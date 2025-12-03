  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Buyukcekmece
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Buyukcekmece, Turcja

Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,000
Opcje wykończenia Gotowe
Wideo z mieszkania zostanie wysłane na życzenie.Przedstawiamy Państwu kompleks mieszkalny w okolicy Buyukcekmece w pobliżu morza.Kompleks mieszkalny zbudowany jest na powierzchni 2,863 m2, składa się z czterech bloków, łącznie 74 apartamenty, z układami od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchnie od 100…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,74M
Kompleks oferuje bogate obszary społeczne zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych szczegółów dla 95 wybitnych rodzin, gdzie można tworzyć przyjemne wspomnienia.kryty basensaunałaźnia parowasala fitnesswielofunkcyjny pokójodkryty basengrillboiska sportowe na wolnym powietrzuLokalizacja i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Ozgurluk Caddesi, Turcja
od
$66,190
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Niezrównana oferta na tureckim rynku nieruchomości od naszej firmy!Być jednym z pierwszych, aby zainwestować w budowę kompleksu mieszkalnego na obszarze powiatu 13,848 m2, składający się z 5 bloków, w sumie 324 apartamenty różnych układów i obszarów, obok Tuyap Exhibition Center, który jest …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$2,13M
Brand Vadi Istanbul Projekt jest szczytem luksusowego rozwoju willi, rozciąga się na 287000 m2 w pożądanej dzielnicy willi Büyükçekmece w Stambule. Ten wyjątkowy projekt oferuje 225 skrupulatnie zaprojektowane wille z osobnym basenem i rozległą przestrzenią ogrodową.Ze szczególnym uwzględnie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Turcja
od
$239,756
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, centrum fitness, łaźnię turecką i saunę, korty tenisowe i koszykarskie, plac zabaw dla dzieci, centrum handlowe.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaSzpital - 4 minutyUniwersytet - 5 minutMorze -…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$147,236
Projekt obejmuje:odkryty basensaunałaźnia parowasala gimnastycznaparking krytyboisko do piłki nożnej i boisko do koszykówkiplace zabaw dla dzieciZakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada E- 5 - 10 minutAutostrada TEM - 5 minutLotnisko w Stambule - 30 minutS…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$338,245
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z balkonem i tarasami, panoramiczne widoki na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się siłownia, kryte i odkryte baseny, sauna i hamam, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, zielona okolica, podziemny parking, ochrona wokół zegara.Wyposażen…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
, Turcja
od
$124,355
Poczuj naturę, gdy jesteś w mieście, obok jeziora Büyükçekmece, z widokiem na morze Marmara, fascynujący projekt krajobrazu i szerokie balkony. Możesz znaleźć swoje przestronne i komfortowe rezydencje w bujnym obszarze życia i pokoju.Cechy:Kryte i odkryte basenyPlac zabaw dla dzieciSąd koszy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,39M
Kompleks składa się z 16 luksusowych willi z widokiem na morze i parking dla 4 samochodów.Projekt obejmuje:odkryty basensaunaŁaźnia tureckasala gimnastycznajacuzzizieleń krajobrazugrillbezpieczeństwo wokół zegaraCechy mieszkania Cicha windaSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$318,348
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, szlaki spacerowe, duże tereny zielone, saunę i łaźnię turecką, parking, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nowe lotnisko w Stambule - 45 minutAutostrada E- 5 - 3 minu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$358,141
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Morze Marmara i jezioro.W rezydencji znajdują się place zabaw i boiska sportowe dla dzieci, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna i hamam, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje s…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,92M
Oferujemy wille z ogrodami, miejscami parkingowymi, przestronnymi balkonami i panoramicznymi widokami.Można zbudować basen.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, siłownię, kryte i odkryte baseny, sauny i łaźnie parowe, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej, kawiarnię.Zakończenie - cz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,625
Budowany projekt inwestycyjny z widokiem na Morze Marmara i jezioro Büyükçekmece. Jest to luksusowy kompleks rodzinny w stylu kurortu turystycznego, składający się z 2 budynków do 14 pięter wysokości. Powierzchnia zielona kompleksu wynosi 8000 m2. Dostępne są różne układy płaskie - z 1- 4 sy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$240,040
Największy projekt transformacji miejskiej w Stambule, obejmujący łącznie 2500 mieszkańców, zaprojektowanych według różnych potrzeb od 2 + 1 do 5 + 2 w Hilal Hill Büyükçekmece, zbudowany w 9 fazach na powierzchni 80 000 m2.Z apartamentów posiadających ogrody, będziesz cieszyć się przyjemnośc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$220,625
Rezydencja oferuje boiska sportowe i centrum fitness, saunę i łaźnię turecką, pilates area, park i duże ogrody krajobrazowe, basen, kawiarnie i restauracje, ścieżka rowerowa.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 1 kmAutostrada E- 5 - 5 kmUniwersyt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$516,321
Projekt składa się z dwóch budynków zbudowanych na powierzchni 4000 m2, z czego 80% jest pokrytych zieloną przestrzenią i obejmuje 120 mieszkań o różnych układach, począwszy od mieszkania z jedną sypialnią z jednym salonem do mieszkania z dwoma sypialniami z dwoma salonami i czterema sypialn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$166,028
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się pole golfowe, kawiarnie i restauracje, centrum handlowe, korty tenisowe i koszykarskie, różne baseny, hamam, sauna i aquapark, centrum fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 20 minutAut…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,59M
Oferujemy wille z dużymi ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro i morze.Można zbudować basen.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryte i odkryte baseny, kawiarnie i restauracje, siłownię, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweS…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$258,657
Projekt znajduje się obok jednego z największych parków w Stambule.Projekt składa się z 9 bloków, każdy budynek składa się z 3 pięter. Projekt posiada 104 mieszkania o różnych stylach i rozmiarach, z 1- 4 sypialniami.Kompleks mieszkalny posiada różne obiekty rekreacyjne, takie jak basen, alt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
