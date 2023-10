Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey

Alanya, Turcja

od €156,000

59–76 m² 2

Poddaj się: 2024

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. TSI Gemstone to świetny projekt dla tych, którzy cenią konstrukcję wysokiej jakości. Wspinaczka do centrum Alanyi zapewnia doskonałą lokalizację w otoczeniu gór, pomarańczowych ogrodów i spokojnej okolicy. Infrastruktura: - baseny zewnętrzne, wewnętrzne i dziecięce; - Shuttle do morza; - siłownia; - sauna; - Pokój gier; - lobby; - Miejsce na naukę; - bilard; - Parking kryty; - Miejsce do grillowania. Wypełnienie mieszkania domowego: - 7 artykułów gospodarstwa domowego ( BOSCH ); - Klimatyzacja w każdym pokoju; - Podłogi z ogrzewaniem w łazienkach; - Grzejnik wody w pośpiechu. Lokalizacja: - Plaża - 2500 m. - Miasto jest 2 km. - Lotnisko - 35 km. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Dzwoń lub pisz, doradzaj za darmo, mów wszystko o najbardziej dochodowych obiektach!