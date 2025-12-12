  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Stambuł
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Stambuł, Turcja

Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Basaksehir
33
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Zespół mieszkaniowy VEMA TUZLA
Tuzla, Turcja
od
$128,000
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 16
Powierzchnia 91–277 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Prezentujemy najpiękniejszy projekt - VEMA TUZLA ( Strona azjatycka, region Tuzla ). Niesamowity projekt z widokiem na morze i Wyspy Księżniczki ( 80% ) oferuje wysokiej jakości styl życia i możliwości inwestycyjne. Cechy projektu: - 474 mieszkania +…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
91.0
128,000
Mieszkanie 2 pokoi
170.0
184,000
Mieszkanie 3 pokoi
235.0
572,000
Mieszkanie 4 pokoi
277.0
826,000
Agencja
Extra Property
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$2,89M
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty i penthouses z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni). Mieszkanie posiada panoramiczny widok na miasto, prywatne tarasy i baseny.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, parking, sauna, kryty basen, łaźnia turecka i spa, centrum fitness …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$719,888
Projekt składa się z 2 bloków - 142 apartamentów + 7 willi o łącznej powierzchni 24500 m2. Usługi dla rezydentów:Zabezpieczenie 24 / 7System nadzoru wideokonciergesala gimnastycznaSpa: sauna i łaźnia parowaodkryte place zabawbaseny zewnętrzne / kryteścieżki spacerowe wewnątrz kompleksuLokali…
Agencja
TRANIO
TekceTekce
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turcja
od
$214,028
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Związek znajduje się w strefie inwestycyjnej, co świadczy o szybkim rozwoju projektów infrastrukturalnych. Posiada apartamenty z uroczym widokiem na miasto i wzgórze Camlica, najbardziej znaną cechę strony anatolijskiej. W pobliżu znajduje się dworz…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turcja
od
$1,19M
Oferujemy Państwu kompleks pierwszej klasy przestronnych willi. Każda willa posiada prywatny basen, duży obszar zielony i parking. Na zamkniętym terytorium znajdują się place zabaw, kort tenisowy, boisko do koszykówki, tereny rekreacyjne i spacerowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$869,488
Znajdziesz rytm szukasz z szerokiej gamy opcji apartamentów z 1- 6 sypialniami, a także dwupoziomowe apartamenty.Ułatwienia:kryty basencentrum fitnesssauna i sauna parowarelaksacyjne i społeczne obszarykawiarniastudio pilatesBasen dla dziecimagazyny dla każdego mieszkaniaZakończenie - 2028.L…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$811,202
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń krajobrazu, parking, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - luty 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowyc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,39M
Kompleks składa się z 16 luksusowych willi z widokiem na morze i parking dla 4 samochodów.Projekt obejmuje:odkryty basensaunaŁaźnia tureckasala gimnastycznajacuzzizieleń krajobrazugrillbezpieczeństwo wokół zegaraCechy mieszkania Cicha windaSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$517,718
Wiodący turecki deweloper rozpoczął sprzedaż nowego projektu z widokiem na morze, Wyspy Książąt i las. Projekty tego dewelopera zawsze mają wysoką jakość, doskonałe lokalizacje i najlepsze materiały na rynku.Projekt mieszkalny składa się z 3 bloków, zadaszony parking, społeczne i zielone obs…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$479,015
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się ochrona, zieleń, restauracja i kawiarnia.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneUrządzenia kuchenneKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$255,176
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 3 minutyStacja metra - 5 minutLotnisko w Stambule - 20 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$876,039
Projekt składa się z dwóch części:1) Mid- rise budynków mieszkalnych: 17 bloków, 491 apartamenty z 2- 4 sypialniami.2) Wysoka wieża: 43 piętra, 547 apartamenty z 1-2 sypialniami.Do dyspozycji Gości jest również ogród o powierzchni 25 000 m2, jezioro i zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 6 …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turcja
od
$458,631
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowe apartamenty na sprzedaż w Bakirkoy Istanbul, nadmorskim pasem Morza Marmara, po europejskiej stronie Stambułu. W ramach projektu mieszkaniowego, w otoczeniu najpiękniejszych atrakcji turystycznych i rozrywkowych w Stambule, gdzie w mieście…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Zespół mieszkaniowy surrounded by nature in the center of Istanbul
Eyupsultan, Turcja
od
