  2. Turcja
  3. Mezitli
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mezitli, Turcja

Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$87,393
Istnieje 340 mieszkań w 3 bloki z 14 piętrami. Mieszkanie z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny 3 minuty spacerem od morza, z ogrodami i rekreacji.Zainstaluj płatność 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Mezitli, Teje. Odległość od morza - 350 metrów
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$92,805
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$52,405
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 18 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) na 2. piętrze - 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt z infrastruk…
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Apartamentowiec kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turcja
od
$41,116
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 32–47 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Kompleks składa się z 1 bloku na 13 piętrach, 300 m od morza Turcja, Mersin Koniec budowy: 30.12.2025 Apartamenty 1 + 0, powierzchnia 32 m2, 1 + 1, powierzchnia 47m2 Cena 1 + 0 od 36000 euro, 1 + 1 od 49000 euro Rata bez odsetek do 30.06.2025, zaliczka 50% Cena od programisty Kupując, …
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$56,481
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Film z apartamentów i postępów budowy prześlemy na życzenie! Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tym projekcie! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na s…
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Zespół mieszkaniowy LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turcja
od
$62,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Nowy budynek w Mersin, Mezitli Dwa bloki na 14 piętrach Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 Powierzchnia 1 + 1 - 58 m2 brutto Powierzchnia 2 + 1 - 70 m2 brutto Rozpoczęta budowa - 30.01.2023 Koniec budowy - 30.12.2024 Odległość od morza - 1300 metrów Cena 1 + 1 od 55 000 euro Cena 2 + 1 od 80…
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$337,921
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 5 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 10 minut spacerem od morza, z terenów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$348,194
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty.W rezydencji znajdują się duże ogrody i gaje cytrusowe, basen i boisko sportowe, mini golf, park dla zwierząt domowych, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, kino, centrum fitness.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$128,047
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$80,402
Projekt składający się z 3 bloków. Projekt posiada mieszkania z 1-2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z altany i obszarów rekreacyjnych, w tym sauna i hammam.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Okręg Mezitli, Teje.…
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Zespół mieszkaniowy Concept
Mezitli, Turcja
od
$77,837
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
PROJEKT PROJEKTOWY ”, TEDGE. Charakterystyka: Centralny system ogrzewania - ciepła podłoga Używa bloków ze zwiększonymi właściwościami izolacji termicznej Nowoczesny układ wind Generator pełnego cyklu Opis mieszkań: WYMIENIONE sufit Zestaw kuchenny Szafka w hali Meble w …
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Zespół mieszkaniowy Soli Star
Mezitli, Turcja
od
$60,550
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 14
LCD: Soli Star. Adres: Turcja ,. Mersin, Mister Soli. Projekt inwestycyjny w regionie Mezitli ( Soli ), 600 m. Morza Śródziemnego. W kompleksie 1 bloku dom jest zgazowany. Mersin Marina jest tylko 15 minut. komunikacją miejską. College jest tylko 25 minut. komunikacją miejską. Koniec budowy…
Zespół mieszkaniowy ILKEM DIAMOND
Zespół mieszkaniowy ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turcja
od
$188,799
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 245 m²
1 obiekt nieruchomości 1
NOWY PROJEKT ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Adres: Turcja, Mersin, Mezitli ( centrum miasta ) ▪ Ľ Rozpoczęcie budowy: 2022 r ▪ Ľ Koniec budowy: maj 2024 r ▪ Ľ Liczba bloków: 2 ▪ Ľ Podłogi bloku A: 18 ▪ Ľ Podłogi bloku B: 18 ▪ Ľ Wszystkie mieszkania są planowane: 5 + 1 ▪ Ľ Liczb…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 5 pokojów
245.0
230,000
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Zespół mieszkaniowy PACIFIC
Mezitli, Turcja
od
$197,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 230 m²
1 obiekt nieruchomości 1
PACIFIC ILKEM ŚWIADOME BUDOWLANEJ – GRUDNIA 2023 R. Kraj: Turcja Prowincja: Mersin Miasto: Mersin Obszar: Mezitli Mikrodystrykt: Yeni Mahale Odległość od morza: 1900 m Odległość od plaży: 2500 m Odległość od toru: 1100 m PLANOWANIE Liczba bloków: 1 Liczba pięter: 20 Liczba miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
230.0
230,000
