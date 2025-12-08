  1. Realting.com
  Turcja
  Uskudar
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Uskudar, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$432,754
Każdy apartament w Piątym sezonie oferuje unikalną przestrzeń życiową. Ciesz się przyjemnością bycia bezpiecznym ze swoimi bliskimi i życia pokoju w pełni w swoim mieszkaniu, gdzie poczujesz estetyczne dotknięcia architektury...Złożona infrastruktura:parking krytybasencentrum spacentrum fitn…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,19M
Nowy kompleks mieszkalny w stylu nadmorskich willi z widokiem na Bosforus. Apartamenty są wykończone w luksusowej jakości, każdy apartament posiada magazyn i miejsca w podziemnym garażu.Na terenie kompleksu mieszkalnego znajduje się: kawiarnia, strefa rekreacyjna, miniszklarnie, ogrody, komi…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,17M
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci i plac zabaw, centrum fitness i studio pilates, kawiarnie i restauracje, ścieżki spacerowe i joggingowe, saunę, hamam i masaże.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wybrzeże - 10 minutB…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$812,783
Nadaje się do obywatelstwa i zezwolenia na pobyt.Ten przytulny kompleks rodzinny obejmuje mieszkania i dwuosobowe z 2- 6 sypialniami, ogrodem i tarasami. Wewnątrz budynku znajduje się basen, sauna, hammam, siłownia.Położony w ekologicznie czystym obszarze obok Camlica Hill, gdzie można podzi…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$664,751
Oferujemy prestiżowe apartamenty z dobrze utrzymanymi tarasami i miejscami parkingowymi.Rezydencja dysponuje basenem, placami zabaw dla dzieci, siłowniami, systemem ochrony wokół zegara, zadaszonym parkingiem, terenów zielonych.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,72M
W rezydencji znajdują się odkryte baseny, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, kawiarnia.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w zielonej okolicy, w pobliżu Bosphorus i autostrad
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$882,697
W rezydencji znajduje się duża zieleń, plac zabaw dla dzieci i klub dla dzieci, ścieżka spacerowa, kryty basen, sauna, centrum fitness.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Przedszkole - 100 metrówSzkoła podstawowa - 200 metrówKolegium - 1,5 kmNajbliższy szpital…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$543,181
Projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Uskudar w Anatolijskiej części Stambułu, otoczony rezerwatami przyrody i parkami leśnymi.Projekt oferuje malowniczy widok na Wieżę Telewizyjną Çamlıcu, do której można dotrzeć w 8 minut samochodem, aby cieszyć się śniadaniem z pokładu widokowego.W p…
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Uskudar, Turcja
od
$359,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Nasz projekt znajduje się w azjatyckiej części Istanbul Uskudar - Acibadem, który jest jednym z najbardziej ruchliwych i najbardziej popularnych obszarów Istanbul.Nasz projekt oferuje łatwy dostęp do transportu p…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$786,902
Oferujemy przestronne i luksusowe apartamenty z malowniczym widokiem na Bosforus.W rezydencji znajduje się duża zieleń, kryte i odkryte baseny z wodospadami i stawami, saloniki i place zabaw dla dzieci, stylowa kawiarnia, sale konferencyjne, siłownia, łaźnia turecka, jacuzzi.Lokalizacja i po…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$2,71M
Kompleks mieszkalny w cichej okolicy, otoczony zielenią.Projekt obejmuje 4 budynki, teren krajobrazowy z rekreacji i małych jezior, magazyn.Każdy apartament posiada salę wstępną, salon z jadalnią, kuchnię, 3- 4 sypialnie, 2-3 łazienki, balkon lub taras. Niektóre apartamenty mają pralnię, spa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,50M
Kompleks mieszkalny Premium w historycznej dzielnicy po azjatyckiej stronie Bosforu. Z widokiem na Wieżę Maiden i Meczet Sultanahmet.Kompleks składa się z 12 bloków nie więcej niż 5 pięter każdy. Brak małych apartamentów w kompleksie, cała infrastruktura jest zaprojektowany z premium komfort…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Turcja
