Nowe mieszkania w Kadikoy, Turcja

Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$541,373
Oferujemy apartamenty z różnymi układami. Górne piętra mają malowniczy widok.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, restauracje i kawiarnie, siłownię, centrum spa, jogi i studia pilates, parking i garaż, plac zabaw dla dzieci, zielona powierzchnia 4,500 m2.Lokalizacja…
TRANIO
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Apartamentowiec Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Turcja
od
$238,183
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Gwarantowany jest odpowiedni projekt inwestycyjny, wynajem i gwarancja zwrotu z inwestycji. Pierwszy projekt w Stambule z inteligentnym systemem „Ultra Smart” do kontrolowania najdrobniejszych szczegółów Twojego mieszkania. Znajduje się w anatoli…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$291,311
Nowy projekt znajduje się w odległości spaceru od ulicy Bagdat, jednego z najbardziej prestiżowych obszarów Istambułu. Budynek składa się z 42 mieszkań.Zakończenie - czerwiec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Panele słoneczneOgrzewanie centralneOgrzewanie podłogoweAutomatyczne roletyKl…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$648,963
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto i morze.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń krajobrazu, parking, sklep, centrum fitness, kryty basen, saunę.Zakończenie - kwiecień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystankó…
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Turcja
od
$214,028
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Związek znajduje się w strefie inwestycyjnej, co świadczy o szybkim rozwoju projektów infrastrukturalnych. Posiada apartamenty z uroczym widokiem na miasto i wzgórze Camlica, najbardziej znaną cechę strony anatolijskiej. W pobliżu znajduje się dworz…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$542,882
Oferujemy apartamenty z różnymi układami w nowoczesnej i wygodnej rezydencji
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$346,893
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z dużym centrum handlowym i szeroką gamą udogodnień. Projekt zlokalizowany w Kadikoy łączy wszechstronną architekturę i wysoki standard życia. Niektóre apartamenty oferują widoki na morze Marmara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$964,993
Oferujemy przestronne apartamenty z widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się siłownia, ochrona, zieleń.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowych, szkoły i przedszkola.Kadiköy jest jednym z najbardziej starożytny…
TRANIO
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Kadikoy, Turcja
od
$140,647
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Apartamenty ze wspaniałymi widokami na Wyspy Książęce, z gotowym aktem własności i gwarantowanym dochodem z wynajmu. Charakterystyczna lokalizacja w Fikrtepe, najbardziej prestiżowej azjatyckiej dzielnicy Stambułu, obok transportu lądowego i morskie…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$318,348
Złożona infrastruktura:parking krytyobszar krajobrazuplac zabaw dla dziecisalon i obszary spaceroweZakończenie - październik 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Panele słoneczneOgrzewanie centralneBudowa urządzeń kuchennychKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,66M
Oferujemy apartamenty o powierzchni od 138 m2 do 290 m2.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej okolicy
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,39M
Nowy kompleks mieszkalny w elitarnej dzielnicy Kadikoy po Anatolijskiej stronie Stambułu z rezydencjami i nowoczesnymi wzniesieniami.Kompleks oferuje apartamenty różnych układów 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 o powierzchni od 117 m2 do 350 m2.Wyposażenie: odkryty basen, spa, sala bilardowa, siłownia, k…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,08M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, ochrona wokół zegara, trzypoziomowy parking podziemny, centrum fitness, spa z sauną, hamam i jacuzzi, sala konferencyjna, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, odkryte baseny…
TRANIO
Rezydencja Project in İstanbul
Rezydencja Project in İstanbul
Rezydencja Project in İstanbul
Rezydencja Project in İstanbul
Rezydencja Project in İstanbul
Kadikoy, Turcja
od
$168,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
3 obiekty nieruchomości 3
HP 4 Elite House to nowy adres dla tych, którzy chcą wygodnego, ekskluzywnego i luksusowego życia z rodziną w centrum miasta. 80% naszego projektu, który został zaprojektowany z myślą o twoich przestrzeniach mieszkalnych w najdrobniejszych szczegółach, składa się z przestronnych terenów ziel…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$641,073
W rezydencji znajduje się garaż i parking, plac zabaw dla dzieci, altana, system bezpieczeństwa, basen.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania UrządzenieKabina prysznicowaBlindyOkna PVCCentralny system satelitarnyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Najbliższy rynek - 30…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$369,085
Projekt w luksusowej społeczności 251 domów i 20 przestrzeni handlowych. Składa się z 4 budynków.Estetycznie przyjemne 1-3 pokojowe apartamenty i 4-5 pokojowe duplexes.W pobliżu znajduje się centrum kulturalne, stacje metra, plaża, centra handlowe.Pierwsza płatność 35% i raty na 18 miesięcy.…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$283,528
