Nowe mieszkania w Antalya, Turcja

Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
139,570 – 168,647
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
284,956 – 302,402
Deweloper
Bmv Group Construction
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
57,155
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi”". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
Deweloper
TURKREALT
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Zespół mieszkaniowy Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turcja
od
$137,053
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 77–103 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Dream Alanya jest mały przytulny kompleks w centrum Alanya, zaledwie 520 metrów od pięknej plaży Kleopatra (to jest około 6- 7 minut spacerem), z zamkniętym obszarze i infrastruktury hotelowej. Lokalizacja projektu pozwoli Ci być w centrum życia miejskiego, a cała niezbędna infrastruktura je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turcja
od
$123,073
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege. Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Property in Alanya in the most prestigious area
Dzielnica mieszkaniowa Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turcja
od
$134,534
-Ta nowa wspaniała nieruchomość w Alanyi z atrakcyjną ceną i warunkami płatności. Nowa wspaniała nieruchomość w Oba, Alanya, w pobliżu sklepów i amenitiesthis Nowa nieruchomość w Alanyi położona w Oba, która jest najpopularniejszą dzielnicą mieszkalną, zaledwie 200 metrów od nowej autostrady…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec OBA PARK CORNER
Apartamentowiec OBA PARK CORNER
Oba, Turcja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 5
OBA PARK CORNER Jednostka z jedną sypialnią 50 m ² i cena 60000 Odległość do morza 900 m < /> Odległość do centrum Alanyi 3 km Odległość do sklepu metra 200 m Projekt wnętrza mieszkania: -60 × 120 granitowych podłóg -Granitowe blaty w kolorze czarnym Star Galexi - Okna izolowane - S…
Deweloper
IKY GROUP ALANYA
Dzielnica mieszkaniowa Residential complex with its own landscaped area
Dzielnica mieszkaniowa Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turcja
od
$115,315
Ten wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy, składający się z dwóch budynków, będzie zlokalizowany na powierzchni 2.125 m2 w obszarze Avsallar. Avsallar to niewielki obszar Alanyi, który znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego i nieustannie dąży do rozwoju. Ze względu na swoje unikalne poło…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turcja
od
$180,446
Z przyjemnością przedstawiamy państwu mieszkanie w samym centrum Oba w Alanyi. Oba to spokojna, rodzinna dzielnica Alanyi, położona wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Morza Śródziemnego, zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Ze względu na idealną lokalizację w pobliżu tego kompleksu, w p…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,798
W pięknej rezydencji znajduje się ogród krajobrazowy, baseny dla dzieci i dorosłych, odkryte centrum fitness, barbecue, ochrona, siłownia, sauna i łaźnia parowa, salon, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - 21 / 09 / 2023.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turcja
od
$191,124
Oferujemy jasne, przestronne apartamenty w kompleksie położonym zaledwie 250 metrów od plaży i 50 metrów od najsłynniejszej ulicy Mahmutlar - Barboros, który jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się: sklepy, restauracje, kawiarnie, fryz…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turcja
od
$104,637
Z przyjemnością przedstawiamy nowy kompleks mieszkaniowy, którego budowa rozpocznie się w lipcu tego roku. Kompleks będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 2155 m ² i będzie się składał z 1 bloku mieszkalnego i 45 mieszkań o różnych układach. W odległości spaceru od kompleksu będzie ca…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$108,368
Projekt składa się z 26 mieszkań w jednym bloku. Położony w Payallar, popularne centrum turystyczne Alanya, 2000 metrów od morza.Projekt składa się z 4 pięter, na sprzedaż znajdują się standardowe apartamenty z 1-2 sypialniami i duplexami z 2- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu I…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Zespół mieszkaniowy Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$179,379
