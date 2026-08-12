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Lokale Biurowe w Turcja

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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49 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$185,894
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$514,505
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$283,312
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$133,936
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Pomieszczenie biurowe 95 m² w Süreyya Opera, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Süreyya Opera, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
$12,09M
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Pomieszczenie biurowe 95 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$262,432
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$393,626
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Pomieszczenie biurowe 96 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$193,977
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Pomieszczenie biurowe 247 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 247 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$588,445
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Pomieszczenie biurowe 128 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$530,540
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 5
Biura z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji Yenişehir Mersin, jedno z gł…
$349,851
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Pomieszczenie biurowe 85 m² w Sariyer, Turcja
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Sariyer, Turcja
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 65
Przestronne Biura w Pobliżu Autostrady TEM w Stambule Sarıyer Przestronne biura w pobliżu au…
$725,104
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Pomieszczenie biurowe 102 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$467,295
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Pomieszczenie biurowe 41 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 41 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Sklepy przy Autostradzie do Stambułu w Yalova Gaziosmanpaşa Yalova jest często wybieranym mi…
$78,514
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości Komercyjne w Pobliżu Metra w Ataşehir w Stambule Nieruchomości komercyjne znaj…
$267,873
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Tarsus, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Tarsus, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Biura na Sprzedaż w Strategicznej Lokalizacji w Mersin Tarsus Mersin Tarsus wyróżnia si…
$126,512
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Pomieszczenie biurowe 242 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 242 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$787,252
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Pomieszczenie biurowe 39 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 39 m²
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Biura i Sklepy w Kompleksie w Pobliżu Instytucji Rządowych w Yalova Yalova, jedno z najważni…
$86,597
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Pomieszczenie biurowe 55 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$198,595
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Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$211,075
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Pomieszczenie biurowe 135 m² w Yalova Merkez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Yalova Merkez, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/4
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Yalova, Blisko Wszelkich Niezbędnych Udogodnień Dzięk…
$157,029
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Pomieszczenie biurowe 377 m² w Sisli, Turcja
Pomieszczenie biurowe 377 m²
Sisli, Turcja
Powierzchnia 377 m²
Gotowe do Użytku Sklepy Inwestycyjne w Şişli, Stambuł Projekt zlokalizowany jest w Şişli, je…
$2,30M
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Pomieszczenie biurowe 478 m² w Maltepe, Turcja
Pomieszczenie biurowe 478 m²
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 478 m²
Liczba kondygnacji 29
Biura z Gwarancją Wynajmu w Pobliżu Głównej Drogi w Maltepe Biura premium położone sa w dzie…
$1,85M
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
$2,64M
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Pomieszczenie biurowe 209 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 209 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Piętro 4
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$764,434
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Pomieszczenie biurowe 149 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 149 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$371,789
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Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$228,189
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Pomieszczenie biurowe 125 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
$4,59M
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Pomieszczenie biurowe 107 m² w Esenyurt, Turcja
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 35
Biura z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Esenyurt, Stambuł Biura na sprzedaż znajdują się w d…
$234,389
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Typy nieruchomości w Turcja.

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