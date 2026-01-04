  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Sile, Turcja

Zespół mieszkaniowy New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$605,856
Oferujemy wille z basenem, barbecue area, parking.Zakończenie - lipiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Ogrzewanie podłogoweKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 800 metrów od plaży, w centrum Sile, na obrzeżach Stambułu
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$1,45M
Oferujemy przestronne nowoczesne wille z malowniczym widokiem na okolicę, miejsca parkingowe, podgrzewane baseny.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogowe (zdalne sterowanie)Wysokiej jakości parkietAutomatyczne roletyLokalizacja i pobliska infrastruktura Uniwersytet - 5,8 kmNajbl…
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$586,955
Oferujemy wille z ogrodami, tarasami i barbecue, widoki na morze i las.Niektóre wille mają prywatne baseny.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Ogrzewanie podłogoweKuchnia FrankeKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nie…
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turcja
od
$590,685
Projekt obejmuje:sala gimnastycznaodkryty salonparkingogródplac zabaw dla dzieciboisko do koszykówkiszlaki piesze i roweroweZakończenie - czerwiec 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura W okolicy Sile znajdują się zamki i piaszczyste plaże. Odległość od lotniska wynosi 71 km
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$619,036
Oferujemy apartamenty z prywatnych ogrodów i miejsc parkingowych.W rezydencji znajduje się basen, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSprzęt budowlanyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu g…
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$1,41M
Oferujemy unikalne wille z basenem i ogrodami.W rezydencji znajduje się centrum biznesowe, siłownia, korty tenisowe i koszykarskie, kryty basen, sauna i łaźnia parowa.Zakończenie - grudzień 2024 r.Cechy mieszkania Kabina i urządzenia kuchenneOgrzewanie podłogoweDrzwi staloweParkietKlimatyzac…
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turcja
od
$407,883
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazukryty basenodkryty obszar fitnessboiska do siatkówki i koszykówkiplac zabaw dla dzieciparkingszlaki piesze i roweroweLokalizacja i pobliska infrastruktura W okolicy Sile znajdują się zamki i piaszczyste plaże. Odległość od lotniska wynosi 71 km
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$1,59M
Oferujemy luksusowe wille z dużymi tarasami i panoramicznym widokiem na morze, ogród i parking.W rezydencji znajduje się basen, prywatna plaża i przystań.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 45 minut jazdy od centrum Stambułu
