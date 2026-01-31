  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Basaksehir, Turcja

Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
W rezydencji znajduje się ochrona, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitala, 5 minut od stacji metra i 25 minut od lotniska
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$225,729
Prestiżowy projekt mieszkalny oferuje szereg wyśmienitych apartamentów i willi zaprojektowanych do perfekcji. Zanurz się w przestronnych pomieszczeniach mieszkalnych zalanych naturalnym światłem, chwaląc się współczesną estetyką i wysokiej jakości wykończeniami. Każdy dom jest sanktuarium ko…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$366,838
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, siłownię, boisko do koszykówki i tenisa, łaźnię turecką, ścieżki spacerowe i rowerowe, kino na świeżym powietrzu, tereny zielone, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 5 minutLotnisko w Stambule - 40 minutCentrum handlowe…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, tereny zielone z ścieżkami spacerowymi, place zabaw dla dzieci, kryty basen, saunę i łaźnię turecką, parking, siłownię, boisko sportowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 2 minuty od szpitala, w pobliżu linii metra i autostrad, 2…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$412,858
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazuzewnętrzne obszary sportowesala gimnastycznacentrum spasauna i jacuzzikryty basenplace zabaw dla dzieciprywatne miejsca parkingoweZakończenie - grudzień, 30 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 40 kmCentrum hand…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$258,102
Marzenia każdego są inne. Są tacy, którzy marzą o wielkich i ci, którzy są szczęśliwi z małych snów. Składa się łącznie z 178 mieszkań, ResidencePensjonat przez Deluxia otwiera drzwi szczęśliwego życia dla osób w każdym wieku z opcjami płaskimi od 35 m2 do 171 m2 i od 1 + 0 do 3 + 1.Wyposaże…
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Basaksehir, Turcja
od
$187,529
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest w ważnym miejscu w pobliżu projektu Kanału Wodnego w Stambule i niedostatecznie zabudowanej stacji metra. Z okien roztacza się wspaniały widok na jezioro Kucukcekmece, jezioro Gault i bujny ogród. Jest w odległości spaceru od najważniejszych po…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$124,355
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, sauny i łaźnie tureckie, siłownię, kawiarnię.Zakończenie - 2025.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweBudownictwo w kuchniMini lodówkaWysokie pułapyLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska, parku, jezior…
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Basaksehir, Turcja
od
$97,780
Dlaczego ta nieruchomość 时 要؟ Obszar projektu w Bahcesehir jest pełen bujnych parków i ogrodów obok linii transportowych Express -. Oprócz usług zdrowotnych - i edukacyjnych związanych z projektem, na terenie znajdują się zintegrowane obiekty. Luksusowy design i różnorodność modeli aparta…
Binaa Investment
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Apartamentowiec Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Basaksehir, Turcja
od
$298,620
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w zielonej okolicy Bahcesehir, gdzie luksusowe zakwaterowanie z komfortowym życiem. Inwestycja o wysokiej wartości dzięki ciągłemu zwrotowi z czynszu przez 15 lat. Pozwala uzyskać obywatelstwo tureckie poprzez posiadanie nieruchomości. …
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Zespół mieszkaniowy BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turcja
od
$270,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia 130–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Powierzchnia projektu wynosi 68,200 m2, a powierzchnia budowy 395,000 m2... Projekt obejmuje 15 bloków, 2482 rezydencji i 17 obszarów handlowych. Każdy blok posiada dwa różne typy obudowy: funkcjonalne 2 + 1 i wygodne 3 + 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.0
270,000
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
425,000
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$201,569
Kompleks mieszkalny jest budowany zgodnie z projektem państwowym i finansowany przez gminę powiatu (Başakşehir Belediyesi), co daje zaufanie do pomyślnego zakończenia budowy.Miejsce zamieszkania:sala gimnastycznacentrum spa z łaźnią parową, hamem i saunąparking krytyochrona wokół zegara z mo…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$336,166
W rezydencji znajduje się zieleń i salon, sklepy i system bezpieczeństwa, garaż, plac zabaw dla dzieci, basen, sauna, łaźnia turecka i łaźnia parowa, centrum fitness.Zakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Basaksehir, w pobliżu lo…
TRANIO
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turcja
od
$172,242
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Istnieje wiele przestrzeni mieszkalnych i działów, co czyni go właściwym wyborem dla wszystkich rodzin. Apartamenty charakteryzują się niskimi cenami w ramach projektu wysokiej klasy, otoczonego zielenią ze wszystkich stron. Ciesz się spokojem i rel…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$805,819
Oferujemy wille z ogrodami i miejscami parkingowymi.Cechykryty basenTurecka łaźnia i saunasala gimnastycznasala aktywnościodkryty basenplace zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Prestige MALL - 4 minutyCentrum handlowe - 15 minutCollege - 5 minutSzkoły - 7 minutSzpitale - 5 …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$818,378
W willach o powierzchni od 235 m2 do 327 m2 znajdują się tarasy, miejsca parkingowe, ogrody.Na terenie znajduje się ochrona wokół zegara, basen, sauna, plac zabaw dla dzieci, parking, siłownia.Zakończenie - grudzień, 01, 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Korzyś…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$571,037