$400,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Projekt koncepcyjny w Ajupsultan jest jednym z najbardziej zielonych obszarów Stambułu. Projekt łączy spokojny styl życia i funkcjonalny nowoczesny design w swoich mieszkaniach. Składa się z 242 przestronnych apartamentów różnego rodzaju od 1 + 1 do 5 + 1. Pomimo bliskości natury projekt zna…
Agencja
FIBO Property
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,625
Rezydencja oferuje boiska sportowe i centrum fitness, saunę i łaźnię turecką, pilates area, park i duże ogrody krajobrazowe, basen, kawiarnie i restauracje, ścieżka rowerowa.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 1 kmAutostrada E- 5 - 5 kmUniwersyt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 140–240 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w jednym z przyjemnych, spokojnych i cichych miejsc w Beylikdüzü. Dobrze zaprojektowane jednostki z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i wspaniałymi terenami zielonymi zintegrowanymi z naturą. Do budowy wykorzystano najnowsze i najwyższej jakości materiały b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
140.0
250,000
Mieszkanie 3 pokoi
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Mieszkanie 4 pokoi
210.0
425,000
Agencja
Mehal Group
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$134,532
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ze względu na bliskość głównych dróg, linii transportowych i transportu ekspresowego, zapewniając łatwą nawigację. Z apartamentów roztacza się panoramiczny widok na Morze Marmara i okoliczne tereny zielone. Akty własności są dostarczane bezpośrednio…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Pokaż wszystko Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Apartamentowiec Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Turcja
od
$185,129
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Nowoczesny projekt z doskonałą lokalizacją w bardzo dobrej okolicy Projekt obejmuje modele mieszkań w kilku stylach z przestrzenią społeczną odpowiednią dla rodzin Oprócz obecności szkoły obok kompleksu, projekt ten sąsiaduje z wieloma obiektami …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$189,019
Oferujemy apartamenty z balkonem i widokiem na morze.Rezydencja oferuje duży zielony obszar, salon i ścieżki spacerowe, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, basen, trzypoziomowy garaż, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyMost Kartal - …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turcja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w obszarze Maltape.Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków, apartamenty z układami od 0 + 1 do 2 + 1 są na sprzedaż.Blok B - 9 pięter, koncepcja hotelu z całodobową recepcją, apartamenty 1 + 0 i 1 + 1.Blok A - 26 pięter, większość …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$586,225
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na morze i Wyspy księżniczki.W rezydencji znajdują się ścieżki spacerowe, ochrona, sauna i hamam, zielona okolica, kryte i odkryte baseny, parking, siłownia, boisko sportowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital - 350 metrówSz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,17M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci i plac zabaw, centrum fitness i studio pilates, kawiarnie i restauracje, ścieżki spacerowe i joggingowe, saunę, hamam i masaże.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wybrzeże - 10 minutB…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turcja
od
$473,310
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 16
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$289,498
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się odkryty basen, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, kawiarnia, place zabaw dla dzieci, duży obszar zielony.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne Franke / Siemens (piekarnik, ku…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$785,922
Oferujemy apartamenty z widokiem na las i rzekę.W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, studia jogi i pilates, sauna.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 15 minutStacja metra - 5 minutPrzystanek autobu…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Apartamentowiec Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turcja
od
$463,727
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to tytuł luksusu i doskonałości, z bezpośrednim widokiem na Morze Marmara w pobliżu Bosforu, z gwarancją rządową i pod nadzorem gminy Stambuł. Jest to jedna z najlepszych dzielnic mieszkaniowych w Stambule; ze względu na wyraźne udogodnienia, kt…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turcja
od
$708,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt willi wiejskiej w rejonie Bahcesehir, który ma naprawdę dobrą wartość w przyszłości. Łatwy dostęp do centrów handlowych, jeziora, lotniska w Stambule, stref przemysłowych, nowego kanału w Stambule i innych obszarów rozwijających się.
