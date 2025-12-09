  1. Realting.com
  Turcja
  Beyoglu
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Beyoglu, Turcja

Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$583,970
Projekt znajduje się w obiecującej i rozwijającej się dzielnicy Beyoglu. Pomimo centralnej lokalizacji kompleksu, atmosfera dla mieszkańców jest spokojna i cicha.Zaprojektowany przez znanego architekta Han Tumertekina, zwycięzcę nagrody Aga Khan. Kompleks mieszkalny łączy tradycyjny styl i m…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turcja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Kompleks znajduje się w Beyoglu, Taksim - jednym z najbardziej centralnych obszarów Istambułu.Projekt o długości 220 m zajmuje powierzchnię 156.000 m2. Składa się z 659 apartamentów z układami od 1 + 1 do 3 + 1, …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Taksim Residence Compound
Beyoglu, Turcja
od
$221,611
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w słynnej dzielnicy Sisli, w centrum europejskiego Stambułu. Kompleks obejmuje biura handlowe i apartamenty o różnych obszarach i stylach, z ogrodami i balkonami. Jest blisko najważniejszych obiektów i instytucji, zwłaszcza blis…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy Spacious bright apartments with wide balconies in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$763,235
Projekt o wysokiej wartości z łatwym dostępem do galerii sztuki, centrów rozrywki, zabytków historycznych, miejsc kulturalnych i ważnych punktów miasta.Przestronne apartamenty ze światłem ze wszystkich stron, szerokie balkony i zaprojektowane z mistrzem.W kompleksie mieszkalnym znajduje się …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$578,855
Projekt przebudowy całego sąsiedztwa w centrum Stambułu. Zbudowano tu kompleks kilku jednostek mieszkalnych, biurowych i detalicznych oraz pięciogwiazdkowy hotel. Ulica dla pieszych z piekarniami, zakupami i warzywami przebiega przez cały blok.Dziedzińcy mają ogrody z małymi stawami. Każdy a…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Renovation project Taksim 360 for obtaining citizenship in the cultural center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$737,208
W sumie w projekcie remontuje się 9 budynków. W jednym z nich będzie hotel, w innych - apartamenty, biura i sklepy. Dla mieszkańców apartamentów dostępne są usługi hotelowe: sprzątanie, pranie i concierge. Budynek posiada basen, siłownię, kino, spa.Korzyści Nadaje się do obywatelstwa.Lokaliz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$337,921
Oferujemy piękne apartamenty z różnymi układami.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart home" (oświetlenie. zasłony, żaluzje, domofon itp.)System klimatyzacji ToshibaSystem ogrzewania RehauAkumulatory GroheWyroby sanitarne geberyjskieUrządzenia białe (piekarnik elektryczny, piekarnik,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$718,956
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z elegancką architekturą w tradycyjnym stylu i nowoczesnym wnętrzu.Projekt posiada 20 różnych 1-2 pokojowych apartamentów o rozmiarach od 64 m2 do 224 m2.Każdy apartament posiada salon i otwartą kuchnię z jadalnią, 1-2 sypialnie i 1-2 łazienki. Niektóre ap…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Turcja
od
$458,631
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszanka nowoczesnej architektury i nieodłącznego poczucia historii, w pobliżu placu Taksim. Jest otoczony wieloma sklepami, restauracjami, parkami oraz obszarami archeologicznymi i turystycznymi. Wysokie luksusowe usługi w sercu historycznego mias…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beyoglu Istanbul Residence
Beyoglu, Turcja
od
$734,969
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt mieszkaniowy charakteryzujący się unikalnymi archeologicznymi modelami architektonicznymi z czasów osmańskich. Chodnik handlowy o długości 550 metrów obejmuje różne marki. Strategiczna lokalizacja w dzielnicy Beyoğlu w centrum Stambułu w pob…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nieruchomości w Pobliżu Tersane Stambuł w Beyoğlu
Beyoglu, Turcja
od
$394,935
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Nieruchomości Inwestycyjne w Stambule Beyoğlu 500 m od Morza Projekt inwestycyjny zlokalizowany jest w Beyoğlu, jednej z najbardziej strategicznych lokalizacji w Stambule w Turcji. Okolica przyciąga turystów z całego świata. Oprócz swojej historii i architektury Beyoğlu prezentuje bogatą ofe…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$248,710
Rezydencja oferuje siłownie i boiska sportowe na świeżym powietrzu, garaż, całodobową ochronę i usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$251,773
Oferujemy umeblowane apartamenty.Rezydencja oferuje parking i usługi concierge.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inteligentna telewizjaWyposażona kuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada E- 5 - 1 kmStacja metra - 2.3 kmLotnisko - 35 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$1,91M
Nowy obszar mieszkalny w historycznym centrum Stambułu, na brzegu zatoki Golden Horn! Oferujemy nowoczesne urządzone apartamenty z przestronnymi balkonami i tarasami, panoramiczne widoki na stare miasto, 5- star service. Rezydencja obejmuje 4 hotele premium, 270 sklepów, 2 muzea, budynki biu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with lounge areas and a kids' club, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$174,373
Oferujemy apartamenty z balkonem, miejsca parkingowe i panoramiczne widoki.W rezydencji znajduje się klub dla dzieci, siłownia, boiska do koszykówki, meczety, ochrona wokół zegara, zieleń krajobrazu, saloniki.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie sufity (3 metry)IntercomLokalizacja i pobl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
