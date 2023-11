Mahmutlar, Turcja

od €185,000

51–100 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks « Alara City » to nowy kompleks premium położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego w sercu regionu Mahmutlar. Dziś jest to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w regionie Mahmutlar, w której łączy się prywatność i bliskość centrum. Nienaganny styl w każdym detalu. Projekt to kompleks jednego bloku o wysokości 13 pięter. Fasady są ozdobione powściągliwymi jasnymi kolorami i są uzupełnione elementami miękkiego oświetlenia artystycznego. Projekt prezentuje szeroki wybór ekskluzywnych mieszkań o układzie od 1 1 do penthouse 5 1. Wśród nich są opcje z tarasami i przestronnymi balkonami. Wysokie sufity, do 3 metrów, zapewnią poczucie przestronności i swobody. Przestronne sale z poczekalnią i przytulnymi fotelami stworzą elegancką atmosferę. Podstawowy sprzęt obejmuje szafki kuchenne, całkowicie czystą dekorację mieszkań, instalacje hydrauliczne i prysznice. Złożona infrastruktura: - Otwarty duży basen z oddzielną przestrzenią dla dzieci; - obszar parku wodnego; - strefa grillowa; - centrum fitness; - plac zabaw; - łaźnia turecka ( Hamam ); - rzymska łaźnia parowa; - sauna fińska; - pokoje masażu; - Kryty basen z podgrzewaną wodą; - Salt room; - Nowoczesny pokój zabaw dla dzieci; - 24/7 nadzór wideo i bezpieczeństwo. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!