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$780,948
Projekt składa się z dwupiętrowych willi o powierzchni 280 m2. Każda willa posiada przestronne pokoje, nowoczesne kuchnie, luksusowe łazienki, duże ogrody. wille, zaprojektowane z myślą o architekturze poziomej niskiego wzrostu, oferują idealne zakwaterowanie dla rodzin.Urządzeniabasensala g…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turcja
od
$488,957
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Całkowicie rodzinny projekt koncepcyjny otoczony drzewami, 75% zielonego krajobrazu, apartamenty z widokiem na Bosfor i stare miasto i wiele więcej. Teraz w sprzedaży z atrakcyjnymi opcjami płatności. Czy chcesz, aby apartament w Stambule został zbudowany przez Moscow City i dewelopera St…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$337,921
Oferujemy piękne apartamenty z różnymi układami.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart home" (oświetlenie. zasłony, żaluzje, domofon itp.)System klimatyzacji ToshibaSystem ogrzewania RehauAkumulatory GroheWyroby sanitarne geberyjskieUrządzenia białe (piekarnik elektryczny, piekarnik,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$229,807
Projekt obejmuje:widok na morzesala gimnastycznaparking krytykryty basenLokalizacja i pobliska infrastruktura West Istanbul Marina - 1.2 kmMetrobus - 5,9 kmNowe lotnisko - 34 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Sariyer, Turcja
od
$233,382
Rok realizacji 2021
Strona europejska - beylikduzu Projekt ten znajduje się na jednej z najważniejszych autostrad w Stambule w ogóle ( E 5, a jednocześnie w pobliżu autobusu metra ). Projekt zbudowany jest na powierzchni 36 581 m2 z 2 blokami i 565 jednostkami. Tym, co wyróżnia projekt, jest to, że ma widok na…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turcja
od
$253,684
Pierwszorzędny kompleks mieszkalny obejmuje własną marinę, baseny, tereny zielone, teatr, kino, centrum handlowe z luksusowymi markami, restauracje, pola sportowe, miejsca edukacyjne i kulturalne. Istnieją 1, 2 i 3 sypialnie apartamenty do wyboru.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Komplek…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
W rezydencji znajduje się ochrona, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitala, 5 minut od stacji metra i 25 minut od lotniska
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turcja
od
$425,592
Oferując unikalną jakość ze swoimi szczegółami architektonicznymi, kompleks optymalizuje jakość życia ze swoją komfortową strukturą, spokojnym krajobrazem i przydatnym wzornictwem wnętrz. Projekt z rozwiniętą infrastrukturą otoczoną zielonymi przestrzeniami jest ucieleśnieniem komfortu, spok…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$334,266
Kompleks składa się z 5 budynków ze 141 apartamentami z 1- 4 sypialniami. Każdy apartament posiada balkon, taras lub ogród.Cechy:odkryty basensala gimnastycznasauna i sauna parowapokój gierkawiarniastrefa opalaniaścieżka spacerowaboisko do koszykówkiplac zabaw dla dziecigrillobszar zielonypa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$3,27M
Kompleks mieszkalny składa się z willi z 4-5 sypialniami. Domy posiadają balkony lub tarasy. Znajdują się obok przystani.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacji, nadmorskiego miasta Istanbul z 55 km wybrzeża.Istnieje możliwość uzyskania zniżki do 10%.Opcje Villa:Tw…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$412,858
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazuzewnętrzne obszary sportowesala gimnastycznacentrum spasauna i jacuzzikryty basenplace zabaw dla dzieciprywatne miejsca parkingoweZakończenie - grudzień, 30 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 40 kmCentrum hand…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turcja
od
$238,488
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkając w sercu malowniczej przyrody, w obszarze miejskim z wieloma najpiękniejszymi parkami w mieście. Projekt o wysokiej wartości inwestycyjnej; Znajduje się w ważnym obszarze sąsiadującym z centrami finansowymi i biznesowymi. Jest w uprzywilej…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$480,507
Nowoczesna rezydencja oferuje szeroką gamę apartamentów: mieszkania z 1-3 sypialniami, dwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się bezpośrednio przed centrum handlowym Palladium, 350 metrów od stacji metra Atasehir, a w pobliżu popularny…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,92M
Oferujemy wille z ogrodami, miejscami parkingowymi, przestronnymi balkonami i panoramicznymi widokami.Można zbudować basen.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, siłownię, kryte i odkryte baseny, sauny i łaźnie parowe, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej, kawiarnię.Zakończenie - cz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$222,844
