Kompleks mieszkalny Exclusive apartment project in Besiktas.

Przedstawiamy Państwu nasz nowy, ekskluzywny projekt w odległości spaceru od cieśniny Bosphorus, w pobliżu znajdują się sklepy, uniwersytety, szkoły, szpitale, stacje metra i metra, autostrada E- 5.

Kompleks znajduje się w obszarze Besiktas, obszar ten jest kulturalną, artystyczną i edukacyjną stolicą miasta, która rozciąga się wzdłuż cieśniny Bosforus.

Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 17,666 m2, z czego 70% to obszary krajobrazowe i zielone, kompleks składa się z 10 bloków - łącznie 295 apartamentów z różnymi układami: od 1 + 1 do 6 + 1 dwupoziomowy, obszary od 62 m2 do 483 m2

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów premium.

35% zaliczki!

Brak raty% do końca budowy!

Data zakończenia: maj 2026 r.

Infrastruktura:

Kryty basen

Siłownia

Sauna

Łaźnia turecka

Baseny dekoracyjne kaskadowe

Obszary spacerowe

Powierzchnia rekreacyjna z trawą

Ławki relaksacyjne

24-godzinne kamery monitoringu

Parking