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Dzielnica mieszkaniowa 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turcja
od
$179,379
Jeśli chcesz zobaczyć basen z dużego balkonu podczas odpoczynku lub kolacji, skoncentruj się na tym mieszkaniu. Istnieją trzy sypialnie, jeden salon, oddzielna kuchnia, dwie łazienki i duży balkon. Będzie sprzedawany bez pieca, dzięki czemu możesz wybrać według własnego uznania. Ma powierzch…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań.Rodzaje apartamentów: standardowe z 1-2 sypialniami, dwuosobowe z 2- 4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami.Optymalny projekt pokoi. Oprócz dużych studio i sypialni w salonie wszystkie apartamenty posiadają balkony z unikalnym widokie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$320,442
Stylowy i przemyślany kompleks premium jest tworzony dla tych, którzy cenią luksus i są przyzwyczajeni do normalnego życia.Projekt obejmuje:tropikalny ogród z trawnikamigrillbasen panoramicznypanoramiczny widok na morze i góryZakończenie - maj 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pla…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turcja
od
$123,676
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Palace Residence na nabrzeżu morza:Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 4,700 m2 i składa się z czterech bloków piętrowych.Nowy kompleks mieszkalny premium 50 metrów od Morza Śródziemnego, na poziomie 5 * hotel…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Affordably Priced New Flats in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turcja
od
$90,757
z przyjemnością oferujemy ten wspaniały projekt w Alanyi w przystępnej cenie. Mieszkania zostaną dostarczone na 30.03.2020 Po co kupować to mieszkanie w Alanyi - Wspaniałe widoki na morze i góry - Znakomite wyposażenie na miejscu - Doskonały potencjał inwestycyjny z przychodami z wynajmu Nie…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$148,414
Te ekologiczne apartamenty w Alanyi, położone w wyjątkowej lokalizacji w Kargıcak, znajdują się w odległości krótkiego spaceru od wybranych kawiarni na plaży. Centrum handlowe znajduje się zaledwie 300 metrów, a lotnisko Gaipasa-Alanya - zaledwie 25 km. - Unikalny ekologiczny apartament w Al…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turcja
od
$123,857
Odległość kompleksu od morza wynosi zaledwie 200 metrów, a kilka kroków od głównej ulicy Mahmutlar z restauracjami, kawiarniami, sklepami spożywczymi. Dwa razy w tygodniu we wtorek i sobotę jest bazar rolniczy, na którym można kupić świeże warzywa i owoce, produkty mleczne i wiele więcej. Ap…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turcja
od
$92,537
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) w kompleksie Nobby Garden.Przedstawiamy Państwu luksusowy projekt 800 metrów od najlepszych piaszczystych plaż w Avsallar, od wiodącego dewelopera regionu!Idealne połączenie przyjemnej ceny i wysokiej jakości dobrze znanej firmy deweloperskiej jest realiz…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$226,823
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 9,504 m2, na której duża część (6,400 m2) jest powierzchnią zieloną.Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami. Dla każdego mieszkania zapewnione jest miejsce parkingowe.Budynek posiada odporność sejsmiczną zgodnie z normami europejskimi.Loka…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Kurt Twin Towers
Apartamentowiec Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turcja
od
$133,404
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Dzielnica mieszkaniowa Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turcja
od
$160,159
Basen Kryty basen 2477 Bezpieczeństwo Generator Parking BBQ Pergola Kort tenisowy Koszykówka Kort Sauna Finess sala solna Pokój parowy Pokój wstrząsowy
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$214,638
W rezydencji znajduje się basen, duży podziemny parking, siłownia, grill, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Antalya, 3 minuty od Morza Śródziemnego
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turcja
od
$309,641
Kompleks mieszkaniowy składa się z 3 bloków. Ma zamknięty, zagospodarowany teren. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 2800 m2. Centrum SPA:- Kryty basen z podgrzewaną wodą - Pokoje do masażu - Pokój parowy - Sauna - Łaźnia turecka ( Hamam ) - Sala fitness z profesjonalnym wyposażeniem - …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Dzielnica mieszkaniowa Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turcja
