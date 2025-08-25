Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46.

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege.

Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!

Prezentujemy Państwu projekt luksusowego kompleksu mieszkaniowego w jednej z najlepszych dzielnic Alanyi – Oba, nad Morzem Śródziemnym, od najlepszego dewelopera w regionie.

Kompleks położony jest na działce o powierzchni 13 000 m2, z czego 10 000 m2 to tereny zielone z bogatą infrastrukturą. Kompleks będzie składał się z 7 pięciopiętrowych bloków, a odległość do morza wynosi 3000 metrów.

W pobliżu znajdują się również prywatne szkoły i uczelnie, duże sieci supermarketów i sklepów, a także duży szpital państwowy i wiele innych.

Termin ukończenia: oddanie do użytku w 2025 roku.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny (700 m2)

Jacuzzi

Baseny dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci

Kino plenerowe

Strefy rekreacyjne

Sala do jogi

Przestrzeń robocza

Bilard

Tenis stołowy

Basen kryty

Łaźnia turecka

Sauna

Gromada solna

Jacuzzi

Strefa rekreacyjna

Siłownia

Sala zabaw dla dzieci

Kawiarnia

Parking kryty (252 miejsca parkingowe)

Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.