W rezydencji znajduje się basen, hamam, łaźnia parowa i sauna, centrum fitness, ogród krajobrazowy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu autostrady E- 5, stacji metra, centrów handlowych, szpitali, szkół
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$467,574
Namli Vadi jest unikalnym doświadczeniem życiowym w sercu Stambułu. Apartamenty z 1-2 sypialnie są oferowane do Państwa gustu w 7- piętrowym luksusowym projekcie z nowoczesnym designem.Zakończenie - koniec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Vadi Istanbul - 2 minutyStacja metra - 5 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$238,761
W rezydencji znajduje się zieleń z altany i baseny ozdobne, system bezpieczeństwa, sauna i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Istambułu, 1 minuty spacerem od jeziora.Metrobus - 1 kmStacja m…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,46M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$1,35M
Oferujemy jasne apartamenty z malowniczym widokiem na las.W rezydencji znajduje się odkryty basen i solarium, parking, ochrona, boisko sportowe, sala fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu szkół, uniwersytetów, szpitali, centrum obszaru, nowego lotniska
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$936,193
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$193,397
Oferujemy różne apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i wyspy.W rezydencji znajdują się dwa kryte baseny, trzypoziomowy parking, sala konferencyjna, przedszkole, duży teren krajobrazowy, place zabaw dla dzieci i sportów, centrum fitness, spa, sauna, łaźnia turecka, bezpieczeństwo wok…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w środku najważniejszych projektów rozwoju obszarów miejskich i inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują Beylikduzu. Przylega do parku „Valley of Life”, największego parku w Stambule, co czyni go miejscem docelowym dla o…
Agencja
Binaa Investment
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turcja
od
$147,802
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ponieważ spełnia optymalne warunki inwestycyjne, obok Basin Express Road i Kanału Stambulskiego. Gwarantuje to, że uzyskasz obywatelstwo tureckie i będziesz mieszkać wygodnie w Stambule. Zapewnia opcje sprzedaży ratalnej z bezpośrednim przekazaniem …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,72M
W rezydencji znajdują się odkryte baseny, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, kawiarnia.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w zielonej okolicy, w pobliżu Bosphorus i autostrad
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turcja
od
$265,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Gwarantowany dochód z wynajmu 7% ceny apartamentu na 24 miesiące!Nasz projekt znajduje się w obszarze Sisli / Fulya, jednym z najbardziej popularnych obszarów Istambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 18,900 m2, składa się z dwóch 10-piętrowych budynków i zawiera 150 apartamentów, 2 + 1,…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turcja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Kompleks znajduje się w Beyoglu, Taksim - jednym z najbardziej centralnych obszarów Istambułu.Projekt o długości 220 m zajmuje powierzchnię 156.000 m2. Składa się z 659 apartamentów z układami od 1 + 1 do 3 + 1, …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,08M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, ochrona wokół zegara, trzypoziomowy parking podziemny, centrum fitness, spa z sauną, hamam i jacuzzi, sala konferencyjna, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, odkryte baseny…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$985,884
Privé Kemer oferuje Państwu i Waszej rodzinie zupełnie nowe życie z elegancką, nowoczesną i niską architekturą, ulepszającą życie i wygodną, przyjazną dla środowiska technologią, bezpieczeństwem i wszystkimi innymi przywilejami.Cechybaseny kryte i odkryterestauracjacentrum spasala gimnastycz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$541,373
Oferujemy apartamenty z różnymi układami. Górne piętra mają malowniczy widok.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, jogi i studia pilates, parking i garaż, plac zabaw dla dzieci, zielona powierzchnia 4,500 m2.Lokalizacja…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$786,902
Oferujemy przestronne i luksusowe apartamenty z malowniczym widokiem na Bosforus.W rezydencji znajduje się duża zieleń, kryte i odkryte baseny z wodospadami i stawami, saloniki i place zabaw dla dzieci, stylowa kawiarnia, sale konferencyjne, siłownia, łaźnia turecka, jacuzzi.Lokalizacja i po…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$482,496