W rezydencji znajduje się basen, siłownia, sauna, łaźnia turecka i jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, kino, sala gier, parking na 5 piętrze.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutyStacja metra - 5 minutTunel Eurazji - 8 minutLotnisko - 25 minut…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$312,330
Kompleks obejmuje apartamenty z 1-3 sypialniami, jak również pomieszczenia handlowe (biura i sklepy). Każdy apartament posiada balkon z widokiem na morze.Cechy:Parking zewnętrzny i krytyOdbiórBezpieczeństwoUsługa valetKryty i odkryty basenCentrum SPA z salą fitness, sauną, łaźnią parowąPasek…
TRANIO
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Kadikoy Istanbul Apartments Project
Kadikoy, Turcja
od
$256,630
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Żyzne środowisko do inwestowania obok najważniejszych projektów mieszkaniowych i komercyjnych po stronie anatolijskiej. Projekt znajduje się w historycznym obszarze, w którym znajduje się wiele najstarszych atrakcji archeologicznych i turystycznych …
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$354,162
Oferujemy jasne apartamenty z przestronnymi balkonami i malowniczymi widokami.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, spa, centrum fitness, saunę, łaźnię parową i łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci, małe kino, pokoje gier, parking, nadzór wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,61M
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na Bosforus, Morze Marmara, Wyspy Książąt i miasto.Rezydencja składa się z 5 budynków (jeden 22- piętrowy i cztery niskie) i posiada parking i podziemny garaż, nadzór wideo, centrum handlowe, restauracje i kawiarnie, kryte i odkryte baseny, plac…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$529,860
W rezydencji znajduje się zadaszony parking, aquapark, sklepy, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, zielona strefa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednym z najlepszych obszarów azjatyckiej części miasta, w pobliżu plaż, uniwersytetu, parku, restauracji
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$427,780
Projekt posiada:zadaszony parkingpodwójna windamateriały pierwszej klasyMeble wykonane na zamówienieZakończenie - kwiecień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital Centralny - 150 metrówStacja metra - 450 metrówUlica Bagdad - 1.5 kmMarmaray - 1,5 kmMarina - 2 km
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$347,199
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, słoneczne tarasy, centrum fitness, spa, łaźnię parową, klub dla dzieci i plac zabaw, sklepy, ścieżki spacerowe, parking, usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Interkom wideoKlimatyzacjaOgrzewanie centralneKa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Turcja
od
$206,789
Oferujemy jedno- i dwupokojowe apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja składa się z czterech 22- piętrowych budynków i posiada piętrowy parking, kryte i odkryte baseny, siłownię, spa, saunę, studio jogi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu kaw…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turcja
od
$557,109
Nowy budynek oferuje przestronne apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia handlowe. Konstrukcja odpowiada nowoczesnym technologiom, wykorzystywane są materiały wysokiej jakości.Cechy mieszkania okna podwójne szkliwioneżaluzje zewnętrznepudełka na elewac…
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Apartamentowiec Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Kadikoy, Turcja
od
$298,959
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Obszar projektu jest jedną z najważniejszych dzielnic mieszkaniowych, która łączy historię i nowoczesność po stronie azjatyckiej. Luksusowe apartamenty z przepięknym widokiem na Morze Marmara, tereny zielone, ogrody i parki. Jest obok wielu ważnych …
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$904,803
Oferujemy apartamenty o powierzchni od 123 m2 do 298 m2.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, plac zabaw dla dzieci, zieleń. Na parterze budynku są sklepy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu sklepów i restauracji, w odległości 10 minut spacerem od wybrzeża
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$337,921
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.Rezydencja oferuje sklepy, 5-poziomowy parking, kryte i odkryte baseny, siłownię, spa, saunę, studio jogi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu kawiarni, restauracji, uniwersytetów i wszelkiej niezbę…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$811,202
Oferujemy przestronne apartamenty z balkonem i widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń krajobrazu, parking, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - luty 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, centrów handlowyc…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence in the historic area of Istanbul, Turley
Zespół mieszkaniowy New residence in the historic area of Istanbul, Turley
5 Birlik Rezidans, Turcja
od
$708,867
Oferujemy przestronne apartamenty z tarasami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kadiköy jest jednym z najbardziej starożytnych obszarów, położony w Azji części Stambułu. Tu jest mniej tłoczno w porównaniu z innymi okręgami turystycznymi. Nie chodzi jednak o brak widoków w tym obszarze. W …
TRANIO
