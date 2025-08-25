Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya

Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya

Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów i supermarketów w Kargıcak zwiększa jego tempo rozwoju.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi w Turcji znajdują się 2,8 km od plaży, 3,4 km od centrum Kargicak, 5,2 km od centrum Mahmutlar, 12 km od centrum handlowego Alanyum, 14,2 km od zamku w Alanyi, 14 km od centrum Alanyi i 25 km od lotniska Gazipasa .

Kompleks zbudowany jest na powierzchni 15 000 m² i obejmuje liczne udogodnienia, takie jak boisko do koszykówki, kort tenisowy, kryty i odkryty basen, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, sala gier i parkingi wewnętrzne i zewnętrzne.

Apartamenty charakteryzują się wysokimi sufitami, eleganckim wystrojem i wysokiej jakości materiałami. Wyposażone są w izolację akustyczną i termiczną, system inteligentnego domu, opcjonalny system ogrzewania podłogowego, infrastrukturę LED na suficie oraz ukryte klimatyzatory. Część ściany z telewizorem pokryta jest marmurem.

