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Mieszkania na sprzedaż w Turcja

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14 850 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowa parterowa willa z widokiem na morze w Kargıcak na działce o powierzchni 700 m² Każ…
$443,595
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Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$304,821
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Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/7
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antaly…
$192,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/7
Nie mówimy o mieszkaniu, ale o nieruchomościach komercyjnych: nabywa się 1 / 10 akcji w poko…
$30,883
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Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
INEST HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
W odróżnieniu od wielu wzniosłych wydarzeń w regionie Alanya, Maris Premiere jest butikiem, …
$205,228
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishPowierzchnia kompleksu - 8.100 m2Kompleks składa się z 3…
$107,705
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 3 bloków500 m do morzaKompleks oddany, p…
$61,274
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$103,916
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Mieszkanie 4 pokoi w Marmara Region, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Duży nowoczesny apartament na pozwolenie na pobyt w StambuleRozmieszczenie: Fulya Mehmetçik …
$226,113
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$101,714
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Mieszkanie 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 na sprzedaż w Alanya, Kargiczak - 250 m2, umeblowane, z widokiem panoramicznymOf…
$502,790
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$108,071
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Mieszkanie 2 pokoi w Aliefendi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aliefendi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/10
Apartament 1 + 1 z widokiem na basen w Shine Residence, Demirtas, AlanyaOferujemy na sprzeda…
$69,345
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Yalova Merkez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Parkingiem w Yalova Yalova to jedno z najbard…
$74,473
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
2 + 1 w centrum Antalya - oddzielna kuchnia, 86 m2, w pobliżu MarkAntalyaApartament dla tych…
$78,331
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/15
Apartament 1 + 1 w kompleksie z basenem w Tomyuk, MersinPiętro 15Podłoga 2Morze 400m.Widok n…
$68,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 8/11
Oferujemy na sprzedaż przestronne urządzone mieszkanie 2 + 1 w Mahmutlar, Alanya, położony z…
$165,323
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 4 pokoi w Ishakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ishakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Umeblowana willa w Alanyi-Demirtas z widokiem na morze i 4 pokojami Ta willa w Alanyi Demirt…
$195,382
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Dwupoziomowy apartament w obszarze turystycznym w Stambule w ramach inwestycjiTaksim Street …
$145,130
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishPowierzchnia kompleksu - 8.100 m2Kompleks składa się z 3…
$101,369
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 12/15
Przestronny apartament 1 + 1 z widokiem na basen w Mersin, ArpachbakhshishBlok BPodłogi - 15…
$63,571
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa budowa Mersina, ArpachbakhshishKompleks składa się z 1 blokuOdległość do morza - 200 mK…
$58,948
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$488,406
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Mieszkanie 3 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$83,710
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Typy nieruchomości w Turcja.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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