  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46.

Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46.

Oba, Turcja
od
$123,073
BTC
1.4639274
ETH
76.7306943
USDT
121 680.2495440
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 28135
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege.

Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!

Prezentujemy Państwu projekt luksusowego kompleksu mieszkaniowego w jednej z najlepszych dzielnic Alanyi – Oba, nad Morzem Śródziemnym, od najlepszego dewelopera w regionie.

Kompleks położony jest na działce o powierzchni 13 000 m2, z czego 10 000 m2 to tereny zielone z bogatą infrastrukturą. Kompleks będzie składał się z 7 pięciopiętrowych bloków, a odległość do morza wynosi 3000 metrów.

W pobliżu znajdują się również prywatne szkoły i uczelnie, duże sieci supermarketów i sklepów, a także duży szpital państwowy i wiele innych.

Termin ukończenia: oddanie do użytku w 2025 roku.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny (700 m2)
  • Jacuzzi
  • Baseny dla dzieci
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kino plenerowe
  • Strefy rekreacyjne
  • Sala do jogi
  • Przestrzeń robocza
  • Bilard
  • Tenis stołowy
  • Basen kryty
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Gromada solna
  • Jacuzzi
  • Strefa rekreacyjna
  • Siłownia
  • Sala zabaw dla dzieci
  • Kawiarnia
  • Parking kryty (252 miejsca parkingowe)
  • Ochrona 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Turcja
od
$499,000
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$328,296
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$812,783
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$81,567
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$720,176
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Apartament w kompleksie Best Home 46.
Oba, Turcja
od
$123,073
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$311,981
Rezydencja oferuje hotel pięciogwiazdkowy, kryty i odkryty teren sportowy, kryte i odkryte baseny, salę gimnastyczną i spa, saunę, łaźnię parową i łaźnię turecką, place zabaw dla dzieci i ogrody, kino na świeżym powietrzu, karaoke i sale muzyczne, pokój gier, barbecue, sale konferencyjne, pa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Two-bedroom apartment on the popular building in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$185,785
kompleks składa się z dwóch budynków mieszkalnych z ogrodem krajobrazowym i ładnie dobranym basenem. Apartament znajduje się zaledwie 500 metrów od plaży, w pobliżu sklepów i restauracji oraz wszystkich codziennych udogodnień, które znajduje się na trzecim piętrze jedenastopiętrowego budynku…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Turcja
od
$632,717
W rezydencji znajduje się pięciogwiazdkowy hotel, centrum handlowe, tereny zielone, parking na 5 piętrze, kryte i odkryte baseny, sauna i łaźnia turecka, siłownia, ścieżki spacerowe i rowerowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w samym sercu Stambułu, na autostra…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje