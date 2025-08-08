Kompleks mieszkalny Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

  1. Realting.com
Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Oba, Turcja
od
$250,966
12
ID: 27358
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.
Nadaje się do TURKISH CITIZENSHIP - w Tapu możemy wskazać 400 000 USD.

Apartament z trzema sypialniami (3 + 1) bez mebli 145 m2, w kompleksie Sehr- i Obaa.

Układ:

  • Oddzielna kuchnia
  • Salon
  • 3 sypialnie
  • 2 łazienki
  • 1 szklany balkon
  • 1 otwarty balkon

Sehr- i Oba to kompleks mieszkalny klasy, położony w rozwiniętym obszarze Oba- jednym z najbardziej popularnych obszarów Alanya, w otoczeniu przyrody, z dala od hałasu i zgiełku miasta.

Kompleks składa się z dwóch 4-piętrowych bloków mieszkalnych, połączonych przez krajobraz, strzeżone terytorium oazy z basenem i tropikalnym ogrodem.

Idealna lokalizacja - wiele restauracji, kawiarni i sklepów (Metro, Migros, Koctas i centrum handlowe Alanyum) w pobliżu szpitala i przystanków transportu publicznego, odległość do morza 900 metrów.

Data zakończenia realizacji: przedstawiona w 2021 r.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Basen dla dzieci
  • Wewnętrzne i zewnętrzne place zabaw
  • Sauna
  • Siłownia
  • Dobrze utrzymany ogród
  • Obszar grillowania
  • Gazebo
  • Parking zewnętrzny
  • 24-godzinna obserwacja wideo

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

