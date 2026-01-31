Basaksehir, Turcja

Marzenia każdego są inne. Są tacy, którzy marzą o wielkich i ci, którzy są szczęśliwi z małych snów. Składa się łącznie z 178 mieszkań, ResidencePensjonat przez Deluxia otwiera drzwi szczęśliwego życia dla osób w każdym wieku z opcjami płaskimi od 35 m2 do 171 m2 i od 1 + 0 do 3 + 1.Wyposaże…