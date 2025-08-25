  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi

Muratpasa, Turcja
od
$317,852
;
38
Zostawić wniosek
ID: 27702
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya

Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, znany z piękna natury, spokoju oraz rosnącego zainteresowania. Dominują tu luksusowe wille oraz kompleksy apartamentowe z bogatą infrastrukturą.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi, Antalya, znajdują się w kompleksie w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych udogodnień. Kompleks zlokalizowany jest 200 m od plaży, 2,3 km od centrum handlowego, 10,6 km od szpitala, 14 km od centrum Alanyi i 25 km od lotniska Gazipaşa.

Projekt w Kargıcak Alanya został zrealizowany na działce o powierzchni 6 500 m² i składa się z 3 bloków obejmujących łącznie 100 apartamentów. Na terenie kompleksu znajdują się: odkryty basen, brodzik dla dzieci, parking, sauna, siłownia, plac zabaw, zagospodarowany ogród, pergola, generator prądu oraz centralny system telewizji satelitarnej.

Apartamenty oferowane są w różnych układach i zostaną przekazane nabywcom z wykończonymi podłogami, oświetleniem, pomalowanymi ścianami, umeblowanymi łazienkami i kuchniami, balustradami balkonowymi oraz wykończonymi klatkami schodowymi.


AYT-04552

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turcja
od
$172,242
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$178,166
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$985,884
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$159,638
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$350,814
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$317,852
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$221,849
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna, łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, baseny, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt otoczony jest przyrodą i znajduje się 5 minut od lotniska w Stambule i 15…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$166,028
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się pole golfowe, kawiarnie i restauracje, centrum handlowe, korty tenisowe i koszykarskie, różne baseny, hamam, sauna i aquapark, centrum fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 20 minutAut…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty z dwiema sypialniami w Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Turcja
od
$418,000
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bagcilar, w pobliżu stacji metra Yenimahalle, centrów handlowych, szkół, uniwersytetów i szpitali. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 49 000 m², z czego 65% stanowią tereny zielone. Kompleks składa się z 17 bloków, w których powstanie łącznie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje