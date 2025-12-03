  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Beylikduzu, Turcja

domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w środku najważniejszych projektów rozwoju obszarów miejskich i inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują Beylikduzu. Przylega do parku „Valley of Life”, największego parku w Stambule, co czyni go miejscem docelowym dla o…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Zespół mieszkaniowy 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 140–240 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Projekt znajduje się w jednym z przyjemnych, spokojnych i cichych miejsc w Beylikdüzü. Dobrze zaprojektowane jednostki z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i wspaniałymi terenami zielonymi zintegrowanymi z naturą. Do budowy wykorzystano najnowsze i najwyższej jakości materiały b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
140.0
250,000
Mieszkanie 3 pokoi
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Mieszkanie 4 pokoi
210.0
425,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$134,532
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Ze względu na bliskość głównych dróg, linii transportowych i transportu ekspresowego, zapewniając łatwą nawigację. Z apartamentów roztacza się panoramiczny widok na Morze Marmara i okoliczne tereny zielone. Akty własności są dostarczane bezpośrednio…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$499,409
Złożona infrastruktura:150 jednostek handlowych wzdłuż obwodu i pod projektemSiłowniaBasen odkrytyTenis i boisko do koszykówkiPlace zabaw dla dzieciObszar zielonyParking podziemny24- godzinna ochronaWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i urządzenia kuchenne (piekarnik, piec gazowy, kaptur…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$149,226
Kompleks jest największym i najbardziej prestiżowym projektem miejskim regionu - doskonałą harmonią życia ekologicznego i nowoczesnej wygody miejskiej. Rozprzestrzenianie się powierzchni o powierzchni 15 000 m ², przy 70% powierzchni zielonej, obejmuje 442 budynki mieszkalne i 40 obiektów ko…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Apartamentowiec Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Turcja
od
$226,438
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt rezydencji morskiej w Beylikduzu, nowym przedmieściu Stambułu, znajduje się w pobliżu pięknej plaży, w której znajduje się wiele restauracji, kawiarni i centrów handlowych.  W porównaniu z innymi regionami Stambułu Beylikduzu jest wyższej…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$265,848
Wielofunkcyjny projekt obejmuje jednostki mieszkalne, handlowe, biurowe.Okna oferują widoki na morze, jezioro i miasto.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura 200 metrów od Beykent University100 metrów od centrum handlowego Perlavista200 metrów od Szpitala Państwow…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$222,844
W rezydencji znajduje się basen, hamam, łaźnia parowa i sauna, centrum fitness, ogród krajobrazowy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu autostrady E- 5, stacji metra, centrów handlowych, szpitali, szkół
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$198,968
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki, parking i garaż, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 800 metrówCentrum handlowe - 5 minutUniwersytet - 5 minutLotnisko w Stambule - 35 minutSzpital - 1 kmWyb…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$156,546
Dlaczego ta nieruchomość Conszablon jeden z najpiękniejszych widokiem na morze Marmara w Stambule Europejskim. Centralna lokalizacja w okręgu Beylikduzu; Jest to niezapomniana szansa inwestycyjna, z wysoką stopą zysków z nieruchomości. System smart- home i najnowszy sprzęt technologiczny sp…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Beylikduzu, Turcja
od
$149,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Przedstawiamy Państwu nasz nowy projekt od znanego dewelopera, w odległości spaceru od autostrady E- 5 i centrum handlowego Marmara Park, instytucji edukacyjnych i medycznych w promieniu kilku kilometrów.Kompleks znajduje się w obszarze Beylikduzu po europejskiej stronie miasta, piękny, rodz…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks mieszkalny znajduje się w Beylikduzu, dzielnicy znanej z pięknej linii brzegowej Morza Honorowego Marmara. Istnieje kilka szkół, uniwersytet, szpital, sklepy, a autostrada E- 5 i metrobus są w pobliżu.Kompleks zbudowany jest na brzegu morza obok przystani jachtowej, na obszarze 7 80…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$447,678
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje duże powierzchnie zielone, garaż, kryte i odkryte baseny, saunę i łaźnię parową, siłownię, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu międzynarodowych szkół, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$250,063
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezent…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$139,277
Rezydencja zjada plac zabaw dla dzieci, ochronę, ogród, parking i garaż.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w nowoczesnej części Stambułu, w obszarze z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, liczne luksusowe kompleksy mieszkalne i centra han…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Turcja
od
$286,390
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Strefa projektu jest jednym z najważniejszych centrów europejskiego Stambułu. Bliskość Hayat Valley Park sprawia, że jest to miejsce docelowe dla inwestorów i osób pragnących żyć w sercu natury. Projekt jest gwarantowany przez rząd i obejmuje 115…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$686,439
Rezydencja oferuje boisko sportowe, ścieżkę biegania, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, kryty basen, saunę.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 5 minutMarina - 4 minutyAutostrada TEM - 3 minutySzpital - 6 minutCollege - 8 minutLotnisko - 20 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$790,898
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezent…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$188,024
Oferujemy apartamenty z tarasami i widokiem na morze i marinę.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, sauna i łaźnia turecka, siłownia, kawiarnia, parking.Zakończenie - marzec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu m…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Turcja
od
$330,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 180 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się na terytorium 31 000 m2, z czego 70% to architektura krajobrazu i tereny zielone. Życie w spokojnej rodzinie w centrum z wyjątkowymi widokami krajobrazu i własną infrastrukturą nie jest już dla Ciebie marzeniem. Widok na miasto, widok na morze i widok na krajobraz. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
180.0
330,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$292,482
Beylikduzu jest jedną z szybko rozwijających się dzielnic na europejskiej stronie Stambułu. Ponieważ jest tam wiele luksusowych nieruchomości. Posiadanie mieszkania lub willi w Beylikduzu daje więcej możliwości niż się spodziewasz!Kompleks mieszkalny posiada niskie apartamenty z widokiem na …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,41M
Oferujemy piękne wille z panoramicznym widokiem na Morze Marmara, ogrody i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa, kryty basen i klub sportowy.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu jednego z największ…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turcja
od
$785,922
Cichy projekt w okolicy Beylikduzu, nadaje się do życia rodzinnego. Posiada piękny i wspaniały widok na Morze Marmara, więc można cieszyć się nim ze wszystkich jednostek. Projekt obejmuje doskonałe obiekty, takie jak:24- godzinna ochronaŁaźnia turecka (hamam)SaunaMini pole golfoweJezioroInte…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$180,395
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Beylikdüzü Istanbul, o charakterystycznym estetycznym i funkcjonalnym designie. Zdrowe życie w sercu zielonych ogrodów, które budzą spokój. Jest blisko centrów handlowych oraz wybitnych instytucji edukacyjnych, zdrowotnych i…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$297,457
W rezydencji znajduje się ochrona wokół zegara, baseny i boiska sportowe, siłownia, plac zabaw dla dzieci, sauna i hamam, parking.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Infrastruktura Obiekt znajduje się w zielonej okolicy, w odległości spaceru od wszystkich niezbędnych infrastruktury.Szkoła - 5 minu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$261,643
W rezydencji znajduje się duża zieleń, odkryty basen, zadaszony parking, sala fitness, hamam i sauna.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu supermarketów i dworca autobusowego.E-5 Dworzec Autostradowy i Metrobus - 3.2 kmMorze Marmara - 3,5 kmDuży park - 2.9 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Beylikduzu, Turcja
od
$285,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks znajduje się w obszarze Beylikduzu po europejskiej stronie miasta, piękny, rodzinny, przytulny, dynamicznie rozwijający się obszar, obszar z wysokiej jakości nowych kompleksów mieszkalnych.Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 38 000 m2, z czego 70% to tereny krajobrazowe i…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Apartamentowiec YASAM MARINA
Beylikduzu, Turcja
od
$227,890
Rok realizacji 2022
KELEŞ CENTER projesi, Stambuł & # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Istanbul & # 39; un ana yol kavşakların buu • Projekt, Basin Express Caddesi ile E5 an yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile önen çıkmaktadır. Aynı zamanda …
Agencja
Extra Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$691,413
Kompleks mieszkalny obok przystani oferuje 2-5 pokojowe apartamenty, tarasy z panoramicznym widokiem na morze, przestronne tereny krajobrazowe z palmami, obszary rekreacyjne i akwariów.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacji, nadmorskiego miasta Istanbul z 55 km wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turcja
od
$227,114
Dlaczego ta właściwość pomija؟ Jest w uprzywilejowanej lokalizacji w dzielnicy Yakuplu, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Beylikdüzü. Możliwość inwestycyjna w pobliżu najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Turcji. Znajduje się obok głównych linii transportowych, w pobliżu o…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Turcja
od
$2,62M
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi, ogrodami i widokiem na morze.Można zbudować basen na każdej działce.Powierzchnia ogrodu - od 118 m2 do 851 m2.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, siłownię, plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe i koszykarskie, marinę jachtową.Lokalizacja i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$218,864
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, salon, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sauna i hamam, centrum fitness, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odleg…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$491,450
Kompleks mieszkalny składa się z 55 budynków z 3-4 sypialniami i 22 willami z 4-6 sypialniami. Wszystkie jednostki posiadają przestronne pokoje i duże balkony. Budynki otoczone są obszarami krajobrazowymi z obiektami rekreacyjnymi.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbani…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$1,17M
Oferujemy wille z ogrodami, duże baseny, widoki na morze Marmara, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stambuł Marina - 13 minutStacja metra - 12 minutCentrum handlowe - 20 minutStambuł Nowe Lotnisko - 50 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$229,807
Projekt obejmuje:widok na morzesala gimnastycznaparking krytykryty basenLokalizacja i pobliska infrastruktura West Istanbul Marina - 1.2 kmMetrobus - 5,9 kmNowe lotnisko - 34 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$686,439
Dzięki swojej lokalizacji nabrzeża i luksusowej architektury projektowej, rezydencja obiecuje ci wymarzone życie.W projekcie, który składa się z 6 bloków w 3 piętrach każdy, w sumie 36 opcji, w tym duplexes ogrodowych, duplexes dachu i mieszkań, od 2 + 1 do 6 + 2, gdzie zbieramy spokój i luk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$386,144
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezent…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$167,133
Projekt obejmuje:widoki na morze i miastosala gimnastycznaparkingbezpieczeństwoplac zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się bezpośrednio nad morzem i jest otoczona wszelką niezbędną infrastrukturą, w tym parkami i przystani z restauracjami i barami.Wes…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$411,863
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, salon, ścieżki spacerowe, ochrona, kryte i odkryte baseny, sauna, hamam, siłownia, parking, kawiarnia i restauracja.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$159,174
Projekt ten, położony na działce o powierzchni 18 000 m2, składa się łącznie z 747 zintegrowanych budynków mieszkalnych. Na parterze znajduje się ponad 55 sklepów obsługujących zarówno mieszkańców, jak i otaczającą społeczność. Dzięki rozległym udogodnieniom społecznym i przestrzeniom komerc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$412,119
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajduje się salon, kryte i odkryte baseny, dzieci; plac zabaw i przedszkole, boisko do koszykówki, ogrody, sztuczny staw, sauna i hamam, centrum fitness, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - 2024.Lokalizacja i pobliska inf…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Zespół mieszkaniowy SEA ISTANBUL
Beylikduzu, Turcja
od
$340,727
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Największy kompleks miasta wznosi się wzdłuż przystani West Istanbul Marina. Największy związek miasta z 5.000 + różnego rodzaju jednostkami od 1 + 1, aby wymienić domy. Unikalna koncepcja życia z prywatną przystanią, molo na morzu, marina i sala rozrywkowa, obiekty pierwszej klasy, wyjątkow…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turcja
od
$1,04M
Projekt obejmuje 8 obiektów: 4 domy jednoosobowe i 4 oddzielne wille. Na wspólnych obszarach znajdują się 3 odkryte baseny, 2 łaźnie tureckie i 2 sauny, sala fitness. Ponadto, terytorium posiada całodobową ochronę i parking na zewnątrz.Wyposażenie i wyposażenie w domu 2 duże lodówkiminibar2 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$3,27M
Kompleks mieszkalny składa się z willi z 4-5 sypialniami. Domy posiadają balkony lub tarasy. Znajdują się obok przystani.Kompleks mieszkalny jest częścią nowoczesnego projektu urbanizacji, nadmorskiego miasta Istanbul z 55 km wybrzeża.Istnieje możliwość uzyskania zniżki do 10%.Opcje Villa:Tw…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$425,689
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezent…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$371,572
Projekt po europejskiej stronie Istambułu, w Beylikdüzu, nowym obszarze miejskim Istambułu. Kompleks nad Morzem Marmara i parkami. Stacja metra w pobliżu jest zaletą i wartością dla inwestorów.Projekt posiada 3 bloki z przestrzenią komercyjną i wiele płaskich układów: 1-2 sypialnie standardo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$215,880
Alya Dream pokazuje swoją różnicę z jej projektu i koncepcji nadaje się do życia rodzinnego. Alya Dream oferuje zupełnie nowe centrum życia, które przewyższa twoje marzenia o bliskich z jego przywilejami. W Alya Dream, które dodają szczęścia i pokoju do każdej chwili, Twój dzień, począwszy o…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Zespół mieszkaniowy Marina Compound in West Istanbul
Beylikduzu, Turcja
od
$220,031
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Największy kompleks miasta wznosi się wzdłuż przystani West Istanbul Marina. Największy związek miasta z 5.000 + różnego rodzaju jednostkami od 1 + 1, aby wymienić domy. Unikalna koncepcja życia z prywatną przystanią, molo na morzu, marina i sala rozrywkowa, zaplecze pierwszej klasy, wyjątko…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Zespół mieszkaniowy Duplex 4+2 w nowym kompleksie.
Beylikduzu, Turcja
od
$158,000
Opcje wykończenia Gotowe
Na życzenie prześlemy film prezentujący apartament! Apartament 4+2 w kompleksie Öz Yıldırım Group YAKUPLU Udogodnienia: Apartament dwupoziomowy - 4+2 Powierzchnia - 190 m² Oddzielna kuchnia + kuchnia na drugim piętrze Infrastruktura: Sklepy, kawiarnie i szpitale - 1 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się