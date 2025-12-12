  1. Realting.com
  Turcja
  Maltepe
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Maltepe, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$517,718
Wiodący turecki deweloper rozpoczął sprzedaż nowego projektu z widokiem na morze, Wyspy Książąt i las. Projekty tego dewelopera zawsze mają wysoką jakość, doskonałe lokalizacje i najlepsze materiały na rynku.Projekt mieszkalny składa się z 3 bloków, zadaszony parking, społeczne i zielone obs…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Turcja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w obszarze Maltape.Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków, apartamenty z układami od 0 + 1 do 2 + 1 są na sprzedaż.Blok B - 9 pięter, koncepcja hotelu z całodobową recepcją, apartamenty 1 + 0 i 1 + 1.Blok A - 26 pięter, większość …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$289,498
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się odkryty basen, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, kawiarnia, place zabaw dla dzieci, duży obszar zielony.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne Franke / Siemens (piekarnik, ku…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$242,740
Unikalny projekt oferujący możliwość życia w samym centrum miasta i czuć się tak, jakbyś opuszczał miejski chaos.Oferujemy apartamenty z malowniczym widokiem na morze, Wyspy Książąt i miejsca parkingowe. Wnętrza zostały zaprojektowane przy użyciu funkcjonalnego podejścia architektonicznego. …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$403,482
Projekt składa się z dwóch wysokich budynków mieszkalnych i obejmuje apartamenty z 1- 4 sypialniami.CechyKryte i odkryte basenyCentrum fitnessOgródSaunaPlac zabaw dla dzieciKort tenisowyPowierzchnia sportowa10% zniżki w przypadku jednorazowej płatności.Lokalizacja i pobliska infrastruktura M…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$298,992
Oferujemy apartamenty z dużymi balkonami i widokiem na zielone otoczenie i wybrzeże.Rezydencja oferuje ogrody krajobrazowe, odkryty basen, boiska do koszykówki, siłownię, saunę i studio pilates, pokój gier, ścieżkę spacerową i place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Turcja
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w obszarze Maltape.Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 26 000 m2, projekt składa się z 770 mieszkań w 9 blokach, z układami od 1 + 1 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$284,524
Wyjątkowa opcja życia w centrum miasta dla tych, którzy realizują swoje marzenia. Wyjątkowy widok na Wyspy Książęce, który jest tematem wierszy na Anatolijskiej stronie, staje się ważną częścią twojego życia w kompleksie. Wystarczy tylko otworzyć zasłony, aby zanurzyć się w oszałamiającym wi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turcja
od
$469,883
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowe apartamenty wychodzą na Morze Marmara i piękną przyrodę Wysp Księżniczki. Blisko morza, autostrady, stacji metra i innych linii transportowych. Obejmuje duże centrum handlowe, a także wiele obiektów i usług. Jest to idealny projekt inwesty…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Turcja
od
$154,200
W rezydencji znajduje się basen, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, centrum spa, ogród, plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowerowa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 900 metrów (7 minut spacerem)Przystanek autobusowy - 500 metrów (2 minuty spacerem)Droga przybrzeżna - 2 k…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$581,610
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$286,443
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Turcja
od
$295,466
Rezydencja i odkryty basen, parking, system bezpieczeństwa, bar na dachu, korty tenisowe i koszykówki, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitali, szkół, przystanków autobusowych i stacji metra
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Luxury apartments in Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maltepe area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maltepe area.
Maltepe, Turcja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Unikalny projekt, obejmujący nowoczesną architekturę i luksusowy design położony w Maltepe po azjatyckiej stronie miasta.Kompleks jest kilka kroków od metra i centrum handlowego Piazza, wszystko, czego potrzebujesz jest w pobliżu - od szkół i szpitali do restauracji i centrów rozrywki. Łatwy…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turcja
od
$328,296
Rezydencja oferuje duże tereny zielone, odkryty basen, parking, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszystkich niezbędnych infrastruktury, w ciągu 3 minut spacerem od autostrady E…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$409,869
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
