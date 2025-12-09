  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Yunus Emre
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Yunus Emre, Turcja

Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Turcja
od
$187,852
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
6 obiekty nieruchomości 6
Projekt znajduje się w regionie Izmir Bayraklı 26 pięter 226 nieruchomości mieszkalnych Dla każdego mieszkania jest miejsce w zamkniętych apartamentach typu otopark typu 1 + 1 do 6 pięter widok na miasto 1 salon 1 sypialnia 1 łazienka - centrum miasta 10 minut -W pobliżu metra Proj…
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Turcja
od
$232,052
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Rozwinięta infrastruktura Ludzie z różnych krajów mieszkają w kompleksie mieszkaniowym. Mieszkanie jest wyjątkowe Niepowtarzalny widok na morze, miasto, przyrodę, krajobraz, panoramiczny widok, który nigdy się nie zamknie. Dom jest niski na 4 piętrze, są 2 apartamenty dwupoziomowe. Jest w…
Kayapinar, Turcja
od
$165,946
Opcje wykończenia Gotowe
2 obiekty nieruchomości 2
-Izmir -Obszar Bornova -Następnie do Yasar i Ege University -Nowy projekt - Nadaje się do dokumentu pobytowego i obywatelstwa
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Turcja
od
$232,052
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Przedstawiam państwu wyjątkowy apartament w jednym regionie turystycznym, Kusadasi. 9 przecznic od kompleksu mieszkalnego basen, salon sportowy, parking, plac zabaw i wiele innych. Bliskie szkoły, sklepy. Rozwinięta infrastruktura Ludzie z różnych krajów mieszkają w kompleksie mieszkaniow…
Kayapinar, Turcja
od
$236,114
5 obiekty nieruchomości 5
