Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turcja
$301,216
Oferujemy funkcjonalne i wygodne apartamenty z balkonem i widokiem na pole golfowe.Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, park wodny, bar i restauracja.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytków i obiektó…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Didim, Turcja
$192,555
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament dwupoziomowy z 4 sypialniami i pełnym wyposażeniem - idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i inwestycji w Didim w Turcji. Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami w idealnym kompleksie, gotowy do zamieszkania, w Didim Efeler Mahallesi. Nieruchomości o stosunku jakości do ceny w…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Didim, Turcja
$100,817
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Didim w okazyjnej cenie. Położony w nowoczesnym kompleksie ze wspólnym basenem i licznymi lokalnymi udogodnieniami. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. 2-pokojowy umeblowany apartament w Didim na sprzedaż, położony w pięknym nowoc…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Didim, Turcja
$197,659
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
W pełni umeblowany dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami - 600 m od plaży w Didim.  Didim, który był małym półwyspem Morza Egejskiego, był w przeszłości małą wioską rybacką i z dnia na dzień stał się wielkim wakacyjnym miastem ze swoim spokojnym, tradycyjne i zabawne życie nocne z żywą …
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Didim, Turcja
$144,558
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja Mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż w Altinkum, pięknym wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, w niewielkiej odległości od popularnego kurortu Altinkum, wynosi tylko 1 km. Idealny rodzinny dom wakacyjny na plaży na sprzedaż w Altinkum, Didim. Altinkum ma dobrą plażę, mnóst…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Akbuk, Turcja
$250,709
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Duplex na sprzedaż w Akbuk – Oszałamiający drugi dom w Turcji Oszałamiający dwupoziomowy widok na morze na sprzedaż w Akbuk – Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami na sprzedaż w pięknym kompleksie w Akbuk. Akbuk nadal jest wschodzącą gwiazdą rynku nieruchomości każdego d…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Didim, Turcja
$170,696
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny i luksusowy dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami na kompleksie z dużym wspólnym basenem, blisko wszystkich udogodnień. Otwarty pazar, supermarkety, szpital, biuro rady znajdują się 5 minut spacerem od hotelu. Akt własnościowy. Wartość nieruchomości pieniężnej... Idealny zarówn…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Didim, Turcja
$800,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały projekt apartamentu w Ortakent, otoczony fascynującymi pięknościami Bodrum. Luksusowe i wygodne życie w Bodrum. Jest w odległości spaceru od centrum handlowego, szpitala publicznego, apteki, centrum medycznego, szkoły, rynku, targu ulicznego i bazaru. Mieszkanie jest oferowane n…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Didim, Turcja
$124,821
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowy nowoczesny apartament na sprzedaż w Didim – Niedrogi 2-łóżkowy na sprzedaż w Altinkum Luksusowy i nowoczesny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Mieszkanie z 2 sypialniami w doskonałej lokalizacji w Didim, w centrum Didim, w odległości spaceru od wszystkich lokalnych udogod…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Didim, Turcja
$283,133
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Gotowa do zamieszkania nowoczesna 4-pokojowa bliźniacza willa – dom wakacyjny w TurcjiZupełnie nowa, nowoczesna i luksusowa 4-pokojowa bliźniacza willa z prywatnym basenem w Mavisehir Didim. Ta niedawno ukończona 4-pokojowa willa znajduje się bardzo blisko morza i w odległości spaceru od tar…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Didim, Turcja
$101,500
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Niedrogi dom wakacyjny w Turcji-2-pokojowy dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Didim Niedrogie dwupoziomowe mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim w Turcji. Ta nieruchomość inwestycyjna, w której możesz uzyskać wartość swoich pieniędzy w specjalnej złożonej koncepcji zbliżonej do …
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Didim, Turcja
$112,348
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami w Didim-Ready To Move w 2. domu w Turcji Niedrogie dwupoziomowe mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż w Didim w Turcji. Ta nieruchomość inwestycyjna, w której możesz zdobyć swoje pieniądze w Mavisehir w koncepcji compex jak hotel pięciogwiaz…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Didim, Turcja
$155,114
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
W pełni umeblowany apartament z 3 sypialniami - Dom wakacyjny na sprzedaż w Altinkum w Turcji to niedrogie mieszkanie na sprzedaż w Didim, położone w niewielkiej odległości od centrum kosmopoleitanu Didima Altinkuma w południowo-zachodniej Turcji, 2,5 km od znanej 3. plaży i niedaleko przys…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Aydin Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Aydin Apartments
Nazilli, Turcja
$41,607
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Niedrogie nowoczesne mieszkanie z 1 i 2 łóżkami na sprzedaż w Aydin z gwarantowanym dochodem z czynszu – Okazja Nieruchomość inwestycyjna w Turcji.  Nieruchomość inwestycyjna w przystępnej cenie z dochodem z wynajmu... Oszałamiające nieruchomości Aydin na sprzedaż – Luksusowe apartamenty na…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Didim, Turcja
$466,746
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Altinkum-Rodzinny dom wakacyjny w Didim Idealna inwestycja w nieruchomości dla tych, którzy chcą mieszkać w prywatnym luksusie z 3 sypialniami dwupoziomowymi w Didim Altinkum. Jest w odległości spaceru od plaży Altinkum, targu, kawia…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Didim, Turcja
$112,019
