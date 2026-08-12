Programy imigracyjne w Turcja

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Obywatelstwo
Obywatelstwo w Turcja
Obywatelstwo w Turcja
Turcja Turcja
od
$420,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 7 miesięcy
Główna oferta:Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy la…
Agencja
INEST HOMES
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Agencja
INEST HOMES
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Obywatelstwo
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Turcja Turcja
od
$400,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 8 miesięcy
Indyjskie Obywatelstwo przez Program Inwestycyjny pozwala międzynarodowym inwestorom zabezpieczyć potężny turecki paszport w ciągu miesięcy. Inwestując minimum 400,000 dolarów w najlepsze nieruchomości, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową i ich rodziny zyskują dożywotnie prawa obyw…
Agencja
Right way Group
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Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Turcja
Zezwolenie na pobyt w Turcja
Turcja Turcja
od
$263
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 15 dni
Konsultant imigracyjny
Merci Sigorta
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Pobyt stały
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Turcja Turcja
od
$400,000
Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
Termin odbioru od 5 miesięcy
Korzyści z obywatelstwa tureckiego 1. Podróż bez wizy. Obywatel turecki otrzymuje bezwizowy dostęp w 110 krajach, w tym w Korei Południowej, Singapurze i Japonii, gdzie, jeśli dostępny jest tylko paszport rosyjski, należy wydać wizę. Nawiasem mówiąc, nie musisz odmawiać rosyjskiego pas…
Konsultant imigracyjny
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
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Obywatelstwo
Turkish Citizenship by Investment
Turkish Citizenship by Investment
Turcja Turcja
od
$400,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 3 miesięcy
Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.W tym artykule Binaa Investment, …
Konsultant imigracyjny
Binaa Investment
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