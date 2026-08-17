Cayirkoy Mahallesi, Turcja

Nasz projekt składa się z 6 bloków i 430 mieszkań na powierzchni 30 000 m2 w dzielnicy Çayırköy w Kocaeli. Jest ustawiony. Posiadamy dwupoziomowy ogród, dwupoziomowy dach i regularne opcje płaskie od 1 + 1 do 4,5 + 1 w naszych 7-kondygnacyjnych blokach. W ramach projektu w niektórych naszych…