Oferujemy apartamenty z widokiem na Morze Marmara i Wyspy Prince, miejsca parkingowe i magazyny.Rezydencja składa się z 5 budynków (3 biura mieszkalne i 2) i oferuje odkryte i kryte baseny, basen dla dziecibasen, centrum fitness i spa, klub dziecięcy, wielofunkcyjny kompleks sportowy, bezpie…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$656,296
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$221,849
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna, łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, baseny, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt otoczony jest przyrodą i znajduje się 5 minut od lotniska w Stambule i 15…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,02M
Projekt obejmował prace konserwatorskie nad budynkami historycznymi przy użyciu metod rekonstrukcji światowej klasy. Wcześniej nieużywane XIX-wieczne budynki fabryczne zostały przerobione do wspólnego użytku przez mieszkańców tego nowoczesnego projektu. Ruch jest ukierunkowany pod ziemią, śc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$238,761
Podnosząc jakość życia z nieograniczonymi możliwościami i unikalnymi przywilejami, Tenet Topkapi Prime otwiera drzwi do wyjątkowości.Cechyodkryty basenSky LoungeObszary współpracycentrum fitnesssaunaogródpokój zabawkino zewnętrzneusługi conciergemini golfZakończenie - październik 2025 r.Loka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$298,452
W rezydencji znajduje się kryty basen, duży garaż, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki.Zakończenie:Etap pierwszy: 30 / 06 / 2024Etap drugi: 30 / 12 / 2024Etap trzeci: 30 / 12 / 2025.Korzyści Nadaje się do obywatelstwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Auto…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$124,355
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, sauny i łaźnie tureckie, siłownię, kawiarnię.Zakończenie - 2025.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweBudownictwo w kuchniMini lodówkaWysokie pułapyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska, parku, jezior…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turcja
od
$300,111
Oferujemy apartamenty z dużymi balkonami i ogrodami zimowymi.W rezydencji znajduje się ogród, siłownia, kryty basen.Zakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 25 kmCentrum miasta - 15 kmUniwersytet - 3 kmCentrum handlowe - 2 kmMorze - 10 kmSzkoła - 2 kmSzp…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$147,236
Projekt obejmuje:odkryty basensaunałaźnia parowasala gimnastycznaparking krytyboisko do piłki nożnej i boisko do koszykówkiplace zabaw dla dzieciZakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada E- 5 - 10 minutAutostrada TEM - 5 minutLotnisko w Stambule - 30 minutS…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Zespół mieszkaniowy Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turcja
od
$261,723
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 25
Niedrogi projekt z widokiem na morze ma dobre wykończenie, architekturę, widok, środowisko, społeczeństwo i inne. W okolicy wiele centrów handlowych, marina i marina, łatwy dostęp do linii corniche, różnych linii metra, lotniska, międzynarodowych firm i stref przemysłowych. Nadal mają rozsąd…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$298,452
Rezydencja dysponuje 4-poziomowym parkingiem, siłownią, sauną, miejscem do grillowania na dachu, całodobową ochroną i monitoringiem wideo.Zakończenie - koniec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$258,657
Rezydencja oferuje centrum handlowe i restauracje, hotel, system bezpieczeństwa, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu autostrady E- 5, 7 minut spacerem od stacji metra.Metrobus - 1 kmStacja metra - 1 kmAutostrada - E- 5 - 1…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Dzielnica mieszkaniowa LOFT
Esenyurt, Turcja
od
$200,000
Rok realizacji 2022
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
Extra Property
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turcja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Zespół mieszkaniowy New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Zespół mieszkaniowy New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turcja
od
$699,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 98–165 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowa perła Stambułu to apartament z przestronnymi ogrodami i tarasami z prywatnymi pokojami, w których będziesz mieszkać bezpiecznie przez całą dobę, co pozwala na nieograniczoną zabawę z udogodnieniami socjalnymi i spędzanie czasu z rodziną. Pieszo można dotrzeć do Cieśniny Bosforskiej, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
98.0
650,000
Mieszkanie 2 pokoi
147.0
1,08M
Mieszkanie 3 pokoi
165.0
1,38M
Agencja
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zeytinburnu, Turcja
od
$348,428
