grill, boisko d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt składa się z 13 pięter z 7 mieszkaniami na każdym piętrze. Projekt ze względu na jego lokalizację daje znaczące korzyści w zakresie rentowności i inwestycji. Znajduje się w miejscu odpowiednim do wynajmu krótkoterminowego i długoterminowego.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$48,358
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen z akwarium, gazebos, boisko do koszykówki, ścieżki spacerowe, bezpieczeństwo, hammam, sauna, itp.Kompleks posiada jeden budynek ze studiami i 1 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Akdeniz, Turcja
od
$72,660
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
LCD: TECE PANAROMA to wyjątkowy kompleks z garażem, łaźnią turecką, strefą SPA i salą fitness. Adres: Turcja,. Mersin, pn. Teja. Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2021 r. Koniec budowy: czerwiec 2023 r. Koszty: 2 + 1 110 mkw od 66 000 € 3 + 1 130 mkw od 76 000 € Oferta specjalna: depozyt w wys…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$88,559
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z dwupokojowymi apartamentami.Cechy mieszkania CharakterystykaSufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie po…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$159,638
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym, gazebos, ogrodem itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkania:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$80,402
Projekt składa się z 5 bloków, z mieszkaniami z 1-3 sypialniami.Kompleks mieszkalny z dużą infrastrukturą i różnymi udogodnieniami, w tym baseny, quapark, sauna, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, korty tenisowe, joga na świeżym powietrzu, kawiarnia, ogród dla zwierząt domowych, sztuczne je…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$72,245
Projekt składający się z bloków A i B znajduje się w Kocahasanli. Projekt posiada mieszkania z 1-2 sypialniami.Blok A ma 7 mieszkań na każdym piętrze, a blok B 14 mieszkań na każdym piętrze.50% przedpłaty i 6 miesięcy rat są dostępne.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$69,915
Nowoczesna rezydencja oferuje windy, plac zabaw dla dzieci, altany, basen, grill, podziemny parking.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sufit zawieszonyKabina kuchennaWalk-in szafyMeble łazienkoweStalowe drzwi wejścioweOkna PVCŚciany malowane farbą wodoodpornąWyroby…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$162,552
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i góry.W rezydencji znajdują się duże baseny i aquapark, parking, ogrody, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, grill, centrum fitness, boisko do koszykówki i tenisa, sala gier, kawiarnia.Zakończenie - marzec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, kino, łaźnia turecka, boiska sportowe itp.W kompleksie znajduje się 5 budynków z 1-3 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnio…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$75,741
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kino, itp.Istnieje budynek z 1-pokojowe apartamenty w kompleksie.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmoc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$81,567
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i rekreacji: basen, gazebos, hammam, sauna, kino, boisko do koszykówki, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania CechySufity o podwójnej wysokościZestaw kuchennyMeble łazienkoweSzafka w korytarzuStalo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, boiskiem do koszykówki itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$130,507
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, boiskiem do koszykówki itp.W kompleksie znajduje się budynek z dwupokojowymi apartamentami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione stal…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Zespół mieszkaniowy ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turcja
od
$62,752
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 14
Podstawowe właściwości LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Adres: Turcja, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda nr .: 197 ▪ ĽParsel No.: 5 ▪ Ľ powierzchnia placu budowy (m²): 3650 ▪ ĽComplex jest podłączony do centralnego systemu gazowego podłączony ▪ Ľ Rozpoczęcie budowy: rozpoczęcie budowy ▪ Ľ Koniec bud…
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Apartamentowiec 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turcja
od
$38,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Agencja
Deep Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$300,031
Rezydencja oferuje restauracje, kawiarnie bar abd, klub jeździecki, 3 kluby plażowe, prywatną plażę, kort tenisowy, siłownię i jogę, plac zabaw dla dzieci, centrum spa, kryte i odkryte baseny, parking, supermarket.Zakończenie - maj 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt to kompleks mieszkalny z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen z parkiem wodnym, gazebos, boisko do koszykówki, hammam, sauna, itp.W kompleksie znajdują się 3 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble łazienkoweDrzwi wzmocni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$129,329
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się duże baseny i aquapark, parking, ogrody, łaźnia turecka i sauna, plac zabaw dla dzieci, barbecue, centrum fitness, boisko do koszykówki, sala gier, kawiarnia.Wyposażenie i wyposażenie w domu SzafyKlimatyzacjaUrządzenia …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$107,202