od
$179,379
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy komfortu położony w spokojnej okolicy Alanyi, z własną infrastrukturą. Oba jest jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Alanyi. Imponujący projekt architektoniczny, wykorzystujący wysokiej jakości materiały, nadaje budynkom wyrazistość i podkreśla u…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingpokój zabaw dla dziecicentrum fitnessjacuzzisaunalobbyWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Cikcilli jest spokojnym kurortem w górskiej części …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,088
W rezydencji znajdują się baseny, siłownie, boiska sportowe, sauna i hamam, kino, podziemny parking, ogród, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo - w kabinie kuchennejUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, kaptur)Wyro…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$932,196
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, saunami i łaźniami tureckimi, salonami fitness, salonami na dachu oraz panoramicznymi widokiem na morze.Zakończenie - lipiec 2023 r.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, sypialnia.Pierwsze piętro: dwie sypialnie z balkonem i łazienkami, z kt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się kryty parking, kryte i odkryte baseny, kompleks sportowy, sauna, klub dla dzieci, studio pilates, basen dla dzieci, kawiarnia, ochrona wokół zegara, ścieżki spacerowe, wspólny taras.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyso…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Cozy modern apartment in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$127,060
Ogród na terenie kompleksu mieszkalnego część spacerowa Otwarty basen Aquapark Miejsce do grillowania Plac zabaw dla tenisa, piłki nożnej, koszykówka Sala kinowa fitness Spa Hamam Rzymska łaźnia parowa Sauna fińska Pokoje masażu Kryty podgrzewany basen Salon Strefa gry Otwarty i zamknięty pa…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$132,398
W odległości spaceru od sklepów, restauracji, pubów i rynków. Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Alanyi znajduje się zaledwie 600 metrów od śródziemnomorskiej plaży. Kompleks składa się z 2 budynków o nowoczesnym wyglądzie zewnętrznym, które tworzą luksusową atmosferę.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turcja
od
$197,530
Oba Crown istnieje 11 bloku i jest blisko do nowego szpitala i miasta. Coplex posiada centrum fitness, jacuzzi, kryty basen i... Kompleks Apartament położony jest na 10000 m2 ziemi z ogrodem i aktywności społecznej. Doskonałe mieszkanie w Alanya, Oba w miłej lokalizacji Ten doskonały luksuso…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Dzielnica mieszkaniowa A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turcja
od
$135,602
Kompleks ten będzie się składał z jednego bloku mieszkalnego, 5 pięter i łącznie 10 mieszkań. Mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do własnej infrastruktury: basen, basen dla dzieci, winda, miejsce do grillowania, lobby, ochrona, lobby, parking, plac zabaw dla dzieci. Tętniąca życiem okoli…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turcja
od
$158,180
Projekt składa się z 11 budynków z 1 437 apartamentów dwupoziomowych z 1-5 sypialniami.Cechy:basencentrum fitnesssaunaŁaźnia tureckapokój parowyplace zabaw dla dziecipark wodnyścieżki spaceroweboisko do koszykówkikort tenisowyobszary rekreacyjneduże obszary zieloneparking wewnętrzny i zewnęt…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turcja
od
$76,877
Przedstawiamy państwu nowy projekt harmonijnie zintegrowany ze środowiskiem dzielnicy Avsallar. Projekt będzie zlokalizowany na dużej zamkniętej powierzchni o łącznej powierzchni 1743 m2 i będzie się składał z jednego ośmiopiętrowego bloku mieszkalnego i 35 mieszkań o różnych układach: 1 + 1…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Exodus Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$131,331
Rezydencja Exodus to nowo wybudowany kompleks mieszkaniowy w Alanyi. Kompleks znajduje się w najpopularniejszej dzielnicy mieszkalnej Mahmutlar. Ten nowo wybudowany apartament będzie się składał z dwóch bloków w 98 mieszkaniach o różnych wariantach układu. Uroczy wygląd zewnętrzny, bogate za…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turcja
od
$728,278
Kompleks składa się z 5 willi. Każda z tych willi posiada basen nieskończoności, 3 sypialnie, salon i kuchnia. Dwie wille mają parking odkryty, trzy wille mają parking kryty.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się 2 km od Inzhekum, który ma jedną z najlepszych plaż na wybr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$279,659
Rezydencja dysponuje parkingiem, krytymi i odkrytymi basenami, basenem dla dzieci, salą fitness, centrum spa (sauna, łaźnia parowa), restauracją i barem, miejscem do grillowania, placem zabaw dla dzieci i pokojem zabaw, monitoringiem wideo na okrągło.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi st…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Ultra-luxurious residence in Oba
Oba, Turcja
od
$137,737
Nasza firma chce zaoferować ci nowy projekt, który znajduje się w Oba. Kompleks składa się z 1 bloku z 5 piętrami. Każde piętro ma 8 mieszkań. Data zakończenia - 15.03.2022 Projekt z pełnym widokiem na morze oferuje opcje penthouse'u z 1 pokojem, 2 pokojami i 4 pokojami. Dzięki takim przywil…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Dzielnica mieszkaniowa 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Turcja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 48 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ŻYJ PRAWDZIWE ŻYCIE! Jest udzielany bez raty odsetkowej przez okres 20 miesięcy! Początkowa rata 50%! Dom – jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na jakość życia ludzkiego. Odkryj Antalyę ze wspaniałym śródziemnomorskim klimatem, pięknem przyrody i zabytkami, które rozgrzeją …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
110,000
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$169,564
Opcje wykończenia Gotowe
Citadel BSR Residence to piękny kompleks mieszkaniowy, położony pomiędzy ulicami Atatürk i Barbarossa w centralnej części Mahmutlaru, 200 metrów od morza. Apartament 2 + 1 - 115 m? Umeblowany (nowe meble) 2 piętro 2 łazienki 2 balkony Okna wychodzą na północny zachód i wschód…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Luna Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$86,709
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na góry w kompleksie Luna Loft Residence. Kompleks położony jest 550 metrów od morza, w zasięgu spaceru od wszystkich miejskich udogodnień: kawiarni, restauracji, sklepów, targów rolnych itp. Data zako…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turcja
od
$221,711
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) 56 m2 na wysokim piętrze jest na sprzedaż.Przedstawiamy Państwu nowy elitarny projekt inwestycyjny w centrum Mahmutlar z niezawodnej firmy deweloperskiej.Nowy kompleks mieszkalny położony jest 550 metrów od morza i należy do segmentu luksusowego, składa s…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargicak, Turcja
od
$115,505
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Panorama.Kompleks mieszkalny Premium z pierwszą klasą infrastruktury prywatnej, panoramiczny widok na Morze Śródziemne i góry Taurus, położony w cichej zielonej okolicy w Gibraltar Kargicak, 700 metrów od morza i plaży…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w całej Alanyi.
Alanya, Turcja
od
$76,244
Opcje wykończenia Gotowe
Oferujemy ponad 150 mieszkań na rynku wtórnym w Alanyi w cenach niższych od rynkowych. Ujawniamy nazwy projektów, dzięki czemu możesz porównać ceny online lub z ofertami innych agencji nieruchomości w Alanyi. W sprzedaży dostępne są apartamenty jedno- (1+1), dwu- (2+1) i trzy- (3+1) sypia…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Zespół mieszkaniowy Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Oba, Turcja
od
$261,594
W odległości spaceru od supermarketów, plaż, restauracji i parku dla dzieci. Morze znajduje się 530 metrów od kompleksu, a w pobliżu płynie piękna górska rzeka Dimchay, która wpada do Morza Śródziemnego. Możesz wybrać się na spacer świeżym powietrzem wzdłuż rzeki lub kilkukilometrową promena…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment in Demirtas
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment in Demirtas
Demirtas, Turcja
od
$166,566
Jeśli szukasz gotowego mieszkania wakacyjnego lub stałego pobytu nad brzegiem łagodnego Morza Śródziemnego, tę ofertę warto rozważyć bardziej szczegółowo. Na sprzedaż jest mieszkanie z remontem, meblami, sprzętem AGD. Ale główną zaletą tego mieszkania jest jego lokalizacja. Apartament, układ…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$155,888