od
$752,419
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Premia kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej centralnej części Stambułu po azjatyckiej stronie Bosforu, idealny do życia rodzinnego i relaksujące wakacje.Kompleks znajduje się w pobliżu metra…
Smart Home
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Apartamentowiec Uskudar Apartments Compound Istanbul
Uskudar, Turcja
od
$715,832
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w centralnej lokalizacji pośrodku dwóch mostów, z zapierającymi dech w piersiach widokami na Bosfor. Będziesz miał szansę mieszkać w starożytnej dzielnicy Cengilkoy, z zapachem historii i cywilizacji. Ma poziomy styl architektoniczny, z…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$432,754
Unikalny i luksusowy projekt składa się z dwóch 8- piętrowych bloków, oferujących 98 apartamentów z 1- 5 sypialniami.Cechy:basenŁaźnia tureckaparking krytycentrum fitnessplac zabaw dla dzieciobszary zieloneZabezpieczenie 24 / 7Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się po azj…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Zespół mieszkaniowy ASIA ACIBADEM
Uskudar, Turcja
od
$438,077

Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Czy chcesz mieć mieszkanie w Stambule zbudowane przez Moscow City i dewelopera Krasnodar Stadium, Esta Construction? Czy chcesz dotrzeć do centrów handlowych Akasya i Emaar w ciągu kilku kroków? Centrum Zorlu zaledwie 7 minut? Kadıköy & Uskudar 5 minut? Czy chcesz być obok Grove Pa…
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$329,616
Projekt, położony w Usküdar - Acıbadem, popularnym obszarze, który uosabia historyczne i naturalne piękno Stambułu. Wheil jest w samym sercu miasta, ma łatwy dostęp do transportu publicznego i centrów handlowych, restauracji, kawiarni i miejsc rozrywki.Kompleks składa się z dwóch bloków i ka…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,30M
W rezydencji znajduje się kryty basen, centrum fitness, boisko do koszykówki i tenisa, grill, sauna.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenneElektryczny podgrzewacz wodyLokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 33 km15 lipca Martyrs…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$5,42M
Jeden z największych projektów nieruchomości mieszkaniowych w Stambule. Oprócz apartamentów, obejmuje biura, centrum handlowe, 5 * hotel. Pierwsze 11 pięter jest zajęte przez hotel, a następnie są 320 apartamentów, z których 197 są w pełni umeblowane. Ponadto znajduje się prywatny basen, spa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,19M
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 7 budynków o niskim poziomie zabudowy.Cechy:obszary spacerowepomieszczenia wypoczynkowekort tenisowyboisko do koszykówkiplace zabaw dla dziecitarasybaseny kryte i odkrytesaunaŁaźnie parowepokoje masażucentrum fitnessparking krytyWyposażenie i wypos…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$594,903
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Bosforus.Rezydencja oferuje kryte baseny, hamam i saunę, centrum fitness i studio pilates, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Most Bosphorus - 10 minutLotnisko - 32 minuty
TRANIO
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Apartamentowiec Asian Istanbul apartments project Uskudar
Uskudar, Turcja
od
$662,468
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to projekt rodzinny na obrzeżach Bosforu, w jednej z najlepszych azjatyckich części Stambułu. Jest w centralnej lokalizacji w sercu starego miasta, w otoczeniu prestiżowych związków i starożytnych stanowisk archeologicznych. Ma innowacyjny proj…
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Zespół mieszkaniowy Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turcja
od
$488,957
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Całkowicie rodzinny projekt koncepcyjny otoczony drzewami, 75% zielonego krajobrazu, apartamenty z widokiem na Bosfor i stare miasto i wiele więcej. Teraz w sprzedaży z atrakcyjnymi opcjami płatności. Czy chcesz, aby apartament w Stambule został zbudowany przez Moscow City i dewelopera St…
EOS Turkey Property
