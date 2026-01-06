  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kocaeli
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kocaeli, Turcja

Izmit
12
Kartepe
5
Basiskele
4
Zespół mieszkaniowy New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$2,41M
W każdej willi znajduje się duży ogród, basen, garaż, sauna i łaźnia turecka, pralnia, salon, 6 balkonów.Wyposażenie i wyposażenie w domu KominekWindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt otoczony jest zielenią i znajduje się 45 minut od Stambułu, 30 minut od Sardala Bay
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$456,691
Oferujemy luksusowe apartamenty z saun i hamamów.Niektóre mieszkania posiadają prywatne ogrody i baseny.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy, salony, centrum fitness, siatkówka, boiska do koszykówki i tenisa, kawiarnie, łaźnia …
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$132,037
W rezydencji znajduje się sauna i łaźnia turecka, siłownia i centrum fitness, kryte i odkryte baseny, kawiarnia, place zabaw dla dzieci, miejsca spotkań, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - 30 / 12 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt jest otoczony przez…
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$148,352
Oferujemy apartamenty z różnymi układami. Każdy apartament posiada prywatną saunę i łaźnię turecką.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, saunę i łaźnię turecką, jeziora, siłownię, place zabaw dla dzieci, koszykówkę, boiska do siatkówki i tenisa, garaż i parking, tereny zielone i bezpiec…
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 w kompleksie FDL Aren Plus w dzielnicy Başiskele | Izmit.
Izmit, Turcja
od
$84,370
Opcje wykończenia Gotowe
Ten kompleks apartamentowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie. Nowy projekt Fdl Group w Basiskele, Aren Plus, znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Izmitu, w samym sercu dzielnicy Basiskele. Mieszkania na sprzedaż: Apartament 1+1…
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$176,963
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci i pokoje zabaw, obszary rozrywki, kawiarnie, boiska do koszykówki i tenisa, centrum fitness, łaźnię turecką i saunę, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - 30 / 06 / 2025
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$283,101
Oferujemy apartamenty z balkonem i tarasami.Rezydencja oferuje tereny zielone z basenem, placami zabaw dla dzieci, ściekami spacerowymi, krytymi i odkrytymi basenami, sauną, łaźnią turecką, centrum fitness, salonikami, całodobową ochroną, garażem.Zakończenie - 30 / 12 / 2023.Lokalizacja i po…
Zespół mieszkaniowy Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$733,794
Oferujemy wille z ogrodami i miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się widoki na jezioro i lasy, bezpieczeństwo wokół zegara, wspólny basen, boisko sportowe, łaźnia turecka, sauna, saloniki.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Lokalizacja i pobliska infrastruktura…
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie FDL Aren Plus w dzielnicy Başiskele | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
od
$91,985
Opcje wykończenia Gotowe
Mieszkania na sprzedaż: Apartament 1+1 - 75 m² od 3 500 000 TL Apartament 2+1 - 90 m² od 3 800 000 TL W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, targowiska, szkoły, szpitale, apteki i inne. Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r. Aby uzy…
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$214,474
Oferujemy apartamenty z widokiem na góry, tarasy i ogrody.W rezydencji znajduje się łaźnia turecka, sauna, centrum fitness, kryte i odkryte baseny, bar, stawy, place zabaw dla dzieci, garaż.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweIzolacja akustycznaJakość kuchni i wyrobów sanita…
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$413,592
W rezydencji znajdują się stawy i wodospady, sauna i łaźnia turecka, tereny spacerowe, centrum fitness, boisko do koszykówki, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, parking, kort tenisowy, kawiarnia.Zakończenie - 30 / 05 / 2023.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada E- 5 -…
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turcja
od
$113,272
W rezydencji znajduje się sauna i łaźnia turecka, siłownia, kryte i odkryte baseny, zadaszony parking, kawiarnia, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - 30 / 06 / 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 10 minutSzpitale - 10 minutSapanca Lake - 30 minutCentrum narciarskie…
Zespół mieszkaniowy Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turcja
od
$148,582
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Nasz projekt składa się z 15 bloków i 309 mieszkań na powierzchni 30 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Podłoga ogrodowa, opcje apartamentu dwupoziomowego na antresoli i tarasie od 1 + 1 do 4 + 1. Nasza strona ma całodobowy system bezpieczeństwa i pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak k…
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Basiskele, Turcja
od
$154,411
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Dodając wartości do życia w najcenniejszych dzielnicach Kocaeli, Zeray po raz kolejny otwiera cenne miejsce w sercu Başiskele. W Zeray Güneşi dolne piętra są dwupoziomowe w ogrodzie, 1. i 2. piętro są zwykłymi mieszkaniami, a górne piętra są dwupoziomowe; oprócz 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 o…
Zespół mieszkaniowy Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turcja
od
$156,116
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Forum Anatolia, które zostało utworzone na powierzchni 56.500 metrów kwadratowych z podpisem Zeray, składa się ze 101 obszarów handlowych i łącznie 664 jednostek. Spełnia Twoje oczekiwania dzięki zapleczu socjalnym, takim jak odkryty basen, kryty basen, łaźnia turecka, sauna, centrum fitness…
Zespół mieszkaniowy Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turcja
od
$126,728
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz projekt składa się z 6 bloków i 430 mieszkań na powierzchni 30 000 m2 w dzielnicy Çayırköy w Kocaeli. Jest ustawiony. Posiadamy dwupoziomowy ogród, dwupoziomowy dach i regularne opcje płaskie od 1 + 1 do 4,5 + 1 w naszych 7-kondygnacyjnych blokach. W ramach projektu w niektórych naszych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
85.0
126,728
Zespół mieszkaniowy Zeray Perla
Basiskele, Turcja
od
$251,615
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Başiskele w Kocaeli, tuż obok naszego projektu Zeray Güneşi, o powierzchni 24 263 m2.Jest umieszczony jako 9 bloków, 288 mieszkań i 20 obszarów handlowych. Nasz projekt składa się z 2 etapów. W naszym projekcie mamy dwupoziomowy ogród, dwupoziomowy taras…
Zespół mieszkaniowy Zeray Harmony City
Kartepe, Turcja
od
$90,268
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 65 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Harmony City, nowy, porywający projekt budowy ZERAY, Jest założony na pierwszej powierzchni 63000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli i składa się z 19 bloków, 1061 mieszkań i 37 obszarów handlowych. Odwołujemy się od twoich preferencji dzięki opcjom mieszkania od 1 + 1 do 4 + 1 oraz dwup…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
90,268
Zespół mieszkaniowy Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Turcja
od
$152,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Nasz projekt składa się z 16 bloków i 501 mieszkań na powierzchni 37 000 m2 w dzielnicy Kartepe w Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 87 m2 do 464 m2. W naszym projekcie w apartamentach znajduje się sauna i łaźnia tureck…
Zespół mieszkaniowy Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turcja
od
$155,268
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Nasz projekt składa się z 20 bloków i 660 mieszkań na powierzchni 65 000 m2 w dzielnicy Yuvacık jest z Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 89 m2 do 355 m2.W naszych apartamentach znajduje się łaźnia turecka i sauna. Otwa…
Zespół mieszkaniowy Zeray Effect Kartepe
od
$160,108
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Nasz projekt obejmuje 4 bloki, 130 mieszkań i 35 jednostek handlowych na powierzchni 12.500 m2 w Kartepe, Kocaeli. Istnieją poddasze, dwupoziomowe tarasy, podłogi ogrodowe i antresole, zaczynając od 1 + 1 do 4 + 1.W naszym projekcie znajduje się system bezpieczeństwa 24/7. Ponadto wspólne ob…
