  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Kompleks mieszkalny Duplex 4+2 w nowym kompleksie.

Kompleks mieszkalny Duplex 4+2 w nowym kompleksie.

Beylikduzu, Turcja
od
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
Zostawić wniosek
ID: 32611
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na życzenie prześlemy film prezentujący apartament!
Apartament 4+2 w kompleksie Öz Yıldırım Group YAKUPLU

Udogodnienia:

  • Apartament dwupoziomowy - 4+2
  • Powierzchnia - 190 m²
  • Oddzielna kuchnia + kuchnia na drugim piętrze

Infrastruktura:

  • Sklepy, kawiarnie i szpitale - 1 min
  • Szkoły i przedszkola w zasięgu spaceru
  • Metrobus - 8 min
  • Wybrzeże - 5 min

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy TECE PANAROMA
Akdeniz, Turcja
od
$72,660
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$124,681
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Kagithane, Turcja
od
$686,536
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$467,574
Dzielnica mieszkaniowa Investment project in Oba
Oba, Turcja
od
$148,201
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Beylikduzu, Turcja
od
$158,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$467,574
Oferujemy apartamenty z balkonem i widokiem na las Belgrad.W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy ozdobne, parking, ochrona na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka, studio pilates, sala konferencyjna, sala gimnastyczna.Zakończenie - g…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Konak Twin Towers nad morzem.
Mahmutlar, Turcja
od
$195,669
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1), o powierzchni 90 m², na 5. piętrze kompleksu Konak Twin Towers. Ogrzewanie podłogowe Łazienka i toaleta Podłoga laminowana Duży balkon z widokiem na morze Ten luksusowy kompleks, wybudowany w 2019 roku, charakteryzuje się eks…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w środku najważniejszych projektów rozwoju obszarów miejskich i inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują Beylikduzu. Przylega do parku „Valley of Life”, największego parku w Stambule, co czyni go miejscem docelowym dla o…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje