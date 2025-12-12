  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Zeytinburnu
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Zeytinburnu, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zespół mieszkaniowy Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turcja
od
$473,310
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 16
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,02M
Projekt obejmował prace konserwatorskie nad budynkami historycznymi przy użyciu metod rekonstrukcji światowej klasy. Wcześniej nieużywane XIX-wieczne budynki fabryczne zostały przerobione do wspólnego użytku przez mieszkańców tego nowoczesnego projektu. Ruch jest ukierunkowany pod ziemią, śc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$238,761
Podnosząc jakość życia z nieograniczonymi możliwościami i unikalnymi przywilejami, Tenet Topkapi Prime otwiera drzwi do wyjątkowości.Cechyodkryty basenSky LoungeObszary współpracycentrum fitnesssaunaogródpokój zabawkino zewnętrzneusługi conciergemini golfZakończenie - październik 2025 r.Loka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Topkapi 29 w centrum Stambułu.
Zeytinburnu, Turcja
od
$348,428
Opcje wykończenia Gotowe
Dzięki dogodnej lokalizacji w Stambule, w pobliżu historycznej dzielnicy miasta, Zeytinburnu jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestorów nieruchomości. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 94 000 m², z czego 35 000 m² zajmują tereny zielone. Składa się z 17 lokali m…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$2,15M
Projekt będzie stanowić światowy przykład w dziedzinach takich jak właściwe odtworzenie zabytkowych budynków przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia architektonicznego.Kompleks mieszkalny posiada 76 apartamentów, 36 apartamentów na poddaszu, 3 sklepy, kryty basen, spa, plac zabaw, centrum o…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i korty tenisowe, centrum fitness, place zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, zielona okolica, altana, grill, basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, parking, system bezpieczeństwa.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turcja
od
$439,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$344,214
Projekt ma innowacyjny projekt i jakość konstrukcji i obejmuje przestrzenie mieszkalne mające na celu integrację z naturą i harmonią. 3,750 m2 zielonej przestrzeni i krajobrazu pozwoli Ci wziąć głęboki oddech z dala od zatłoczenia metropolii, pozwalając poczuć świeżość przyrody w domu za każ…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$791,891
Oferujemy apartamenty z dużymi balkonami i miejscami parkingowymi.Apartamenty na parterze posiadają prywatne ogrody i przestronne tarasy.W rezydencji znajduje się kryty basen, kino, siłownia, sala gier, łaźnia turecka i łaźnia parowa, masaże, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turcja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Wyłącznie!Na sprzedaż: dwuosobowe (2 + 1) i trzyosobowe (3 + 1) apartamenty z widokiem na morze.Projekt znajduje się w dzielnicy Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i Marmaray Zeytinburnu stacji metra, w pobliżu znajduje się centrum handlowe Marmara Forum, a także instytucji edukacyjnych…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$387,987
W rezydencji znajduje się basen, tereny zielone, siłownia, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej, sauna, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastrukt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$435,821
W rezydencji znajduje się duża zieleń, kryty basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szpital - 750 metrówStacja metra - 850 metrówStacja metra - 1.1 kmUniwersytet - 1,6 kmAutobus morski - 5,9 kmMo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Trzypokojowe mieszkanie w dzielnicy Zeytinburnu z widokiem na morze.
, Turcja
od
$490,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie (3+1) o powierzchni 141,5 m² z widokiem na morze. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Zeytinburnu, w bliskim sąsiedztwie autostrady, stacji metra i autobusu Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marmara Forum, a także placówek edukacy…
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$962,724
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 16
Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu. Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,07M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w elitarnym kompleksie nad morzem.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, garaż i parking, boisko do koszykówki i tenisa, centrum fitness, saunę, łaźnię turecką, pokój masażu, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, kawiarnię.Ko…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turcja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt wznoszący się w Zeytinburnu, jednym z unikalnych obszarów Istambułu, oferuje idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają komfortu i luksusu nowoczesnego życia.Projekt ten, zbudowany na dużej działce o powierzchni 17.929 m2, obejmuje łącznie 467 apartamentów z układami z i 15 komercy…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$321,521
Nowoczesny 13-piętrowy budynek składa się z 73 apartamentów z 2-3 sypialniami.Cechy:Balkonyluksusowe wykończeniewidoki na morze i miastoodbiórsala gimnastycznaścieżki spacerowebezpieczeństwo wokół zegarapula nieskończonościcentrum spaparking krytyZakończenie - styczeń 2026 r.Wyposażenie i wy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$649,487
Projekt obejmuje apartamenty mieszkalne, baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness, tereny sportowe, ścieżki spacerowe, ścieżki joggingowe, place zabaw, całodobową ochronę z monitoringiem wideo oraz miejsce parkingowe dla 700 samochodów.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Topka…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,94M
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 16
Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu. Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$841,025
Oferujemy przestronne apartamenty.W rezydencji znajdują się tereny zielone, kryty basen, boiska do koszykówki i boiska do piłki nożnej, tereny spacerowe, centrum fitness, spa i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia.Zakończenie - maj 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zespół mieszkaniowy White Topkapı Residence
Zeytinburnu, Turcja
od
$531,007
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$472,549
Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne biura domowe.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Panele słoneczneLokalizacja i pobliska infrastruktura Dworzec Metrobus - 3 minutyPrzystanek tramwajowy - 5 minutStacja metra - 10 minutC…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,00M
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 16
Przestronne Aparatmenty z Balkonem Położone przy Plaży w Zeytinburnu w Stambule Apartamenty na sprzedaż zlokalizowane są w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, na wybrzeżu Morza Marmara. Zeytinburnu zawsze było jedną z ulubionych dzielnic Stambułu. Apartamenty na sprzedaż w Zeytinburnu w Stambu…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$510,351
Ten wyjątkowy projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą poziomą i wzornictwem wnętrz. Więcej niż tylko dom, ten kompleks obiecuje radosną atmosferę dla szczęśliwego życia rodzinnego. Kompleks oferuje szeroki zakres aranżacji apartamentów od 1 + 1 do 3 + 1, nadaje się do różnych stylów życ…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$440,485
Budynki mieszkalne, centrum biznesowe, ulica z kawiarniami, restauracjami i centrum handlowe i rozrywkowe, hotel i centrum zdrowia zostaną zbudowane w nowej dzielnicy mieszkalnej. Wiele terenów zielonych do spacerów i rekreacji będzie wyposażone na terytorium dzielnicy.Ponad 1,4 tys. mieszka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zeytinburnu, Turcja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Wyłącznie z naszej firmy!Na sprzedaż: dwupokojowy (2 + 1) apartament o powierzchni 92,5 m2 oraz trzypokojowy (3 + 1) apartament o powierzchni 142 m2.Projekt znajduje się w obszarze Zeytinburnu w pobliżu autostrady, metra i stacji metra Marmaray Zeytinburnu, w pobliżu centrum handlowego Marma…
Agencja
Smart Home
