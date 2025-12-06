  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Umraniye, Turcja

Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turcja
od
$238,488
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkając w sercu malowniczej przyrody, w obszarze miejskim z wieloma najpiękniejszymi parkami w mieście. Projekt o wysokiej wartości inwestycyjnej; Znajduje się w ważnym obszarze sąsiadującym z centrami finansowymi i biznesowymi. Jest w uprzywilej…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy luksusowy apartament w pobliżu centrum finansowego.
Doga Sokak, Turcja
od
$440,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
To unikatowy i jedyny projekt o takiej koncepcji, oferujący nowy styl życia, jednocześnie komfortowy i bliski naturze, zlokalizowany w popularnej dzielnicy Ümraniye, tuż obok centrum finansowego Stambułu. Projekt zlokalizowany jest na powierzchni 23 000 m², z czego 70% stanowią tereny zie…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Zespół mieszkaniowy One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Umraniye, Turcja
od
$263,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Sprawdź u naszych specjalistów dostępność i ceny mieszkań.Projekt znajduje się na powierzchni 12,600 m2, kompleks składa się z 7 bloków mieszkalnych, w sumie 387 apartamentów różnych układów od 1 + 1 do 4 + 1, o powierzchni od 69 m2 do 239 m2.Projekt znajduje się 2 minuty od autostrady Řile,…
Smart Home
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project
Umraniye, Turcja
od
$314,010
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Według Forbesa najwyższe standardy zakwaterowania i najwyższy potencjalny zwrot z inwestycji w regionie. Strategiczna lokalizacja po azjatyckiej stronie Stambułu, łatwy transport. Bogate środowisko ważnych obiektów, takich jak centra handlowe, centr…
Binaa Investment
Apartamentowiec Umraniye Tower Apartments Istanbul
Apartamentowiec Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turcja
od
$50,755
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu jest charakterystyczna po azjatyckiej stronie miasta dwóch kontynentów. Znajduje się w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Stambule, między Atasehir i Umraniye, co czyni go niezwykle ważnym inwestycyjnym. Łatwy dostęp…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Umraniye, Turcja
od
$415,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Jest to unikalny i jedyny projekt z taką koncepcją, oferujący nowy styl życia, zarówno komfortowe i połączone z naturą, znajduje się w popularnej okolicy Belarus Ümraniye obok centrum finansowego Stambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 23 000 m2, gdzie 70% powierzchni jest zielona, komp…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$456,630
Oferujemy nowe apartamenty z balkonem. Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, siłownię, saunę i łaźnię turecką, ścieżki joggingowe i boiska sportowe, ogrody i place zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum azjatyckiej części Stambułu, w pobliżu…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Zespół mieszkaniowy A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Umraniye, Turcja
od
$415,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Jest to unikalny i jedyny projekt z taką koncepcją, oferujący nowy styl życia, zarówno komfortowe i połączone z naturą, znajduje się w popularnej okolicy Belarus Ümraniye obok centrum finansowego Stambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 23 000 m2, gdzie 70% powierzchni jest zielona, komp…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Umraniye, Turcja
od
$440,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dwupokojowe apartamenty z prywatnym ogrodem i tarasem na dachu na sprzedaż.Unikalny projekt z taką koncepcją, oferujący nowy styl życia, zarówno wygodne i połączone z naturą, znajduje się w popularnym obszarze dzielnicy Istanbul.Projekt znajduje się na powierzchni 23 000 m2, gdzie 70% powier…
Smart Home
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turcja
od
$271,510
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Tutaj możesz podziwiać najpiękniejsze zabytki i zabytki, a także uroczą przyrodę anatolijskiej strony Stambułu. Jest w pobliżu Bosforu, drogi międzynarodowej E-80 i autostrady TEM. Wygodne i pełne życia życie z zapleczem zdrowia i sportu, luksusowym…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$876,039
Projekt składa się z dwóch części:1) Mid- rise budynków mieszkalnych: 17 bloków, 491 apartamenty z 2- 4 sypialniami.2) Wysoka wieża: 43 piętra, 547 apartamenty z 1-2 sypialniami.Do dyspozycji Gości jest również ogród o powierzchni 25 000 m2, jezioro i zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 6 …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$924,039
Kompleks mieszkalny otoczony zielenią, w pobliżu Międzynarodowego Centrum Finansowego (7. co do wielkości na świecie) i stacji metra.Kompleks z funkcjonalnymi i wygodnymi szczegółami: duże balkony, magazyny, miejsca do pracy i wypoczynku, restauracja, klasy, miejsce na zajęcia jogi, sauna, ł…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turcja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Sprawdź dostępność i koszt apartamentów z naszymi specjalistami.Projekt znajduje się na powierzchni 13 000 m2, kompleks składa się z 6 bloków mieszkalnych, łącznie 343 apartamenty różnych układów od 1 + 1 do 3 + 1, o powierzchni od 74 m2 do 174 m2.Projekt znajduje się na jednej z najbardziej…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$1,00M
Kompleks mieszkalny jest zaprojektowany jako małe miasteczko z uprzywilejowaną lokalizacją - w pobliżu nowego Międzynarodowego Centrum Finansowego, w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Azjatyckiej części Stambułu.Projekt posiada niskie budynki mieszkalne, duży park miejski z ścieżkam…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$298,452
W rezydencji znajduje się kryty basen, duży garaż, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki.Zakończenie:Etap pierwszy: 30 / 06 / 2024Etap drugi: 30 / 12 / 2024Etap trzeci: 30 / 12 / 2025.Korzyści Nadaje się do obywatelstwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Auto…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$248,710
Koncepcja składa się z 2 wycieczki, które mają 200 drzew na każdej fasadzie. Istnieją zielone i kolorowe balkony na każdym rogu.salonkwadratbasensala fitness z jogą i pilates obszarówspahamamsupermarketbutikikawiarniewidok na lasLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest obok…
TRANIO