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada budynek z apartamentami z 2-3 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem r…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CONCEPT
Akdeniz, Turcja
od
$83,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Nowy kompleks w Mersin, Teja Położony 600 metrów od morza Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1, obszary handlowe Trzy bloki Storeys 14 Powierzchnia 1 + 1 - 62 m2 brutto Powierzchnia 2 + 1 - 100 m2 brutto Istnieją układy mieszkań 2 + 1 100 m2 + taras 76,5 m2 Nadaje się do uzyskania dokumentu pob…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$81,567
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, altany, boisko do koszykówki itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem regionalnym położonym na południowy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Zespół mieszkaniowy TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turcja
od
$44,036
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA znajduje się w obszarze ekologicznym z szeroką gamą piaszczystych plaż i kulturalną promenadą. Adres: Turcja, Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina jest 30 minut jazdy od hotelu. Rozpoczęcie budowy: kwiecień 2021 r. Koniec budowy: marzec 2023. Koszty: 1 + 1 65 m2 od 40 000 €…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
74,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonySzafki kuchenneSzafaSzafki łazienkoweLicznik kuchennyPodwójne szyby do okien PVCŚciany malowane są farbą wo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$109,533
Złożona infrastruktura:odkryty basenparking odkrytyplac zabaw dla dziecigrillZakończenie - listopad 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sufit zawieszonyKabina kuchennaOkna PVCZespół prysznicowyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża - 800 metrówRynek - 130 metrówCentrum …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$85,063
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i rekreacji: basen, gazebos, boisko do koszykówki, hammam, sauna, itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyKuchniaSzafkaMeble łazienkoweDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$72,245
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp.W kompleksie znajdują się 2 budynki z 1 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$111,863
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kort tenisowy, itp.W kompleksie znajdują się 3 budynki z 2 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MARSHAL
Akdeniz, Turcja
od
$53,681
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 70–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ILKEM MARSHALL ŚWIADOME BUDOWLANIA – GRUDNIA 2024 R Kraj: Turcja Prowincja: Mersin Miasto: Erdemli Obszar: Tomyuk Odległość od morza: 550 m Odległość od plaży: 550 m Odległość od toru: 300 m PLANER Liczba bloków: 5 ( A ▪ ĽV ▪ ▪ ▒ D ▪ ▒ D ▪ ) Liczba pięter w każdym bloku: 12 Liczb…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
75,000
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
95,000
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Zespół mieszkaniowy ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turcja
od
$98,407
Liczba kondygnacji 14
Mieszkanie w ruchliwej okolicy. Mieszkanie ma wygodny układ 2+1 o powierzchni 62 mkw. W dobrej okolicy Mezitli. Identyfikator Mers0003 Kompleks mieszkaniowy zlokalizowany jest przy jednej z najbardziej ruchliwych i najbardziej centralnych ulic w okolicy. Jest wszystko, czego potrzeba do ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$113,029
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, boiskami sportowymi itp.Projekt ma 5 mieszkań na każdym piętrze. Jeden blok składa się z 14 pięter. Mieszkanie z 3 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$79,237
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkań:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowane śc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, altankami, placem zabaw dla dzieci itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkania:Sufit zawieszonyZestaw kuchennyMeble łazienkoweDrzwi wzmocnion…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Turcja
od
$94,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa w Mersin, TomiukDwa bloki na 13 piętrach (podziemny parking, zero piętra + 13 pięter)Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1Obszary 1 + 1 - 75 m2 brutto, 49 m2 nettoObszary 2 + 1 - 120 m2 brutto, 85 m2 nettoRozpoczęcie budowy - 30.06.2022Koniec budowy - 30.05.2024Odległość od morza - 450 metró…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$43,697
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, boisko do koszykówki, gazebos, hammam, sauna, itp.Istnieją 3 budynki ze studiami i apartamentami z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceD…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$151,482
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, gazebos, hammam, sauną itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Specyfikacje:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Zespół mieszkaniowy ELEXUS
Akdeniz, Turcja
od
$41,834
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 13
LCD: ELEXUS. Adres: Turcja ,. Mersin, prowincja Mezitli, dystrykt Teja. Morze Śródziemne: 300 m. Mersin Marina jest tylko 25 minut. w samochodzie. Rozpoczęcie budowy: maj 2021 r Koniec budowy: czerwiec 2023 r Koszt: 1 + 1 60 metrów kwadratowych. M od € 38 000 2 + 1 83 mkw od € 58 000 1 + 1 …
Deweloper
ILKEM YAPI
Zostaw prośbę