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Bargain 3 sypialnia, w pełni umeblowany dwupoziomowy apartament jest na sprzedaż z otwartą kuchnią planu i 2 w pełni wyposażona łazienka rodzinna, znajduje się w popularnej i rozwijającej się okolicy dzielnicy Efeler. Pokoje są przestronne i jasne, z neutralnymi dźwiękami w całym. Wspólny ba…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Didim, Turcja
$84,814
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy kompleks apartamentów z 1 sypialnią w Didim na sprzedaż w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w Altinkum z widokiem na naturę w okazyjnych cenach. Inwestycja Didim. Kompleks ma wspólny basen i ogród.Altinkum ma dobrą plażę,…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Didim, Turcja
$149,359
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowy, nowoczesny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim – Doskonała lokalizacjaMy w Turkish Home Office z przyjemnością prezentujemy kompleks Polat Life, który jest naszym własnym projektem zlokalizowanym w Didim w pobliżu Marina Road.Nowy, nowoczesny i luksusowy apartament z 2 sypia…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Didim, Turcja
$181,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny z 2 łóżkami na sprzedaż w Yesilkent - wysoki dochód z czynszu w Didim Apartament z 2 sypialniami i wspólnym basenem w prywatnym kompleksie w Yesilkent – 2nd Home w Turcji. Piękny drugi dom w Didim Turkey.  Przestronne mieszkanie na sprzedaż w Didim, położone bardzo centralnie …
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Didim, Turcja
$118,528
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowy nowoczesny apartament na sprzedaż w Altinkum - gotowy do zamieszkania dom wakacyjny w TurcjiDidim to jeden z ośrodków wypoczynkowych położonych na długim wybrzeżu regionu Morza Egejskiego, znany z wielu nagradzanych plaż i łączenia wielu naturalnych piękności. Ci, którzy chcą spęd…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Didim, Turcja
$125,540
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowe mieszkanie w kompleksie na sprzedaż w Altinkum - idealne zarówno na dom wakacyjny, jak i inwestycję w Didim w Turcji..Ten niedrogi 2-pokojowy apartament na środkowym piętrze na sprzedaż znajduje się w pięknym kompleksie w Didim na wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, nie…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Didim, Turcja
$63,477
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
NIEDROGI DOM WAKACYJNY - Key Ready Investment City Centre Mieszkanie w Aydin Turcja wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne położone tylko 1 godzinę jazdy od Kusadasi, centrum miasta na sprzedaż. Key Ready Investment City Centre Apartament w pobliżu Kusadasi – Turkey wysokiej klasy apartame…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Didim, Turcja
$192,033
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny dla rodziny na sprzedaż w Didim. Ten dwupokojowy apartament typu duplex znajduje się w jednym z najpopularniejszych kompleksów Altinkum, w całości ogrodzony i ogrodzony dla prywatności i bezpieczeństwa, z doskonałymi udogodnieniami na miejscu, w tym dużym wspólnym basenem, płyt…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Didim, Turcja
$123,221
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Didim, pięknym wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, w niewielkiej odległości od popularnego kurortu Altinkum, znajduje się zaledwie 3 km. Idealny rodzinny dom wakacyjny na plaży lub inwestycja na wynajem w Altinkum, Didim…
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Didim, Turcja
$144,024
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiający apartament z 2 sypialniami i widokiem na morze 100 m od morza – rodzinny dom wakacyjny w DidimApartament z 2 sypialniami idealny dla miłośników natury, z oszałamiającym widokiem na morze i naturalnymi widokami w Didim na sprzedaż. Część kompleksu w Mavisehir ze wspólnym basenem…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Didim, Turcja
$144,416
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Dwupokojowy apartament typu duplex na sprzedaż w pełni umeblowany w Didim w Turcji.Didim to jeden z ośrodków wypoczynkowych położonych na długim wybrzeżu regionu Morza Egejskiego, znany z wielu nagradzanych plaż i wielu naturalnych piękności, Muzeum Miletu, Świątynia Apolla, Starożytne Miast…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Didim, Turcja
$158,960
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Przestronny apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w kompleksie z dużym wspólnym basenem, położonym w centralnej lokalizacji pomiędzy Ege Street i Marina Road, gdzie można znaleźć wiele supermarketów, lokalnych sklepów, kawiarni i restauracji, a także otwarty targ. Jest również blisko trasy …
Polat Group
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turcja
$125,355
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex w Akbuk – Widok na morze Didim Nieruchomość na sprzedaż Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze w Didim na sprzedaż. Część pożądanego kompleksu w Akbuk z basenami i dużą przestrzenią zewnętrzną. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. …
Polat Group
Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Didim, Turcja
$169,095
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Tradycyjna 4-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - 2. dom w Didimta tradycyjna 4-pokojowa bliźniacza willa w Didim na sprzedaż, spokojnie położona niedaleko tradycyjnego miasta Didim i popularnego kurortu plażowego Altinkum na południowo-zachodnim wybrzeżu Turcji.Miasto jest położo…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Didim, Turcja
$156,217
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi dom wakacyjny w Turcji - przestronny apartament z 2 łóżkami na sprzedaż w Didim Luksusowe i nowoczesne mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Mieszkanie z 2 sypialniami w doskonałej lokalizacji w Didim, w centrum Didim, w odległości spaceru od wszystkich lokalnych udogodni…
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Didim, Turcja
$144,024
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogie mieszkanie w Altinkum na sprzedaż – Didim Investment Property 850 m To The Beach Tradycyjny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Położony 850 m od plaży w Altinkum ze wspólnym basenem. Idealna nieruchomość inwestycyjna Didim z okazyjną ceną. Ten tradycyjny apartament z…
Polat Group
