Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey

Alanya, Turcja

od €225,750

Poddaj się: 2024

Zwracamy uwagę na nowe apartamenty w centrum Alanyi. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty 1 + 1 o powierzchni 50 m2. Odległość do morza wynosi 300 metrów. W środkowej części Alanyi nieruchomości mają najwyższy potencjał inwestycyjny i zawsze są płynne. Centrum ma najbardziej komfortowe warunki życia i relaksu. Oto serce popularnego kurortu śródziemnomorskiego, a nawet poza sezonem jest duży napływ turystów. Jeśli mówimy o infrastrukturze, to jest wszystko: wiele sklepów, jest kilka rynków, supermarkety sieciowe, centra handlowe, hipermarkety, wybitne butiki marki, sklepy turystyczne, salony, biura, banki, agencje rządowe. Aktywnie transportuje się do innych obszarów. Nowe nowoczesne nieruchomości w centrum Alanyi nie są powszechne, we wszystkich dzielnicach znajdują się gęste budynki. Często są to projekty remontowe zasobów mieszkaniowych lub przestarzałych hoteli. Domy w centrum wyróżniają się zwartym terytorium, ale oferuje również infrastrukturę wypoczynkową, taką jak basen, sauna, łaźnia turecka, tereny rekreacyjne i grill. Istnieje również kilka projektów budowlanych i nowe kompleksy w samej fortecy, otwarte są luksusowe widoki!