W rezydencji znajduje się kryty basen, centrum fitness, łaźnia parowa, sauna i łaźnia turecka, kawiarnia, sklepy i restauracje, sale konferencyjne, pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw, ochrona, usługi hotelowe.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra -…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turcja
od
$268,606
Mieszany projekt z mieszkalnymi i komercyjnymi obszarami na 68.200 m2 powierzchni ziemi z 54.402 m2 powierzchni krajobrazu. Projekt, który ma duży obszar zielony, ma na celu wprowadzenie środowiska społecznego i stosunków sąsiedzkich. Projekt obejmuje wiele funkcji, jak również obszarów społ…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$817,757
Budynek składa się z hotelu (od 1 do 12 pięter) i apartamentów (od 13 do 25 pięter).W rezydencji znajduje się restauracja, kawiarnia, basen, spa i centrum fitness, obsługa konsjerża, parking, pralnia chemiczna, sauna i łaźnia turecka, centrum handlowe, sala konferencyjna.Wyposażenie i wyposa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$346,347
W rezydencji znajduje się ścieżka spacerowa, kryty basen, plac zabaw dla dzieci, spa i sauna, łaźnia turecka, łaźnia parowa, centrum fitness, ochrona, nadzór wideo, boisko do koszykówki.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu ka…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$272,586
Infrastruktura projektu:Kryty basenSiłowniaŁaźnia tureckaSaunaWewnętrzne ścieżki spacerowePlace zabaw dla dzieciParking zamknięty i otwarty24- godzinna ochronaZakończenie - wrzesień 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokiej jakości wykończenia3- meter- wysokie sufity3 urządzenia elekt…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$660,572
Osadna społeczność w pełni ukończonych 4 pokojowych kamienic w samym sercu Stambułu.Piękno natury, nowoczesny styl życia i włoska architektura spotykają się w jednym miejscu.Publicznie zielone otwarte przestrzenie i bliskość jeziora Bahçeşehir i Lasu Âamlar, największego w Turcji.Cechy miesz…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$642,925
W rezydencji znajduje się całodobowa ochrona, kryty parking, kryte i odkryte baseny, centrum fitness, konsjerż, sauna i łaźnia turecka, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Park - 650 metrówCentrum handlowe - 5 kmStadion - 8 kmSzkoły - 8.4 km
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$441,708
Projekt otoczony naturalnym krajobrazem jest nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska projektem przestrzeni życiowej składającym się z 177 kamienic. Wszystkie domy oferują stylowe wnętrza, elegancki krajobraz i osobisty kawałek przyrody. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby pomieścić …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$641,173
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi balkonami.W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, tereny zielone, sala fitness, ścieżki joggingowe, basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła - 3 kmCentrum miasta - 20 kmCentrum handlowe - 500 metrówStacja metra - 800 metrówUniwer…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$221,396
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajduje się centrum fitness, joga i pilates studio, spacery i ścieżki rowerowe, sauna, baseny, place zabaw dla dzieci, sklepy, kawiarnie i restauracje, terytorium krajobrazu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$444,569
Projekt składa się z 453 mieszkań i 47 jednostek handlowych. Jest wybór między różnymi układami. Apartamenty z 1- 4 sypialniami.Oprócz apartamentów, projekt ma pełny dostęp do wszystkich udogodnień: baseny, sauna, łaźnia turecka, siłownia, boiska sportowe, kawiarnie, meczet, plac zabaw i spa…
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Basaksehir, Turcja
od
$169,327
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w odległości spaceru od Kanału Wodnego w Stambule i trzeciego lotniska w Stambule. Znajduje się obok Basaksehir State Hospital, jednego z największych miast medycznych na świecie. Największy ogród botaniczny w Turcji i Europie znajduje …
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turcja
od
$180,667
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Zespół mieszkaniowy Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Turcja
od
$242,192
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Największy kompleks w nowej dzielnicy urbaization w Stambule, który zapewnia łatwy dostęp do lotniska w Stambule, wielkich szpitali rządowych, parków miejskich i innych rządowych fałszerstw.
EOS Turkey Property
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Rezydencja COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 145–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt Bahçeşehir *Dostarczenie: Marzec 2025 Gotowy akt własności 480 apartamentów 2+1 | 3+1 20 jednostek komercyjnych Projekt mieszkaniowy marki Opcje płatności gotówką i ratami Powierzchnia projektu: 24 000 m² 60% terenów zielonych Balkon we wszystkich mieszkaniach Zamknięta kuchn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
145.0
200,000
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
300,000
Mehal Group
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Zespół mieszkaniowy Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turcja
od
$708,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt willi wiejskiej w rejonie Bahcesehir, który ma naprawdę dobrą wartość w przyszłości. Łatwy dostęp do centrów handlowych, jeziora, lotniska w Stambule, stref przemysłowych, nowego kanału w Stambule i innych obszarów rozwijających się.
EOS Turkey Property
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Rezydencja Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turcja
od
$296,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 95–200 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji w centrum dzielnicy Başakşehir, wśród bujnych zielonych dolin i malowniczych ogrodów. Projekt, który ma unikalny nowoczesny design inspirowany kwiatem lotosu, który dodaje pięknego znaczenia życiu dzięki panoramicznym szklanym fasadom z wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.0
296,000
Mieszkanie 2 pokoi
155.0
416,000
Mieszkanie 3 pokoi
200.0
583,000
Mehal Group