Opcje wykończenia Gotowe
Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali m…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$2,15M
Projekt będzie stanowić światowy przykład w dziedzinach takich jak właściwe odtworzenie zabytkowych budynków przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia architektonicznego.Kompleks mieszkalny posiada 76 apartamentów, 36 apartamentów na poddaszu, 3 sklepy, kryty basen, spa, plac zabaw, centrum o…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$686,439
Dzięki swojej lokalizacji nabrzeża i luksusowej architektury projektowej, rezydencja obiecuje ci wymarzone życie.W projekcie, który składa się z 6 bloków w 3 piętrach każdy, w sumie 36 opcji, w tym duplexes ogrodowych, duplexes dachu i mieszkań, od 2 + 1 do 6 + 2, gdzie zbieramy spokój i luk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$312,425
Oferujemy przestronne i wysokiej jakości apartamenty z różnymi układami. Niektóre mieszkania mają widok na morze i wyspy.Rezydencja highly-rise oferuje siłownię i centrum fitness, saunę, kryty basen, łaźnię parową, parking i garaż, łaźnię turecką, teren krajobrazu, boiska sportowe i place za…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$274,069
W rezydencji znajdują się galerie sztuki, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, kina, kawiarnie i restauracje, centra handlowe, trzy centra spa, trzy siłownie.Zakończenie - 2024.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się przed stacją metra i 300 metrów od autostrady …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,25M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Sisli, Turcja
od
$456
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 34
Prestiżowa dzielnica Beaumontti w starym Stambule z ponad 100-letnią historią stała się nowym faworytem miasta. Park Felicia znajduje się na najważniejszych szlakach transportowych Stambułu, w centrum rozrywki, życia kulturalnego i artystycznego miasta. Projekt Felicia Park zbudowany jest n…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Filmy z apartamentami są dostępne na życzenie. Apartamenty na sprzedaż w kompleksie PREMIUM Avangart Istanbul: Apartament z jedną sypialnią (1+1), powierzchnia całkowita 80 m² – 299 000 USD. Apartament z dwiema sypialniami (2+1), powierzchnia całkowita 108 m² – 425 000 USD. Apartamen…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$964,993
Oferujemy przestronne apartamenty z widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się siłownia, ochrona, zieleń.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowych, szkoły i przedszkola.Kadiköy jest jednym z najbardziej starożytny…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$403,268
Oferujemy urządzone apartamenty medyczne i luksusowe apartamenty z miejscami parkingowymi i magazynami.Rezydencja oferuje sklepy, kawiarnie i restauracje, saloniki i boiska sportowe, wokół-zegar bezpieczeństwa, garaż.Kompleks mieszkalny będzie przeznaczony dla naukowców i lekarzy, studentów …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$2,13M
Brand Vadi Istanbul Projekt jest szczytem luksusowego rozwoju willi, rozciąga się na 287000 m2 w pożądanej dzielnicy willi Büyükçekmece w Stambule. Ten wyjątkowy projekt oferuje 225 skrupulatnie zaprojektowane wille z osobnym basenem i rozległą przestrzenią ogrodową.Ze szczególnym uwzględnie…
Agencja
TRANIO
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Pokaż wszystko Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 145–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt Bahçeşehir *Dostarczenie: Marzec 2025 Gotowy akt własności 480 apartamentów 2+1 | 3+1 20 jednostek komercyjnych Projekt mieszkaniowy marki Opcje płatności gotówką i ratami Powierzchnia projektu: 24 000 m² 60% terenów zielonych Balkon we wszystkich mieszkaniach Zamknięta kuchn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
145.0
200,000
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
300,000
Agencja
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Sariyer, Turcja
od
$153,000
Rok realizacji 2021
Strona azjatycka - fikirtepe   Ten projekt znajduje się w najważniejszym obszarze pod względem dostępu. Projekty realizowane w bardzo centralnej lokalizacji Stambułu znajdują się obok stacji metra-autobusu. Projekt zbudowany jest na powierzchni 8000 m2, która obejmuje 3 bloki, z 467 jednost…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turcja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się w centrum pierwszej strefy europejskiej części Stambułu, na Eyupsultan. ✨Projekt składa się z 2 etapów✨ *Etap 1️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 30 000 m2 Tereny zielone 15 000 m2 *Etap 2️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 40 000 m2 Tereny zielone 20 0…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
345,000