Dlaczego warto tu kupić nieruchomość? - Luksusowa jakość, przemyślana w najdrobniejszych szczegółach w przystępnej cenie; - Oszałamiające panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i góry; - Duża powierzchnia 26 000 m2; - Infrastruktura pięciogwiazdkowego hotelu w twoim domu; - Projekt nie ma s…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$365,887
Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę i łaźnię parową, saloniki, bezprzewodowy Internet, nadzór wideo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień, 30, 2023.Cechy mieszkania Centralny system satelitarnyOkna PVC z podwójnie szybOświetlenie punktoweStalowe drzwi wejścioweKab…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Alanya, Turcja
od
$156,258
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylali, Turcja
od
$140,940
Dlaczego warto kupić ten apartament w Alanyi, Kestel? - Apartamenty pierwszej linii - Nowoczesny wystrój zewnętrzny i wnętrze - Lokalizacja; Blisko udogodnień socjalnych i sklepów Ta nieruchomość z widokiem na morze znajduje się w Kestel, w pobliżu plaży Alanya i lokalnych udogodnień, takich…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Tosmur, Turcja
od
$186,130
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Nobby Comfort to nowoczesny kompleks mieszkalny o zwięzłej konstrukcji - idealne połączenie przyjemnej ceny, dogodnej lokalizacji, zróżnicowanej infrastruktury i kompetentnych układów funkcjonalnych apartamentów. Jest idealny nie tylko dla miłośników spokojnego, mierzonego stylu życia, ale t…
Deweloper
Daria Çiçek
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 położone 300 metrów dalej w kompleksie Konak Life Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$80,740
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 52 m² na pierwszym piętrze kompleksu Konak Life Residence. Kompleks położony jest zaledwie 300 metrów od morza, na granicy dwóch popularnych dzielnic Alanyi – Mahmutlar i Kargicak. Główna ulica dzielnicy, Barbaros, znajduje si…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$230,718
W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci ze zjeżdżalniami wodnymi, barbecue i salonem, łaźnia turecka, sauna i jacuzzi, sala masażu, siłownia, kort tenisowy, sala gier, mini klub, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - 30 / 08 / 2023.Cechy mieszkania Centralny…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$168,701
Usytuowany w spokojnej i bezpiecznej lokalizacji w pobliżu szpitala, restauracji, kawiarni, sklepów i centrum handlowego. Otoczony ogrodem krajobrazowym o powierzchni 21000 m2 prowadzącym do pięknego basenu, dużego basenu wyposażonego w leżaki i parasole. kurort w stylu śródziemnomorskim o n…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Zupełnie Nowy Apartament z Widokiem na Góry w Konyaaltı Antalya
Apartamentowiec Zupełnie Nowy Apartament z Widokiem na Góry w Konyaaltı Antalya
Konyaalti, Turcja
od
$160,506
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
1-Pokojowy Apartament w Strzeżonym Kompleksie z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı, Antalya Antalya oferuje aktywne, nadmorskie życie z ciepłym klimatem, pięknymi plażami, bogatą historią i nowoczesnymi udogodnieniami, co sprawia, że jest popularnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i tu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$180,446
Alanya Twin Towers Apartments by the Sea in Mahmutlar. Idealny na wakacje przez cały rok. Istnieją różne układy mieszkań. Terytorium jest strzeżone przez otwarty i zamknięty parking Apartamenty nad morzem w kompleksie Twin Tower położonym w dzielnicy Mahmutlar w Alanyi. Mahmutlar znajduje si…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$425,314
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingcentrum fitnesssauna i sauna parowapokój gier z bilardaround-the@-@ clock secuirtyWyposażenie i wyposażenie w domu Internet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyInterkom wideoKabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi stal…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Zespół mieszkaniowy ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turcja
od
$324,371
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Turcja
od
$123,323
Z przyjemnością przedstawiamy ten projekt z dwuletnim okresem płatności. Jest to okazja do zakupu tego mieszkania po cenach początkowych i 2-letnim planie płatności. To nowy elitarny projekt w Alanyi, Mahmutlar, położony w bardzo ładnej okolicy, w pobliżu lokalnych sklepów, takich jak süperm…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$325,929
