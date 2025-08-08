Kompleks mieszkalny Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.

Nadaje się do TURKISH CITIZENSHIP - w Tapu możemy wskazać 400 000 USD.

Apartament z trzema sypialniami (3 + 1) bez mebli 145 m2, w kompleksie Sehr- i Obaa.

Układ:

Oddzielna kuchnia

Salon

3 sypialnie

2 łazienki

1 szklany balkon

1 otwarty balkon

Sehr- i Oba to kompleks mieszkalny klasy, położony w rozwiniętym obszarze Oba- jednym z najbardziej popularnych obszarów Alanya, w otoczeniu przyrody, z dala od hałasu i zgiełku miasta.

Kompleks składa się z dwóch 4-piętrowych bloków mieszkalnych, połączonych przez krajobraz, strzeżone terytorium oazy z basenem i tropikalnym ogrodem.

Idealna lokalizacja - wiele restauracji, kawiarni i sklepów (Metro, Migros, Koctas i centrum handlowe Alanyum) w pobliżu szpitala i przystanków transportu publicznego, odległość do morza 900 metrów.

Data zakończenia realizacji: przedstawiona w 2021 r.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Basen dla dzieci

Wewnętrzne i zewnętrzne place zabaw

Sauna

Siłownia

Dobrze utrzymany ogród

Obszar grillowania

Gazebo

Parking zewnętrzny

24-godzinna obserwacja wideo

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.