W popularnym obszarze turystycznym, ten niski rozwój oferuje różne rodzaje płaskie: standardowe 1-2 pokojowe mieszkania, ogród duplexes z 3- 4 sypialnie i 2-pokojowe penthouses.Cechy mieszkania Apartament wyposażony jest w: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, built- w meble w kuchni i ła…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Crystal Park Apartment Alanya
od
$133,466
-Crystal Park Alanya to rewelacyjny kompleks, bezkonkurencyjna lokalizacja z pełnymi udogodnieniami. Kompleks ten jest znany jako najlepszy kompleks mieszkaniowy w Alanyi. Mieszkanie Crystal Park na sprzedaż w Alanyi wyjątkowa lokalizacja, zaledwie 50 metrów od największego centrum handloweg…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$144,143
Ten odsprzedażowy kompleks apartamentów położony jest w spokojnej okolicy Oba, zaledwie 3 km od Alanyi. Yüksek I został zbudowany w 2007 roku, a kompleks jest bardzo popularny w okolicy. Ma wszystko, o co możesz poprosić w swoim idealnym domu wakacyjnym z różnymi udogodnieniami, takimi jak d…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Zespół mieszkaniowy Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Tosmur, Turcja
od
$147,968
Opcje wykończenia Gotowe
Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.Umeblowany apartament z dwoma sypialniami (2 + 1) 120 m2, w kompleksie Waterfall Residence.Układ:Kuchnia - salon2 sypialnie2 łazienki2 BalkonyWaterfall Residence to wspaniały kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniam…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$127,807
To mieszkanie poza planem zostało zadeklarowane przez konstruktora w dniu 03.03.2019. Ten apartament z 3 sypialniami zbudowany jest w prestiżowej dzielnicy Oba, w otoczeniu naturalnego ogrodu pomarańczowego. To tylko 2 i pół km od plaży i tylko 1 km od nowego szpitala. w pobliżu tego apartam…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
od
$126,173
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$113,179
-To tanie mieszkanie z 3 sypialniami w Alanyi z basenem znajduje się w odległości spaceru od każdego miejsca. Mieszkanie znajduje się w pobliżu rzeki Dim, sklepów i restauracji, zaledwie 500 metrów od plaży. Piękny, czysty apartament doskonale położony w pobliżu popularnego Oba centrum. Ten …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern residence in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$134,604
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Aksu, Turcja
od
$202,377
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzie…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$90,306
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 27 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 12 jednostkamiApartamenty z 2 sypialniami - 9 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 1 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 4 jednos…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$123,061
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence in Alanya
Zespół mieszkaniowy Residence in Alanya
Demirtas, Turcja
od
$134,604
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa Elite residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Elite residential complex in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$120,653
Zwracamy uwagę na nowy nowoczesny projekt, który zostanie zlokalizowany w sercu szybko rozwijającego się obszaru Alanyi, Avsallar. Avsallar to niesamowity obszar z własną rozwiniętą infrastrukturą, a także liczne lasy sosnowe. Kompleks ten znajduje się na dużej powierzchni 2,950 m ², składa …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa New investment project in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa New investment project in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$123,857
Kompleks składa się z jednego 12-piętrowego bloku, 120 mieszkań o różnych układach, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, a także dwupoziomowe i apartamenty z oddzielną kuchnią. Całkowita powierzchnia projektu 3,713 m ² Infrastruktura: Basen Basen dla dzieci Ogród dla dzieci Mini wodospad bar dla zwierząt Pl…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$195,518
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Apartamentowiec Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$1,14M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Dzielnica mieszkaniowa Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Turcja
od
$272,271
-Marzysz o tarasie z widokiem bezpośrednio na morze? co z tym? Najwyższej jakości apartament przy plaży w Alanyi, Oba. Kucuker prime to najnowsza seria najsłynniejszej firmy budowlanej w Alanyi. doskonały design, wysokiej jakości konstrukcja i lokalizacja, Jest to idealna inwestycja, poniewa…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$141,684
Opcje wykończenia Gotowe
Jednopokojowe apartamenty (1 + 1), 60 m2 w Konak Twin Towers 3 kompleks Kleopatra są na sprzedaż.Ten projekt jest idealny dla tych, którzy chcą mieszkać w pobliżu morza, a jednocześnie mieć całą infrastrukturę miasta w odległości spaceru, jak również dla inwestorów do wynajęcia mieszkania.Pl…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Dzielnica mieszkaniowa LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Turcja
od
$160,159
Co powiesz na zakup mieszkania w centrum Alanyi? Kompleks ten znajduje się zaledwie 1300 metrów od najlepszych plaż w Alanyi. Istnieją trzy opcje zakupu: 1 + 1 i 2 + 1 apartamenty i 3 penthouse + 1. Buıiding rozpocznie się 30 września, 2022 i zakończy się 30 grudnia 2023 r.Dlaczego kupować w…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Alanya, Turcja
od
$80,307
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 50 m² na 3. piętrze w kompleksie Konak Green Life Avsallar. Kompleks składa się z jednego 7-piętrowego budynku, położonego w lesie sosnowym, 800 metrów od plaży Incekum i 500 metrów od centrum Avsallar, gdzie znajdą Państwo sklepy, k…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Muratpasa, Turcja
od
$378,133
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turcja
od
$129,178
Opcje wykończenia Gotowe
Nadaje się do uzyskania zezwolenia na pobyt - możemy wskazać 200,000 USD w tapu.Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m2 w kompleksie Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - kompleks mieszkalny położony w oszałamiającej lokalizacji, w pobliżu centrum Alanya - Dinek / Kleopatra.Komp…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Turcja
od
$198,598
Przestronny, w pełni umeblowany apartament 2 + 1 o łącznej powierzchni 120 m2 z dwiema sypialniami, łazienkami i balkonami znajduje się na 8 piętrze luksusowego kompleksu, w okolicy Cikcilli, z widokiem na morze i góry. Kompleks ma własną rozwiniętą infrastrukturę, składa się z trzech 10-pię…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Mieszkania 250 m od Morza w Alanyi Antalya
Apartamentowiec Eleganckie Mieszkania 250 m od Morza w Alanyi Antalya
Muratpasa, Turcja
od
$218,520
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Stylowe Mieszkania na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar, 250 m od Plaży Mahmutlar to dzielnica położona we wschodniej części Alanyi, która dynamicznie się rozwija z każdym rokiem. Przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i zagranicznych turystów dzięki czystej plaży, długim ścieżkom spacerowym, rest…
Agencja
TEKCE Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alanya, Turcja
od
$180,446
Zalecamy zwrócenie uwagi na nową ofertę - w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami w słynnej dzielnicy Kleopatra Basen Parking dla dzieci Sauna Fitness Generator Plac zabaw Telewizja satelitarna Bilard Winda
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$228,133
Rezydencja posiada system bezpieczeństwa, kryte i odkryte baseny, siłownię i studio pilates, tereny zielone i stawy.Zakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 4 kmCentrum miasta Antalya - 5 kmStare miasto - 8 kmPlaża - 7 kmLotnisko - 18 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turcja
od
$171,291
W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci i basen, odkryty basen o powierzchni 192 m2, saloniki, bar i barbecue, centrum fitness, parking, bezpieczeństwo na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Oba Sol Garden.
Oba, Turcja
od
$333,771
Opcje wykończenia Gotowe
Na życzenie prześlemy Ci zdjęcie apartamentu! Dwupokojowy apartament (2+1) o powierzchni 100 m² z nowymi, pięknymi meblami i sprzętem AGD marki Siemens w elitarnym kompleksie Oba Sol Garden. Rozkład: Kuchnia-Salon 2 sypialnie 2 łazienki z podgrzewaną podłogą Prywatny ogród i …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$279,659
Rezydencja składa się z 4 budynków z dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty i duplexes.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie kompleksu wykorzystano jedynie materiały certyfikowa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Mahmutlar, Turcja
od